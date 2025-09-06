संस्कृती

Chandra Grahan 2025: पितृपक्षाच्या पहिल्याच दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, एक दिवस आधीच करा तुळशीशी संबंधित 'ही' कामे

Pitru Paksha 2025 lunar eclipse precautions: वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण पितृपक्षातील पहिल्याच दिवशी होणार आहे. त्याच्या एक दिवस आधी तुळसीसंबंधित कोणते उपाय करावे हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
भाद्रपद पौर्णिमेला २०२५ मध्ये चंद्रग्रहण होणार आहे, ज्यामुळे धार्मिक कार्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. ग्रहणाच्या दुष्परिणामांपासून बचाव करण्यासाठी अन्न आणि पाण्यात तुळशीची पाने घालण्याची परंपरा आहे. ७ सप्टेंबरला रात्री ०९:५८ वाजता ग्रहण सुरू होईल आणि ०१:२६ वाजता संपेल.

Lunar Eclipse 2025 Tulsi rituals Pitru Paksha: यंदा भाद्रपद पौर्णिमा रोजी चंद्रग्रहण होणार आहे. यंदा 7 सप्टेंबर, रविवार रोजी पूर्ण चंद्रग्रहण होईल, जे भारतात दिसून येईल. ग्रहण सूतक सुरू होताच धार्मिक कार्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या काळात तुळशीलाही स्पर्श केला जात नाही.   

७ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ०९:५८ वाजता ग्रहण सुरू होईल आणि रात्री उशिरा ०१:२६ वाजता संपेल. तसेच चंद्रग्रहणाचा सुतक दुपारी १२:५८ वाजता सुरू होईल. ग्रहणाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी प्राचीन काळापासून काही उपाय केले जात आहेत, ज्यामध्ये अन्न आणि पाण्यात तुळशीची पाने घालणे देखील एक आहे. आजही लोक या परंपरेचे पालन करतात आणि ग्रहणाच्या एक दिवस आधी अन्न आणि पाण्यात तुळशीची पाने टाकतात. जेणेकरून अन्न दूषित होऊ नये आणि ग्रहण संपल्यानंतर ते सेवन करता येईल.

