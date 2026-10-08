संस्कृती

'या' लोकांपासून वेळीच दूर राहा! चाणक्य नीतीत सांगितले आहेत वाईट काळाचे संकेत

Chanaky Niti : चाणक्य नीतीनुसार आयुष्यात वाईट काळ येण्यापूर्वी काही संकेत मिळू शकतात. अशा परिस्थितीची चाहूल देणारे संकेत आणि कोणत्या लोकांपासून सावध राहावे जाणून घ्या.
Chanaky Niti

Chanaky Niti

sakal

Aarti Badade
Updated on

Chanaky Niti Signs of Bad Times : आचार्य चाणक्य यांनी जीवनातील अनेक परिस्थितींवर भाष्य करताना माणसाने कोणत्या वेळी सावध राहावे, याबाबतही काही महत्त्वाची तत्त्वे सांगितली आहेत. चाणक्य नीतीनुसार, आयुष्यातील कठीण काळ अचानक येत नाही. काही परिस्थिती, बदलते वर्तन आणि आजूबाजूच्या व्यक्तींच्या कृती यातून संकटाची चाहूल मिळू शकते. त्यामुळे अशा संकेतांकडे दुर्लक्ष न करता परिस्थितीचा विचारपूर्वक आढावा घेणे गरजेचे आहे.

Loading content, please wait...
education
Chanakya
Marathi News Esakal
www.esakal.com