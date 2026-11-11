संस्कृती

Bhaubeej 2026 Wishes in Marathi: भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील प्रेमाचा गोडवा वाढवा! भाऊबीजेच्या निमित्ताने शेअर करा सुंदर शुभेच्छा संदेश

HAPPY BHAUBEEJ 2026: भाऊबीज २०२६ निमित्त भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील प्रेम व्यक्त करा. वाचा सुंदर मराठी शुभेच्छा संदेश, कोट्स आणि WhatsApp स्टेटस!
Bhaubeej 2026 Wishes in Marathi

Bhaubeej 2026 Wishes in Marathi

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

BHUABEEJ WISHES IN MARATHI: भाऊबीज हा भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचं, जिव्हाळ्याचं आणि अतूट नात्याचं प्रतीक असलेला खास सण आहे. या दिवशी बहीण भावाला ओवाळून त्याच्या दीर्घायुष्याची आणि सुख-समृद्धीची प्रार्थना करते, तर भाऊही बहिणीला प्रेमाने भेटवस्तू देत तिच्या पाठीशी कायम उभं राहण्याचं वचन देतो. या खास दिवशी आपल्या लाडक्या भावाला किंवा बहिणीला मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा संदेश पाठवा. पाहा, भाऊबीज २०२६ निमित्त खास मराठी शुभेच्छा संदेश, जे तुमच्या नात्यातील प्रेमाचा गोडवा आणखी वाढवतील!

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Diwali
Diwali traditions