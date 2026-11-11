Bhaubeej 2026 Wishes in Marathi: भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील प्रेमाचा गोडवा वाढवा! भाऊबीजेच्या निमित्ताने शेअर करा सुंदर शुभेच्छा संदेश

BHUABEEJ WISHES IN MARATHI: भाऊबीज हा भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचं, जिव्हाळ्याचं आणि अतूट नात्याचं प्रतीक असलेला खास सण आहे. या दिवशी बहीण भावाला ओवाळून त्याच्या दीर्घायुष्याची आणि सुख-समृद्धीची प्रार्थना करते, तर भाऊही बहिणीला प्रेमाने भेटवस्तू देत तिच्या पाठीशी कायम उभं राहण्याचं वचन देतो. या खास दिवशी आपल्या लाडक्या भावाला किंवा बहिणीला मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा संदेश पाठवा. पाहा, भाऊबीज २०२६ निमित्त खास मराठी शुभेच्छा संदेश, जे तुमच्या नात्यातील प्रेमाचा गोडवा आणखी वाढवतील!.बहिणीची असते भावावर माया आणि भावाची बहिणीला सदैव साथ. भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!देवा, माझी बहीण खूप गोड आहे, तिला कोणतेही संकट देऊ नकोस. भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा! .बालपणीच्या गोड आठवणी आणि आयुष्यभराची साथ म्हणजे आपलं नातं! तुझ्या चेहऱ्यावरचं हास्य कधीच कमी होऊ नये. भाऊबीजेच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!माझ्या प्रत्येक संकटात साथ देणारा आणि आनंदात सहभागी होणारा माझा भाऊ नेहमी सुखी, समाधानी आणि निरोगी राहो. भाऊबीजेच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा!.नशीबवान असते ती बहीण, जिच्या डोक्यावर असते भावाचा हात आणि संकटात त्याची साथ. शुभेच्छा!कितीही भांडणं झाली तरी तुझी साथ कधीच सुटू नये. लाडक्या भावाला भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा!.भाऊ-बहिणीचं नातं प्रेम आणि विश्वासाचं आहे, हे नातं आयुष्यभर बहरत राहो. भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!ओवाळते तुला प्रेमाने, देवाकडे मागते की तुझ्या आयुष्यात सुख नांदो आणि स्वप्न पूर्ण होवोत! भाऊबीजेच्या मंगलमय शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.