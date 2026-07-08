Chaturmas 2026: चातुर्मास कधीपासून ?जाणून घ्या श्रावण ते भाद्रपद महिन्याचे धार्मिक महत्त्व आणि नियम

Sacred 4 Months: यंदा 'चातुर्मासाला' २५ जुलै २०२६ (शनिवार) म्हणजेच आषाढी एकादशी (देवशयनी एकादशी) पासून सुरुवात होत आहे. पुढील चार महिने म्हणजेच २० नोव्हेंबर २०२६ (कार्तिकी प्रबोधनी एकादशी) पर्यंत हा काळ असेल. या चार महिन्यांच्या कालावधीला धार्मिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. या काळात नेमके काय करावे, कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात आणि याचे महत्त्व काय आहे, हे जाणून घेऊया.भगवान विष्णू योगनिद्रेत, सृष्टीचा कारभार 'शिव परिवारा'कडे... धार्मिक मान्यतेनुसार, आषाढी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णू क्षीरसागरात चार महिन्यांसाठी योगनिद्रेत (कोस्मिक स्लीप) जातात. या काळात सृष्टीचे संचालन करण्याची जबाबदारी भगवान शिव आणि त्यांच्या परिवारावर असते. यामुळेच चातुर्मासात महादेवाचे प्रिय सण आणि उपवास मोठ्या प्रमाणात केले जातात..'या' मांगलिक कार्यांवर असेल बंदीभगवान विष्णू निद्रिस्त असल्यामुळे चातुर्मासाच्या काळात कोणतेही शुभ किंवा मांगलिक कार्य केले जात नाही.बंदी असलेले कार्य: विवाह (लग्ने), गृहप्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार (मुंज) आणि नवीन व्यवसायाची सुरुवात यांसारखे शुभ मुहूर्त या काळात नसतात.साधु-संतांचे नियम: या काळात साधू-संत एकाच ठिकाणी मुक्काम करून भजन, कीर्तन, जप-तप आणि ध्यानसाधना करतात. चातुर्मास संपल्यानंतर (नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये) पुन्हा विवाहाचे अनेक शुभ मुहूर्त उपलब्ध होतील..July 2026 Calendar: आषाढी एकादशी, जगन्नाथ यात्रा ते गुरु पौर्णिमा; जाणून घ्या जुलै महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी.चातुर्मासातील ४ महिने आणि त्यांचे महत्त्व१. श्रावण महिना (१३ ऑगस्टपासून सुरू) - 'श्रवण आणि मनन'चातुर्मासातील पहिला आणि महादेवाचा प्रिय महिना म्हणजे श्रावण. २९ जुलैला गुरुपौर्णिमा झाल्यानंतर १३ ऑगस्टपासून श्रावण मासाला सुरुवात होईल. या संपूर्ण महिन्यात शिवभक्त रुद्राभिषेक, शिवपुराण पठण आणि महामृत्युंजय मंत्राचा जप करतात. श्रावणात 'श्रवण' (ऐकणे) आणि 'चिंतन' करण्याला विशेष महत्त्व आहे.२. भाद्रपद महिना - 'श्रेष्ठ कर्म आणि क्रियाशीलता'श्रावण संपताच भाद्रपद महिना सुरू होतो. 'भद्र' म्हणजे श्रेष्ठ आणि 'पद' म्हणजे वाटचाल. या महिन्यात माणसाने आपली क्रियाशीलता वाढवून चांगले कर्म करायचे असते. याच महिन्यात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि गणेशोत्सव यांसारखे मोठे सण येतात. गणपती बाप्पाला अर्पण केल्या जाणाऱ्या 'दूर्वा' या त्यांच्या औषधी गुणांमुळे आपल्याला दीर्घायुष्याचा मंत्र देतात..३. आश्विन आणि कार्तिक महिनाया महिन्यांमध्ये शारदीय नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळी यांसारखे सण साजरे केले जातात, जे मानवी जीवनात सकारात्मक ऊर्जा आणि आध्यात्मिक चेतना निर्माण करतात.वैज्ञानिक दृष्टिकोन: चातुर्मासाचा काळ हा प्रामुख्याने पावसाळ्याचा असतो. या काळात मानवी शरीराची पचनशक्ती मंदावते. म्हणूनच या ४ महिन्यांत कडक उपवास करणे, हलका आहार घेणे आणि वाचन-मनन करत एका जागी संयमाने राहणे, याला धार्मिकतेसोबतच आरोग्याच्या दृष्टीनेही मोठे महत्व आहे..Yogini Ekadashi 2026: आषाढ महिन्यातील पहिली एकादशी ! जाणून घ्या अचूक तारीख आणि व्रताचे नियम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.