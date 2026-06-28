Career Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांचे नशीब असते बलवत्तर! कोणतीही परीक्षा एका झटक्यात होतात पास, समाजात मिळवतात मोठं स्थान

अंकशास्त्रानुसार जन्मतारखेवरून ठरणारा मूलांक व्यक्तीचे भविष्य आणि बौद्धिक क्षमता ठरवतो. स्पर्धा परीक्षा असो वा आयुष्यातील कठीण प्रसंग, काही लोक पहिल्याच प्रयत्नात बाजी मारतात. यामागे केवळ त्यांचे कष्ट नसून, त्यांच्या मूलांकाची म्हणजेच दैवी भाग्याची भक्कम साथ असते. अशा दोन खास मूलांकाच्या व्यक्तींमध्ये कमालीची एकाग्रता असते, ज्यामुळे ते परीक्षेत सहज यश मिळवून समाजात मानाचे स्थान निर्माण करतात..मूलांक १कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक '१' असतो. या मूलांकाचा स्वामी 'सूर्य' असल्याने यांच्यात कमालीचा आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण असतो. हे लोक ध्येय निश्चित करून अहोरात्र कष्ट घेतात. त्यांची एकाग्रता तीव्र असल्याने ते अवघड अभ्यासक्रम सहज आत्मसात करतात. कोणत्याही दबावाखाली न येता काम करण्याच्या पद्धतीमुळे ते पहिल्याच झटक्यात परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय किंवा मोठ्या सरकारी पदांवर विराजमान होतात..मूलांक ९ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक '९' असतो. या मूलांकाचा स्वामी 'मंगळ' असून तो साहस आणि कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे प्रतीक आहे. कितीही आव्हानात्मक परीक्षा समोर असली, तरी हे लोक डगमगत नाहीत. त्यांच्यात वेगाने गोष्टी शिकण्याची अद्भुत कला असते. याच गुणामुळे ते परीक्षांमध्ये अव्वल क्रमांक पटकावतात आणि लष्कर, पोलीस किंवा मोठ्या उद्योग क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान मिळवून समाजाचे नेतृत्व करतात..थोडक्यात सांगायचे तर, मूलांक १ आणि ९ च्या लोकांचे नशीब नक्कीच बलवत्तर असते. सूर्य आणि मंगळाच्या प्रभावामुळे त्यांना समाजात मान-सन्मान, प्रतिष्ठा आणि उच्च पद खूप लवकर मिळते. त्यांच्या वागण्यात एक वेगळाच रुबाब आणि आत्मविश्वास असतो. योग्य दिशा आणि जिद्द ठेवून काम केल्यास हे दोन मूलांक असलेले लोक जगातील कोणतीही कठीण गोष्ट अगदी लीलया साध्य करू शकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.