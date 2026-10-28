संस्कृती

Chanakya Niti: प्रत्येक गोष्टीला 'हो' म्हणणे पडेल महागात; आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी 'या' ५ प्रसंगी स्पष्ट 'नाही' म्हणा!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य यांच्या नीतिशास्त्रानुसार, आयुष्यात काही प्रसंग असे येतात जिथे 'नाही' म्हणणे हीच खरी बुद्धिमत्ता असते; जाणून घ्या कोणत्या ५ प्रसंगांमध्ये स्पष्ट नकार देणे ठरते हिताचे...
Chanakya Niti: Why Saying No Is Crucial for Success & Self-Respect

Chanakya Niti: Why Saying No Is Crucial for Success & Self-Respect

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Chanakya Niti Wisdom: अनेकदा लोक समोरच्या व्यक्तीला वाईਟ वाटू नये किंवा सामाजिक दबावापोटी प्रत्येक गोष्टीला नकळत 'हो' म्हणून मोकळे होतात. पण, प्रत्येक वेळी होकार देणे फायदेशीर ठरत नाही, अनेकदा हा होकार तुमच्यासाठी अडचणीचा आणि विनाशाचे कारण बनू शकतो. आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या नीतीमध्ये अशा ५ महत्त्वाच्या परिस्थितींचा उल्लेख केला आहे, जिथे कोणताही संकोच न बाळगता थेट नकार देणे हीच सर्वात मोठी समजदारी मानली जाते.

चाणक्य यांच्या मते, आयुष्यात योग्य वेळी नकार देण्याचे महत्त्व आणि ते ५ प्रसंग खालीलप्रमाणे आहेत-

Loading content, please wait...
positive thoughts
culture
Thoughts
Philosophy
Chanakya
Philosophy of Language
Saints Wisdom
Wisdom in Leadership
Marathi News Esakal
www.esakal.com