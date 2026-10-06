संस्कृती

चाणक्य नीती... आनंदी राहायचे असेल तर ‘या’ गोष्टींकडे करा दुर्लक्ष!

Chanakya Niti Happy Life Tips : चाणक्य नीतीनुसार आनंदी आणि सुखी जीवनासाठी चुकीची संगत, नकारात्मक विचार आणि काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे का महत्त्वाचे आहे, जाणून घ्या.
Chanakya Niti Happy Life Tips

Chanakya Niti Happy Life Tips

Sakal

Aarti Badade
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Happy Life Tips : आचार्य चाणक्य यांच्या नीतीमध्ये जीवनात यशस्वी होण्यासाठी अनेक व्यवहार्य विचार सांगितले आहेत. त्यांच्या मते, आयुष्यातील अडचणी केवळ परिस्थितीमुळेच निर्माण होत नाहीत, तर आपण कोणत्या लोकांच्या सहवासात राहतो आणि आपली मेहनत कुठे खर्च करतो, याचाही त्यावर परिणाम होतो. चाणक्य नीतीनुसार, काही गोष्टींपासून दूर राहिल्यास मानसिक त्रास कमी करण्यास मदत होण्याची शक्यता असते.

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