'या' लोकांपासून वेळीच दूर राहा! चाणक्य नीतीत सांगितले आहेत वाईट काळाचे संकेत

Chanaky Niti Signs of Bad Times : आचार्य चाणक्य यांनी जीवनातील अनेक परिस्थितींवर भाष्य करताना माणसाने कोणत्या वेळी सावध राहावे, याबाबतही काही महत्त्वाची तत्त्वे सांगितली आहेत. चाणक्य नीतीनुसार, आयुष्यातील कठीण काळ अचानक येत नाही. काही परिस्थिती, बदलते वर्तन आणि आजूबाजूच्या व्यक्तींच्या कृती यातून संकटाची चाहूल मिळू शकते. त्यामुळे अशा संकेतांकडे दुर्लक्ष न करता परिस्थितीचा विचारपूर्वक आढावा घेणे गरजेचे आहे..आजूबाजूला नकारात्मक लोक वाढणेतुमच्या संपर्कात अचानक मत्सरी, सतत टीका करणारे किंवा तुमच्या प्रगतीवर नाराज असणारे लोक वाढत असतील, तर सावध होण्याची गरज आहे. अशा व्यक्तींच्या संगतीचा आपल्या निर्णयांवर आणि मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नकारात्मक विचार करणाऱ्या व्यक्तींपासून योग्य अंतर ठेवणे फायदेशीर ठरते..मेहनत करूनही वारंवार अपयशएखाद्या कामासाठी सातत्याने प्रयत्न करूनही अपेक्षित यश मिळत नसेल आणि वारंवार अडथळे येत असतील, तर काही काळ थांबून परिस्थितीचे मूल्यमापन करावे. चाणक्य नीतीनुसार, अशा वेळी घाईघाईने मोठे निर्णय घेण्याऐवजी आपल्या चुका आणि नियोजनाचा पुन्हा विचार करणे योग्य ठरते..चुकीच्या व्यक्तींच्या संपर्कात येणेवारंवार असे लोक भेटणे जे चुकीचा सल्ला देतात, मोहात पाडतात किंवा फसवण्याचा प्रयत्न करतात, हेही सावध करणारे लक्षण मानले जाते. चुकीच्या संगतीमुळे व्यक्तीच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा लोकांपासून वेळीच अंतर ठेवणे महत्त्वाचे आहे..कुटुंबातील वाढता वादघरात छोट्या-छोट्या कारणांवरून सतत वाद होत असतील, कुटुंबातील सदस्यांमधील संवाद कमी होत असेल किंवा परस्पर आदर कमी होत असेल, तर या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. घरातील सततचा तणाव मानसिक शांतता आणि कौटुंबिक स्थैर्यावर परिणाम करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.