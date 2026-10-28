Chanakya Niti: प्रत्येक गोष्टीला 'हो' म्हणणे पडेल महागात; आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी 'या' ५ प्रसंगी स्पष्ट 'नाही' म्हणा!

Chanakya Niti Wisdom: अनेकदा लोक समोरच्या व्यक्तीला वाईਟ वाटू नये किंवा सामाजिक दबावापोटी प्रत्येक गोष्टीला नकळत 'हो' म्हणून मोकळे होतात. पण, प्रत्येक वेळी होकार देणे फायदेशीर ठरत नाही, अनेकदा हा होकार तुमच्यासाठी अडचणीचा आणि विनाशाचे कारण बनू शकतो. आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या नीतीमध्ये अशा ५ महत्त्वाच्या परिस्थितींचा उल्लेख केला आहे, जिथे कोणताही संकोच न बाळगता थेट नकार देणे हीच सर्वात मोठी समजदारी मानली जाते.चाणक्य यांच्या मते, आयुष्यात योग्य वेळी नकार देण्याचे महत्त्व आणि ते ५ प्रसंग खालीलप्रमाणे आहेत- .जेव्हा कोणी चुकीचे काम किंवा अन्यायासाठी प्रवृत्त करेलआचार्य चाणक्य सांगतात की, जर एखादी व्यक्ती तुम्हाला कोणत्याही चुकीच्या कामात किंवा अन्यायात साथ देण्यास सांगत असेल, तर तिथे कसलाही दबाव न घेता लगेच 'नाही' म्हणावे. अन्यायाचा किंवा चुकीच्या गोष्टींचा वेळीच विरोध न केल्यास, तुम्हीदेखील त्या गुन्ह्यात किंवा चुकीत तितकेच भागीदार ठरता. त्यामुळे आपपरभाव बाजूला ठेवून अशा वेळी स्पष्ट नकार देणे आवश्यक आहे..Chanakya Niti: प्रत्येक ठिकाणी बोलणे मूर्खपणा! न मागता सल्ला द्याल तर तोंडावर पडाल; चाणक्यांनी सांगितलेत मौनाचे ६ नियम... .जेव्हा कोणी खोटे बोलण्यासाठी किंवा खोटेपणाला साथ देण्यास सांगेलनीतिमत्ता जपताना कधीही खोट्याचा आधार घेऊ नये. जर कोणी तुम्हाला कोणत्याही कारणास्तव खोटे बोलण्यास उकसावत असेल, तर त्यास ताबडतोब नकार द्यावा. चाणक्य नीतीनुसार, खोटे बोलणारा आणि खोट्याला साथ देणारा दोघेही तितकेच गुन्हेगार मानले जातात. अशा प्रसंगी मूक संमती देणे किंवा खोट्याला बळी पडणे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे..जेव्हा कोणी गैरमार्ग किंवा चोरीची प्रेरणा देईलजीवनात कितीही कठीण परिस्थिती आली तरी चोरी किंवा बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब कधीही करू नये. जर कोणी तुम्हाला चोरी करण्यासाठी किंवा कोणत्याही अनैतिक कृत्यात सहभागी होण्यासाठी सुचवले, तर तिथे विचार न करता ठाम नकार द्यावा. अशा कृत्यांमध्ये दिलेला छोटासा होकारदेखील माणसाला आयुष्यात उद्ध्वस्त करू शकतो..जेव्हा कोणी विनाकारण तुमचा फायदा घेत असेलअनेकदा लोक गोड बोलून किंवा नात्याचा गैरफायदा घेऊन आपले काम करून घेतात. जर तुम्हाला जाणीव झाली की समोरची व्यक्ती जाणूनबुजून तुमचा गैरवापर करत आहे किंवा तुमचा विनाकारण फायदा घेत आहे, तर अशा व्यक्तींना लगेच 'नाही' बोलायला शिका. चाणक्य यांच्या मते, स्वतःचा असा अपमान वारंवार सहन करणारा व्यक्ती स्वतःच्याच नाशाचे कारण बनतो..जेव्हा कोणी अवाजवी किंवा जबरदस्तीची जबाबदारी लादत असेलक्षमता नसताना किंवा स्वतःच्या आवडीविरुद्ध जर कोणी तुमच्यावर एखादी नको असलेली जबाबदारी लादत असेल, तर तिथे स्पष्ट नकार देणे योग्य ठरते. स्वतःच्या मानसिक आणि शारीरिक मर्यादेबाहेर जाऊन घेतलेले ओझे भविष्यात तणाव निर्माण करते. त्यामुळे ज्या जबाबदाऱ्या तुमच्या अनुकूल नाहीत, त्यांना वेळीच नाही म्हणणे हिताचे असते..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.