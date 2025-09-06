Chandra Grahan 2025: पितृपक्षाच्या पहिल्याच दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, एक दिवस आधीच करा तुळशीशी संबंधित 'ही' कामे

भाद्रपद पौर्णिमेला २०२५ मध्ये चंद्रग्रहण होणार आहे, ज्यामुळे धार्मिक कार्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. ग्रहणाच्या दुष्परिणामांपासून बचाव करण्यासाठी अन्न आणि पाण्यात तुळशीची पाने घालण्याची परंपरा आहे. ७ सप्टेंबरला रात्री ०९:५८ वाजता ग्रहण सुरू होईल आणि ०१:२६ वाजता संपेल..Lunar Eclipse 2025 Tulsi rituals Pitru Paksha: यंदा भाद्रपद पौर्णिमा रोजी चंद्रग्रहण होणार आहे. यंदा 7 सप्टेंबर, रविवार रोजी पूर्ण चंद्रग्रहण होईल, जे भारतात दिसून येईल. ग्रहण सूतक सुरू होताच धार्मिक कार्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या काळात तुळशीलाही स्पर्श केला जात नाही. ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ०९:५८ वाजता ग्रहण सुरू होईल आणि रात्री उशिरा ०१:२६ वाजता संपेल. तसेच चंद्रग्रहणाचा सुतक दुपारी १२:५८ वाजता सुरू होईल. ग्रहणाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी प्राचीन काळापासून काही उपाय केले जात आहेत, ज्यामध्ये अन्न आणि पाण्यात तुळशीची पाने घालणे देखील एक आहे. आजही लोक या परंपरेचे पालन करतात आणि ग्रहणाच्या एक दिवस आधी अन्न आणि पाण्यात तुळशीची पाने टाकतात. जेणेकरून अन्न दूषित होऊ नये आणि ग्रहण संपल्यानंतर ते सेवन करता येईल..तुळशीला स्पर्श करू नयेग्रहणाच्या वेळी तुळशीला स्पर्श करू नये. तुळशी लावू नये किंवा त्या रोपाची पूजा करू नये अशी धार्मिक मान्यता आहे. म्हणूनच लोक ग्रहणापूर्वी तुळशीची पाने तोडून पदार्थांवर ठेवतात..Chandra Gochar 2025: 7 सप्टेंबरपासून 'या' राशीचे नशीब बदलेल, आर्थिक संकटातून मिळेल मुक्तता.यंदा चंद्रग्रहण पितृपक्षाच्या पहिल्याच दिवशा लागणार आहे. या दिवशी रविवार आलाल आहे. शास्त्रांनुसार रविवारी तुळशीची पूजा करणे किंवा तुळशीला स्पर्श करणे निषिद्ध आहे. यामुळे धार्मिक पुण्य कमी होते. म्हणून, ग्रहणाच्या वेळी अन्न आणि पाणी घालण्यासाठी, तुम्ही एक दिवस आधी, म्हणजे शनिवारी तुळशीची पाने तोडून स्वच्छ कपड्यात गुंडाळू शकता. यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही..चंद्रग्रहण 2025 मध्ये तुळशीशी संबंधित कोणती कामे करावीत?ग्रहणापूर्वी तुळशीची पाने अन्न-पाण्यावर ठेवावीत आणि ग्रहणानंतर गंगाजल व तुळशीच्या पानांनी शुद्धीकरण करावे. .चंद्रग्रहणादरम्यान तुळशीला स्पर्श का टाळावा? ग्रहणकाळात राहू आणि केतूच्या प्रभावामुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते, ज्यामुळे तुळशीला स्पर्श करणे अशुभ मानले जाते..पितृपक्षाच्या पहिल्या दिवशी चंद्रग्रहणाचा काय परिणाम होईल?चंद्रग्रहण आणि पितृपक्षाचा संयोग आध्यात्मिक ऊर्जा वाढवतो, ज्यामुळे पितरांचे स्मरण आणि तर्पण अधिक प्रभावी होते. .चंद्रग्रहण 2025 दरम्यान कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?ग्रहणकाळात खाणे, शुभ कार्ये, मंदिरात जाणे आणि तुळशीला स्पर्श करणे टाळावे, तर ध्यान आणि मंत्रजपाला प्राधान्य द्यावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.