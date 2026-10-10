Chanakya Niti: कोणालाही मित्र बनवण्यापूर्वी १० वेळा विचार करा; धोका टाळण्यासाठी लक्षात ठेवा चाणक्यांनी सांगितलेले ३ नियम!

Chanakya Rules for Friendship: सुखात असो की दुःख, आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर माणसाला खऱ्या मित्राची गरज असते. पण, आजच्या काळात मित्र निवडणे जितके सोपे वाटते, तितकेच ते धोक्याचेही ठरू शकते. आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या नीतीमध्ये मित्र निवडीसंदर्भात अत्यंत मोलाचे सल्ले दिले आहेत.चाणक्य नीतीनुसार, आयुष्यात चुकीची संगत माणसाला उद्ध्वस्त करू शकते. त्यामुळे मित्र बनवताना व्यक्तीचा स्वभाव, सवयी आणि त्याचे वर्तन यांची पारख करणे अत्यंत आवश्यक आहे. संकटसमयी पाठीशी उभा राहणारा आणि चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखणारा मित्रच खरा मानला जातो. आचार्य चाणक्य यांच्या मते, मैत्रीचा हात पुढे करण्यापूर्वी किंवा कोणालाही जवळ करण्यापूर्वी कोणत्या ३ गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे, ते जाणून घेऊया..मित्र निवडताना 'या' ३ गोष्टींची घ्या काळजीपाठीमागे वाईट बोलणाऱ्यांपासून राहा दूरआचार्य चाणक्य सांगतात की, खरा मित्र तोच आहे जो तोंडावर कौतुक करण्याऐवजी तुमची चूक थेट तुमच्या तोंडावर सांगतो. जे लोक समोर गोड बोलतात आणि पाठीमागे तुमचीच निंदा करतात, अशा लोकांपासून नेहमी अंतर ठेवून राहावे. अशा स्वभावाच्या व्यक्तींशी मैत्री केल्यास भविष्यात मोठे नुकसान आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो..Chanakya Niti: कुठे दान केल्यावर घरात येईल समृद्धी? चाणक्य नीतीनुसार 'या' ४ ठिकाणी केलेले दान कधीच वाया जात नाही!.चारित्र्यहीन आणि व्यसनी लोकांची संगत टाळाचाणक्य नीतीच्या शिफारसीनुसार, कधीही अशा व्यक्तींना मित्र बनवू नका ज्यांचे चारित्र्य डागाळलेले आहे किंवा जे दारू, जुगार यांसारख्या वाईट व्यसनांच्या आहारी गेलेले आहेत. वाईट सवयी असलेल्यांसोबत राहिल्यामुळे चांगल्या माणसालाही समाजात नाहक अपमान आणि संकटांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे नेहमी उत्तम चारित्र्य असलेल्या सज्जन व्यक्तींचीच संगत धरावी..मैत्रीच्या नात्यात मर्यादा राखणे अत्यंत गरजेचेकोणत्याही नात्याला टिकवून ठेवण्यासाठी मर्यादा (Boundaries) असणे सर्वात महत्त्वाचे असते. चाणक्य यांच्या मते, मैत्रीमध्येही एक विशिष्ट सीमारेषा असते, जी कधीही ओलांडता कामा नये. जर कोणी मित्राच्या आदराचा किंवा या मर्यादेचा वारंवार भंग करत असेल, तर ते नाते हळूहळू कमजोर होऊन तुटते. त्यामुळे मैत्रीत आपुलकीसोबतच आदराची भावना आणि मर्यादा ठेवणे गरजेचे असते..Numerology: सीक्रेट्स सांगण्याआधी १०० वेळा करा विचार; 'या' मूलांकांच्या व्यक्तींशी खाजगी गोष्टी शेअर करणे पडू शकते महाग! जाणून घ्या अंकशास्त्र... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.