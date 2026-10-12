करोडपती असूनही कंगाल व्हाल! चाणक्य नीती सांगते पैशांबाबतची ‘ही’ मोठी चूक

Chanakya Niti on Wealth : श्रीमंत होण्यासाठी पैसा कमावणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच तो योग्य पद्धतीने वापरणेही आवश्यक आहे. आचार्य चाणक्य यांच्या नीतीविषयक विचारांनुसार, संपत्ती केवळ साठवून ठेवण्यात नसून तिचा योग्य उपयोग करण्यात तिचे खरे मोल आहे. भरपूर पैसा असूनही जो व्यक्ती स्वतःच्या गरजा, कुटुंबाचे कल्याण आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या यांकडे दुर्लक्ष करतो, त्याची श्रीमंती असूनही जीवनातील समृद्धी अपूर्ण राहू शकते..पैशांचा योग्य वापर न करणे ठरते मोठी चूकआचार्य चाणक्य यांच्या एका संस्कृत श्लोकात धनाच्या योग्य उपभोगाचे महत्त्व सांगितले आहे. त्यांच्या विचारांनुसार, संपत्तीचा उपयोग योग्य कामांसाठी झाला तरच तिचे मोल वाढते. केवळ पैसा जमा करत राहणे आणि आवश्यक वेळीही तो खर्च न करणे, यामुळे त्या संपत्तीचा अपेक्षित फायदा मिळत नाही. त्यामुळे बचतीसोबतच पैशांचा विवेकपूर्ण वापर करणेही गरजेचे आहे..कुटुंब आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नकाअनेकजण अधिक पैसा कमावण्याच्या धावपळीत स्वतःचे आरोग्य, मानसिक शांतता आणि कुटुंबासाठीचा वेळ गमावतात. मात्र आर्थिक यशासोबत जीवनाचा समतोल राखणेही महत्त्वाचे आहे. कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करणे आणि स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणे, हा संपत्तीच्या योग्य वापराचा महत्त्वाचा भाग आहे..ज्ञान आणि कौशल्यांवर खर्च कराशिक्षण, नवीन कौशल्ये आणि अनुभव यांमध्ये केलेली गुंतवणूक भविष्यात उपयोगी ठरू शकते. योग्य ज्ञानामुळे निर्णयक्षमता वाढते आणि रोजगार किंवा व्यवसायातील नवीन संधी शोधण्यास मदत होते..गरजूंना मदत करण्याची भावना ठेवापैशांचा उपयोग सामाजिक कार्यासाठी आणि गरजूंच्या मदतीसाठीही करता येतो. आपल्या क्षमतेनुसार दानधर्म केल्याने समाजाप्रती असलेली जबाबदारी पार पाडता येते.संपत्तीसोबत विवेकही महत्त्वाचाआचार्य चाणक्य यांच्या नीतीविषयक शिकवणीतून आर्थिक शिस्त, संयम आणि योग्य निर्णयांचे महत्त्व समजते. त्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळून बचत करणे, योग्य गुंतवणूक करणे आणि भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन ठेवणे आवश्यक आहे. .थोडक्यात, तुमची खरी समृद्धी केवळ बँक खात्यातील पैशांवर ठरत नाही. संपत्तीचा योग्य वापर करणे, कुटुंबाच्या हिताचा विचार करणे, ज्ञानाची वाढ आणि इतरांना मदत करण्याची वृत्ती यांमुळे जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.