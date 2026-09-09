Vastu Tips: घरात-बाल्कनीत पक्ष्यांचे घरटे असावे की नाही? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या घरटे हटवणे योग्य की अयोग्य?

Bird Nest at Home Vastu Tips: अनेकदा आपल्या घराच्या बाल्कनीत, खिडकीत किंवा वरांड्यात पक्षी घरटे बांधतात. सामान्यतः लोक याकडे एक नैसर्गिक गोष्ट म्हणून पाहतात. काही लोक दयाळूपणा दाखवून पक्ष्यांना तसेच राहू देतात, तर काही लोक अस्वच्छतेमुळे ते घरटे लगेच हटवून टाकतात. पण,वास्तुशास्त्रानुसार घरामध्ये पक्ष्यांचे घरटे असणे हे शुभ आहे की अशुभ, हे घरटे कोणत्या पक्ष्याने बांधले आहे यावर पूर्णपणे अवलंबून असते. जाणून घ्या वास्तुनुसार कोणत्या पक्ष्याचे घरटे काय संकेत देते- .चिमणीचे घरटेआजकाल शहरांमध्ये चिमण्यांचे दर्शन दुर्मीळ झाले आहे. अशा वेळी जर एखाद्या चिमणीने तुमच्या घरात, खिडकीत किंवा बाल्कनीत घरटे बांधले असेल, तर ते वास्तुशास्त्रानुसार अत्यंत शुभ मानले जाते.शांती अन् समृद्धी: चिमणीचे आगमन घरात शांती, आनंद आणि आर्थिक समृद्धी घेऊन येते.दिशा महत्त्व: जर चिमणीने घराच्या पूर्व दिशेला (East Direction) घरटे बांधले असेल, तर कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रगतीचे आणि यशाचे मार्ग मोकळे होतात. चिमणीचे घरटे घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढवते..Vastu Tips: जुन्या कपड्यांनी फरशी पुसणे योग्य की अयोग्य? 'या' चुकीमुळे वाढू शकते आर्थिक टंचाई! वास्तूनुसार जाणून घ्या नियम....पारवा / कबुतराचे (Pigeon) घरटेकबुतर किंवा पारवे सहसा घरांच्या आसपास आणि वरांड्यात घरटे बांधताना दिसतात.प्रेम अन् ताणतणावमुक्ती: मान्यतेनुसार, कबुतराला शांतीचे प्रतीक मानले जाते. घरामध्ये पारव्याचे घरटे असण्याने कुटुंबातील सदस्यांमधील प्रेम आणि नातेसंबंध अधिक घट्ट होतात.आर्थिक संपन्नता: वास्तुनुसार कबुतराचे घरटे घरात आर्थिक संपन्नता आणते. पण, कबुतरांमुळे घरात घाण पसरू शकते आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अनेक लोक त्यांना घरटे बांधू देत नाहीत, पण वास्तुनुसार ते शुभ मानले जाते..मैना (Myna) पक्ष्याचे घरटेजर तुमच्या घरात किंवा बाल्कनीत मैना पक्ष्याने घरटे बांधले असेल, तर ते वास्तुशास्त्राच्या दृष्टीने अतिशय भाग्याचे मानले जाते.सुख-समृद्धी: मैना पक्ष्याचे आगमन कुटुंबात सुख-समृद्धी वाढवणारे ठरते.शुभ बातम्या: घरात मैनाने घरटे बांधल्यास कुटुंबाला लवकरच एखादी मोठी आणि आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता असते..पक्ष्यांचे घरटे कधी हटवावे?वास्तुशास्त्र आणि धर्मशास्त्रानुसार, पक्ष्यांनी बांधलेले घरटे उगाचच नष्ट करू नये.पिल्ले असताना घरटे हटवू नका: विशेषतः जेव्हा घरट्यात पक्ष्यांची अंडी किंवा लहान पिल्ले असतील, तेव्हा ते घरटे अजिबात हलवू नये.योग्य वेळ: जर काही कारणास्तव घरटे हटवणे अत्यंत गरजेचे असेल, तर पिल्ले मोठी होऊन उडून जाण्याची वाट पाहावी. भरलेले घरटे नष्ट करणे हे वास्तुनुसार अशुभ मानले जाते व यामुळे संकटे ओढवू शकतात. त्यामुळे पक्षांना विनाकारण त्रास होईल असे काहीही करू नये.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात हंस किंवा बदकाची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.