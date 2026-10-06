चाणक्य नीती... आनंदी राहायचे असेल तर ‘या’ गोष्टींकडे करा दुर्लक्ष!

Happy Life Tips : आचार्य चाणक्य यांच्या नीतीमध्ये जीवनात यशस्वी होण्यासाठी अनेक व्यवहार्य विचार सांगितले आहेत. त्यांच्या मते, आयुष्यातील अडचणी केवळ परिस्थितीमुळेच निर्माण होत नाहीत, तर आपण कोणत्या लोकांच्या सहवासात राहतो आणि आपली मेहनत कुठे खर्च करतो, याचाही त्यावर परिणाम होतो. चाणक्य नीतीनुसार, काही गोष्टींपासून दूर राहिल्यास मानसिक त्रास कमी करण्यास मदत होण्याची शक्यता असते. .वाईट लोकांच्या सहवासापासून दूर राहाफसवणूक करणे, खोटे बोलणे, स्वार्थासाठी इतरांचा वापर करणे किंवा जाणूनबुजून नात्यांमध्ये तणाव निर्माण करणे अशा सवयी असलेल्या व्यक्तींच्या सहवासाबाबत चाणक्य सावध करतात. चुकीच्या संगतीचा आपल्या विचारांवर आणि निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे अशा व्यक्तींपासून अंतर ठेवणे योग्य ठरते..सतत नकारात्मक राहणाऱ्यांपासूनही अंतरप्रत्येक गोष्टीत दोष शोधणे, सतत तक्रार करणे आणि विनाकारण दुःखी राहणे अशा स्वभावाच्या व्यक्तींच्या सहवासामुळे आपल्या मनावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा वातावरणापासून स्वतःला शक्य तितके दूर ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो..चेहऱ्यावर नाही, ‘या’ गोष्टींवरून ओळखा माणसाचा स्वभाव; चाणक्य नीती काय सांगते?.प्रत्येकाला समजावण्यात वेळ घालवू नकाआपले म्हणणे समोरच्याला पटत नसेल तर वारंवार त्याला समजावून सांगण्यात आपली ऊर्जा खर्च होऊ शकते. ज्यांना स्वतःची चूक मान्य करायची नाही किंवा शिकण्याची इच्छा नाही, अशा व्यक्तींना सतत समजावण्यापेक्षा आपली ऊर्जा योग्य ठिकाणी वापरणे अधिक महत्त्वाचे आहे..चाणक्यांची ही शिकवण इतरांना बदलण्यापेक्षा आपल्या संगतीची आणि निवडीची काळजी घेण्याचा संदेश देते. चांगली संगत सकारात्मक विचारांना चालना देऊ शकते, तर चुकीची संगत मानसिक शांततेवर परिणाम करू शकते..ऑफिस पॉलिटिक्सचा सामना कसा कराल? चाणक्य नीतीच्या 5 गोष्टी देतील दिशा! .आपल्याला प्रतेकठिकाणी वेगवेगळ्या व्यक्ति भेटतात. सगळ्यांचा स्वभाव हा आपल्यासाठी योग्य असेल असे नाही. काहींच्यासोबत खूप चांगला बॉन्ड तयार होतो तर काहींच्या सोबत चांगले नाते सुद्धा नाही बनत. म्हणूनच आयुष्याच्या प्रतेक वळणावर सावध राहून निर्णय घेणे खूप आवश्यक असते. कोणावर विश्वास ठेवावा की नाही याचा विचार पूर्वक निर्णय घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.