Navratra and Overthinking Tips: मन गोंधळले असेल तर नवरात्रीचे ९ दिवस देतील नवा आधार! अशी करू शकता ओव्हरथिंकिंगवर मात

Navratri a Festival to Beat Overthinking: मन गोंधळले असेल तर नवरात्रीचे ९ दिवस मानसिक आधार आणि सकारात्मक विचार देऊन ओव्हरथिंकिंगवर मात करण्यास मदत करतील.
Anushka Tapshalkar
9 Days of Navratri Can Support Your Mind and Help You Handle Stress: दरवर्षी दोन नवरात्री साजऱ्या होतात. पहिली नवरात्र चैत्र महिन्यात म्हणजे मार्च-एप्रिलमध्ये साजरी होते, जिला चैत्र नवरात्र म्हणतात. तर दुसरी नवरात्र अश्विन महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये साजरी होते, जी शरद नवरात्र म्हणून ओळखली जाते.

मात्र वर्षभरात एकूण चार नवरात्र येतात, त्यापैकी दोन गुप्त नवरात्र असतात. त्यांना माघ गुप्त नवरात्र आणि आषाढ गुप्त नवरात्र असे म्हणतात. परंतु शरद नवरात्र ही मुख्यत्वेकरून आणि मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण भारतात साजरी केली जाते.

