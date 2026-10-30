Chanakya Niti: आपल्याच माणसाने धोका दिलाय? विश्वासघाताच्या दुःखातून कसे बाहेर पडायचे? वाचा चाणक्य नीती!

Chanakya Niti on Betrayal: आयुष्यात अनोळखी माणसाकडून जर कधी फसवणूक किंवा धोका मिळाला, तर त्याचे दुःख काळानुरूप कमी होऊ शकते. पण, ज्या व्यक्तीवर आपण सर्वाधिक जीव लावतो आणि डोळे बंद करून विश्वास ठेवतो, तीच जवळची व्यक्ती जेव्हा विश्वासघात करते तेव्हा मनाला आणि आत्म्याला प्रचंड वेदना होतात. अशा प्रसंगी नेमकं काय करावं? राग व्यक्त करावा, कायमचे नाते तोडावे की सगळं निमूटपणे सहन करावं? असा तीव्र संभ्रम निर्माण होतो.प्राचीन भारतातील महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि कुशल विचारवंत आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या 'चाणक्य नीती'मध्ये मानवी स्वभाव, परस्पर संबंध आणि जीवनातील कठीण प्रसंगांवर सखोल मार्गदर्शन केले आहे. जर आयुष्यात अपेक्षेच्या विपरीत जाऊन आपलीच माणसे विरोधात उभी ठाकली, तर दुःखात खचून न जाता परिस्थितीवर कशी मात करावी, याबाबत चाणक्यांनी ५ मोलाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत- .कोणाकडूनही कधीही अवास्तव अपेक्षा ठेवू नकाआपण ज्या व्यक्तीवर मनापासून प्रेम करतो, तिला वेळ देतो आणि प्रत्येक संकटात तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतो, ती व्यक्ती देखील भविष्यात आपल्याला तितकाच मान देईल आणि प्रामाणिक राहील, अशी एक सुप्त अपेक्षा आपण बाळगून असतो.वास्तव काय सांगते? प्रत्येक माणसाचा मूळ स्वभाव, विचार करण्याची पद्धत आणि वागणे पूर्णपणे वेगळे असते. आपल्या मनासारखे समोरच्याने वागावे असा अतिरेकी आग्रह धरल्यास शेवटी पदरी निराशाच पडते.उपाय: नात्यामध्ये प्रेम आणि विश्वास जरूर ठेवावा; पण आपल्या आनंदाची किंवा सुखाची संपूर्ण मदार कधीही दुसऱ्या व्यक्तीवर सोपवू नये. अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यात योग्य ताळमेळ राखणे हीच खऱ्या अर्थाने नाते टिकवण्याची पहिली पायरी आहे..Chanakya Niti: प्रत्येक ठिकाणी बोलणे मूर्खपणा! न मागता सल्ला द्याल तर तोंडावर पडाल; चाणक्यांनी सांगितलेत मौनाचे ६ नियम... .आपली वैयक्तिक माहिती आणि खाजगी गोष्टी सगळ्यांना सांगू नकाआपले जवळचे नातेवाईक किंवा मित्र आपल्याला उत्तम प्रकारे समजून घेतात, या अतिविश्वासापोटी अनेक जण आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक खाजगी गोष्ट समोरच्या व्यक्तीसमोर उघड करतात. यामध्ये स्वतःच्या वैयक्तिक अडचणी, मनातील सुप्त भीती, आर्थिक सक्षमता किंवा कमकुवत बाजू तसेच भविष्यातील महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश असतो.जोखीम: पण, प्रत्येक व्यक्ती तुमच्या विश्वासाला शेवटपर्यंत पात्र ठरेलच असे नाही. भविष्यात मतभेद किंवा मनभेद निर्माण झाल्यास काही लोक याच वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करून तुम्हाला मानसिक त्रास देऊ शकतात.उपाय: कोणाशीही जवळीक ठेवावी, पण आपल्या वैयक्तिक आयुष्याची सीमा (Personal Boundaries) नेहमी सुरक्षित ठेवावी. कोणती गोष्ट कोणाशी शेअर करावी याचे तारतम्य बाळगणे कधीही उत्तम ठरेल..