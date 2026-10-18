समोर गोड बोलतात, पण मनात काही वेगळंच? चाणक्य नीती सांगते व्यक्ती ओळखण्याचे संकेत

Chanakya Niti Human Nature : आचार्य चाणक्य यांच्या नीतीमध्ये माणसाचा स्वभाव, त्याचे वागणे आणि योग्य व्यक्तीची निवड याबाबत अनेक विचार सांगितले आहेत. एखादी व्यक्ती आपल्याशी गोड बोलते, आपली सतत स्तुती करते म्हणून ती खरी असेलच असे नाही. काही वेळा लोक स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी गोड बोलतात. त्यामुळे कोणावरही लगेच विश्वास ठेवण्याऐवजी त्याच्या वागण्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे..गोड बोलण्यापेक्षा कृती महत्त्वाचीएखादी व्यक्ती तुमच्याशी कितीही प्रेमाने बोलत असली, तरी तिचा खरा स्वभाव तिच्या कृतीतून समजतो. समोर तुमची स्तुती करणे आणि तुमच्या अडचणीच्या वेळी मदत न करणे, यामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे केवळ शब्दांवर विश्वास न ठेवता ती व्यक्ती प्रत्यक्षात कशी वागते, हे पाहावे..सतत स्तुती करणाऱ्यांपासून सावध राहाकाही लोक प्रत्येक गोष्टीत तुमचे कौतुक करतात. मात्र, खरी काळजी घेणारी व्यक्ती तुमच्या चुका झाल्यास त्या प्रेमाने समजावून सांगते. केवळ तुम्हाला आनंदी ठेवण्यासाठी स्तुती करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा तुमच्या चुका दाखवून देणारी व्यक्ती अधिक उपयोगी ठरू शकते. त्यामुळे सततच्या कौतुकाने लगेच प्रभावित होऊ नका..अडचणीच्या काळात व्यक्तीचा स्वभाव समजतोचांगल्या काळात अनेक लोक आपल्या सोबत असतात; मात्र अडचण आल्यावर कोण खरोखर मदतीला येते, हे समजते. तुमच्या गरजेच्या वेळी साथ देणारी व्यक्ती तुमच्यासाठी महत्त्वाची असते. त्यामुळे नात्यांमध्ये केवळ बोलण्यापेक्षा कृतीला अधिक महत्त्व द्या..चाणक्य नीती! ‘या’ 5 गोष्टी कोणालाही सांगू नका; अन्यथा पश्चात्तापाची वेळ येऊ शकते!.वैयक्तिक गोष्टी सांगताना काळजी घ्याएखाद्या व्यक्तीशी नुकतीच ओळख झाली असेल, तर लगेच तुमची सर्व गुपिते, आर्थिक माहिती किंवा वैयक्तिक अडचणी सांगू नका. विश्वास निर्माण होण्यासाठी वेळ लागतो. समोरची व्यक्ती विश्वासू आहे का, हे तिच्या वागण्यावरून समजून घेतल्यानंतरच महत्त्वाच्या गोष्टी शेअर करा..थोडक्यात सांगायचे तर, गोड बोलणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला चुकीचे समजू नका; पण केवळ गोड शब्दांवर भुलून आंधळा विश्वासही ठेवू नका. व्यक्तीचे बोलणे, वागणे आणि गरजेच्या वेळी मिळणारी साथ यांचा विचार करूनच तिच्यावर विश्वास ठेवावा, हा या विचारातून मिळणारा महत्त्वाचा धडा आहे..'या' लोकांपासून वेळीच दूर राहा! चाणक्य नीतीत सांगितले आहेत वाईट काळाचे संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.