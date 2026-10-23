Chanakya Niti: प्रत्येक ठिकाणी बोलणे मूर्खपणा! न मागता सल्ला द्याल तर तोंडावर पडाल; चाणक्यांनी सांगितलेत मौनाचे ६ नियम...

Chanakya Niti Life Lessons: आयुष्यात 'न बोलून शहाणा होणे' ही फक्त एक म्हण नसून तो जगण्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. सगळ्यांनीच प्रत्येक विषयात आणि प्रत्येक ठिकाणी आपले विचार मांडले पाहिजेत असा कोणताही नियम नाही. इंग्रजीत एक सुंदर म्हण आहे, 'Speak only when your words are more beautiful than silence' म्हणजेच तेव्हाच बोला जेव्हा तुमचे शब्द तुमच्या मौनापेक्षा अधिक सुंदर असतील. याचा साधा अर्थ असा की, नेहमी कमी बोला आणि जिथे खरोखर गरज असेल तिथेच बोला. आचार्य चाणक्य यांच्या मते, जिथे तिथे आपले विचार मांडल्यामुळे किंवा न मागितलेला सल्ला दिल्यामुळे आपल्याच शब्दांना किंमत उरत नाही. अनेक प्रसंगी शब्दांपेक्षा तुमचे मौन अधिक प्रभावी ठरते. अकारण आपली मतं लादल्यामुळे वाद निर्माण होतात आणि शेवटी माणसाला तोंडावर आपटावे लागते. तुमचा कधीही अपमान होऊ नये आणि तुम्ही संकटात अडकू नये, यासाठी आचार्य चाणक्य यांनी सांगितलेले ६ महत्त्वाचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत- .जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये वाद सुरू असतातदोन माणसांमध्ये कडाक्याचे भांडण किंवा मतभेद चालू असताना स्वतःहून मध्यस्थी करायला जाणे किंवा शहाणपणा शिकवणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेण्यासारखे आहे. तुमची भूमिका जरी वाद मिटवण्याची असली, तरी त्या तापलेल्या वातावरणात दोघेही तुमच्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढू शकतात. जर तुम्ही एकाची बाजू घेतली तर दुसरा दुखावतो आणि समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला तर दोघे मिळून तुम्हालाच दोषी ठरवतात. त्यामुळे जोपर्यंत परिस्थिती शांत होत नाही किंवा कोणी स्वतःहून मदतीची विनंती करत नाही, तोपर्यंत गप्प राहणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे..Chanakya Niti: कोणालाही मित्र बनवण्यापूर्वी १० वेळा विचार करा; धोका टाळण्यासाठी लक्षात ठेवा चाणक्यांनी सांगितलेले ३ नियम!.जेव्हा समोरची व्यक्ती ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसतेसल्ला किंवा मार्गदर्शन नेहमी त्याच व्यक्तीला द्यावे, जिला त्याची खरी गरज आहे आणि जी ते समजून घेण्याची तयारी दर्शवते. जर एखाद्या व्यक्तीने आपले मत आधीच पक्के केले असेल आणि ती तुमच्या विचारांची अजिबात कदर करत नसेल, तर तिथे घसा कोरडा करण्यात काहीच अर्थ नाही. समोरच्यावर बळजबरीने आपले विचार लादण्यापेक्षा दोन पावले मागे येऊन शांत राहणे केव्हाही श्रेयस्कर ठरते.जिथे तुमच्या शब्दांना किंमत दिली जात नाहीएखाद्या बैठकीत, चर्चेत किंवा मित्रपरिवारात जर लोक तुमच्या मतांची थट्टा उडवत असतील किंवा तुमच्या बोलण्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत असतील, तर तिथे स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी आटापिटा करू नका. आचार्य चाणक्य स्पष्ट करतात की, जगातील प्रत्येक वाद जिंकणे कधीही गरजेचे नसते. जिथे तुमच्या शब्दांचा आणि आत्मसन्मानाचा आदर होत नाही, तिथे मौन बाळगून आपली प्रतिष्ठा जपणे अधिक मोलाचे ठरते..जेव्हा विषयाची पुरेशी माहिती नसते'अज्ञान हे विषापेक्षाही अधिक घातक असते.' एखाद्या गंभीर विषयाची, घटनेची किंवा नियमांची सखोल माहिती नसताना केवळ अनुमानावर आधारित किंवा हवेत तीर मारत सल्ला देणे हास्यास्पद ठरू शकते. अशा वेळी चुकीची माहिती देऊन स्वतःची पत घालवण्यापेक्षा, "मला या विषयाबद्दल पुरेशी माहिती नाही" हे प्रामाणिकपणे मान्य करणे आणि गप्प बसणे हेच बुद्धिमत्तेचे खरे लक्षण मानले जाते.दुसऱ्यांच्या कौटुंबिक कलहात दखल देणेकुटुंब हे नेहमी नाजूक धाग्यांनी विणलेले असते. घरातल्या जुन्या गोष्टी, वैयक्तिक भावना आणि नात्यांचा खरा इतिहास बाहेरच्या व्यक्तीला कधीच पूर्णपणे समजू शकत नाही. नवरा-बायको किंवा घरातील इतर सदस्यांमधील भांडण तात्पुरते असू शकते; उद्या ते एकत्र येतीलही, पण त्या वादाच्या भरात बाहेरच्या माणसाने दिलेला न मागितलेला सल्ला त्यांच्या मनात कायमची अढी निर्माण करू शकतो. त्यामुळे कोणाच्याही घरगुती प्रकरणात न बोलावता न्यायनिवाडा करायला जाऊ नये..जेव्हा समोरची व्यक्ती अतिशय रागात असतेरागाच्या भरात माणसाची विचार करण्याची क्षमता पूर्णपणे गळून पडते. अशा वेळी तुम्ही कितीही योग्य आणि लाखाची गोष्ट सांगितली, तरी समोरच्या व्यक्तीला ती केवळ टीका किंवा विरोधच वाटते. क्रोधाच्या अग्नीवर तर्काचे पाणी टाकण्याचा प्रयत्न केला तर वाफ होऊन ती तुमच्यावरच उलटते. त्यामुळे आधी समोरच्या व्यक्तीचा पारा खाली येऊ द्यावा. योग्य वेळ आणि शांत वातावरण पाहून नंतर मांडलेला विचार समोरच्या व्यक्तीच्या चटकन लक्षात येतो.मौन हीच मोठी शक्तीथोडक्यात सांगायचे तर, मौन म्हणजे कोणतीही दुर्बलता नव्हे, तर तो माणसाच्या संयमाचा आणि परिपक्वतेचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. न मागता दिलेला सल्ला अनेकदा आपलेच महत्त्व कमी करतो. म्हणूनच आचार्य चाणक्यांनी सांगितल्याप्रमाणे योग्य वेळी गप्प बसणे हे हजारो संकटांना दरवाजाबाहेरच रोखण्याचे सर्वात प्रभावी अस्त्र आहे! .Vastu Tips: घरात उंटाची मूर्ती ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.