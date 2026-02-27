Chandra Grahan 2026: गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहणाच्या वेळी 'या' गोष्टी टाळाव्यात

chandra grahan 2026 precautions for pregnant women: धार्मिक दृष्टिकोन आणि शास्त्रांनुसार ग्रहण हा सामान्य काळापेक्षा अधिक संवेदनशील आणि अशुभ परिणाम देणारा काळ मानला जातो. यंदा चंद्रग्रहण 3 मार्चला लागणार आहे. एक मोठी खगोलीय घटना असण्यासोबतच, चंद्रग्रहणांना विशेष आध्यात्मिक महत्त्व देखील आहे. असं मानलं जातं की या काळात कोणतेही शुभ कार्य करू नये. पूजा, ध्यान आणि जागरुकतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला जातो. गर्भवती महिलांनी या काळात अदिक काळजी घेणे गरजेचे असते. .चंद्रग्रहण धार्मिक मान्यतेनुसार ग्रहणाच्या वेळी वातावरणाची ऊर्जा बदलते आणि त्याचे नकारात्मक परिणाम वाढू शकतात. गर्भवती महिला आणि गर्भावर परिणाम होऊ शकतो. असं मानलं जातं की ग्रहणाच्या वेळी चंद्राची किरणे शुद्ध मानली जात नाहीत, म्हणून या काळात अनावश्यक बाहेर जाणे किंवा चंद्राकडे थेट पाहणे टाळावे..Budh Vakri 2026: सावधान! बुधाच्या वक्री गतीचा कन्यासह ‘या’ राशींवर परिणाम; समस्या वाढण्याआधी करा 'हे' उपाय.ग्रहणाच्या वेळी काय लक्षात ठेवावेअसं मानलं जातं की गर्भवती महिलांनी ग्रहण काळात सुया, चाकू, कात्री इत्यादी धारदार किंवा टोकदार वस्तू वापरणे टाळावे. पारंपारिक समजुतींमध्ये असं मानलं जातं की याचा गर्भावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. शिवणकाम, भरतकाम किंवा विणकाम यासारख्या क्रियाकलाप टाळणे देखील उचित आहे. ग्रहण काळात भरपूर विश्रांती घेणे आणि सकारात्मक विचार राखणे देखील उचित आहे..धार्मिक उपायया काळात केवळ खबरदारीच नाही तर काही आध्यात्मिक पद्धती देखील फायदेशीर मानल्या जातात. तुमच्या आवडत्या देवतेचे स्मरण करणे, मंत्रांचा जप करणे आणि विशेषतः चंद्राशी संबंधित मंत्रांचा जप केल्याने सकारात्मक ऊर्जा मिळते असं मानलं जातं. पारंपारिक उपायानुसार, गर्भवती महिलेने तिच्या उंची इतकाच धागा घरी सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. ग्रहण संपल्यानंतर, तो धागा वाहत्या पाण्यात टाकल्याने ग्रहणाचे परिणाम कमी होतात असे मानले जाते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.