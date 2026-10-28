संकट येण्याआधी मिळतात संकेत? घरातील 5 गोष्टींबाबत काय सांगते चाणक्य नीती?

Chanaky Niti : आचार्य चाणक्य यांना राजकारण, अर्थशास्त्र आणि मानवी स्वभावाचे सखोल ज्ञान होते. त्यांच्या नीतीमधील अनेक विचार आजही जीवनात योग्य निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतात. चाणक्य नीतीनुसार, घरातील वातावरण, कुटुंबातील व्यक्तींचे वर्तन आणि पैशांचा वापर यांचा सुख-समृद्धीवर परिणाम होतो. घरातील काही सवयींकडे दुर्लक्ष केल्यास नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो आणि आर्थिक अडचणीही वाढू शकतात. अशा कोणत्या पाच गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, जाणून घेऊया..वडीलधाऱ्यांचा अनादर करणेघरातील ज्येष्ठ व्यक्ती, शिक्षक आणि अनुभवी लोकांचा अपमान केल्याने नात्यांमध्ये कटुता निर्माण होते. त्यांच्या अनुभवातून अनेक गोष्टी शिकता येतात. त्यामुळे त्यांच्याशी आदराने वागणे आणि त्यांचे म्हणणे समजून घेणे गरजेचे आहे..घरातील झाडांकडे दुर्लक्ष करणेघरातील तुळस किंवा इतर रोपे सुकू लागल्यास त्यामागे पाण्याची कमतरता, अपुरा सूर्यप्रकाश किंवा योग्य निगा न राखणे अशी कारणे असू शकतात. त्यामुळे झाडांची नियमित काळजी घेणे आवश्यक आहे. काही परंपरांमध्ये तुळस सुकण्याला अशुभ मानले जाते; मात्र याला आगामी संकटाचा वैज्ञानिक पुरावा नाही..घरात सतत वाद होणेकुटुंबातील सदस्यांमध्ये वारंवार भांडणे, एकमेकांना कमी लेखणे आणि संवादाचा अभाव असेल, तर घरातील शांतता बिघडू शकते. अशा वातावरणाचा मानसिक स्वास्थ्यावरही परिणाम होतो. त्यामुळे मतभेद शांतपणे सोडवणे आणि एकमेकांच्या भावना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..पैशांचा अविचारी वापर करणेविनाकारण खर्च करणे, जुगारासारख्या जोखमीच्या गोष्टींमध्ये पैसे घालवणे आणि बचतीकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. उत्पन्नानुसार खर्चाचे नियोजन करणे, नियमित बचत करणे आणि पैशांचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे..अन्नाची नासाडी करणेगरजेपेक्षा जास्त अन्न वाढून घेणे आणि उरलेले अन्न फेकून देणे ही चुकीची सवय आहे. अन्नाचा आदर करणे, आवश्यक तेवढेच जेवण घेणे आणि शक्य तिथे अन्न वाया जाणार नाही याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे..थोडक्यात, घरात शांतता राखणे, नात्यांचा आदर करणे, अन्न वाचवणे आणि आर्थिक शिस्त पाळणे या सवयी सुखी जीवनासाठी उपयुक्त ठरतात. या गोष्टींना संकटाचे निश्चित संकेत न मानता, स्वतःच्या सवयी सुधारण्याची संधी म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.