रागाच्या किंवा आवेशाच्या भरात कोणताही निर्णय घाईघाईने घेऊ नकाजेव्हा एखाद्या जवळच्या आणि खास व्यक्तीकडून अचानक धोका मिळतो, तेव्हा राग, तीव्र दुःख आणि निराशा या सर्व भावना एकाच वेळी मनाला घेरतात. अशा क्षणी समोरच्या व्यक्तीला ताबडतोब जाब विचारण्याची किंवा क्षणात सर्व नाती संपवून टाकण्याची तीव्र इच्छा होते.तज्ज्ञांचा सल्ला: अशा तीव्र भावनिक आवेशाच्या किंवा रागाच्या भरात घेतलेला कोणताही निर्णय पुढे जाऊन पश्चात्तापाचे मोठे कारण ठरू शकतो.कृती: अशा कठीण प्रसंगी स्वतःला थोडा वेळ द्या. नेमके काय घडले, त्या व्यक्तीच्या अशा वागण्यामागे नेमकी काय पार्श्वभूमी असू शकते आणि यावर भविष्यात काय पाऊल उचलणे योग्य ठरेल, याचा शांत मनाने विचार करा. आवश्यक असल्यास एखाद्या विश्वासू व्यक्तीचा सल्ला घ्या. शांत राहणे म्हणजे कमजोरी नव्हे, तर योग्य निर्णय घेण्यासाठी स्वतःला दिलेली संधी असते..वारंवार दुखावणाऱ्या आणि अपमान करणाऱ्या व्यक्तीपासून योग्य अंतर ठेवाअनेकदा नातं तुटू नये म्हणून लोक स्वतःच्या स्वाभिमानाला बाजूला सारून सर्व काही सहन करत राहतात. समोरची व्यक्ती सातत्याने तुमचा अपमान करत असेल, जाणीवपूर्वक विश्वास तोडत असेल किंवा तुमच्या भावनांची कदर करत नसेल, तरीही केवळ जुन्या ओळखीपोटी सर्व काही निमूटपणे सहन केले जाते.नकारात्मकता: प्रत्येक वेळी एकतर्फी तडजोड करणे म्हणजे यशस्वी नाते नव्हे.योग्य पाऊल: जर एखादी व्यक्ती वारंवार तुम्हाला मानसिक त्रास देत असेल, तर तिच्याशी स्पष्ट शब्दांत संवाद साधा आणि आपल्या मर्यादा निश्चित करा. गरज भासल्यास अशा व्यक्तीपासून काही काळ सुरक्षित अंतर ठेवणे अत्यंत गरजेचे ठरते. याचा अर्थ कोणताही सूड उगवणे किंवा शत्रुत्व निर्माण करणे असा होत नाही; तर याद्वारे तुम्ही स्वतःचा स्वाभिमान, मानसिक स्वास्थ्य आणि सुरक्षितता जपत असता..दुसऱ्यांना बदलण्याचा अट्टाहास सोडून स्वतःच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित कराआपण जर एखाद्या व्यक्तीशी नेहमी प्रामाणिक राहिलो, तिला समजून घेतले आणि वारंवार चुका माफ केल्या, तर ती एक दिवस स्वतःचा स्वभाव नक्की बदलेल, असा अनेकांचा गैरसमज असतो.वस्तुस्थिती: कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्तीच्या विचारांवर आणि वर्तनावर आपले थेट नियंत्रण असू शकत नाही. बदल घडवून आणण्याची आंतरिक इच्छा त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या मनातही असावी लागते.स्वतःचा विकास: त्यामुळे एखाद्याला सतत बदलण्यासाठी आपला वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवण्यापेक्षा स्वतःच्या करिअरवर आणि प्रगतीवर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करा. तुमचे काम, शिक्षण, कौशल्ये वाढवणे आणि भविष्यातील ध्येय गाठण्यासाठी स्वतःला झोकून द्या. स्वतःचा आत्मविश्वास बळकट करा आणि भावनिकदृष्ट्या इतके सक्षम व्हा की, कोणाच्याही वागण्यामुळे तुमचे आयुष्य कधीही थांबू नये..Numerology: करिअरमध्ये मोठी रिस्क घ्यायला घाबरत नाहीत 'या' मूलांकाचे लोक; नवीन स्किल्स शिकण्यात असतात नंबर वन! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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