11:11 Manifestation Day : आज रात्री 11.11 मागितलेली इच्छा पूर्ण होणार, वर्षातील सर्वात शक्तिशाली manifestation दिवस!

11:11 Portal Opens Tonight: 11 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11:11 ही वेळ वर्षातील सर्वात शक्तिशाली कॉस्मिक एनर्जी मानली जाते. तमालपत्रावर इच्छा लिहून जाळल्याने ती पूर्ण होते, असा दावा केला जातो.
11 नोव्हेंबर 2025 रोजी रात्री 11:11 ही वेळ शक्तिशाली वेळ मानली जाते. अंक ज्योषितांच्या म्हणण्यानुसार हा दिवस सूर्य आणि चंद्र यांच्या ऊर्जा तसंच नवीन गोष्टी सुरु करण्याचं प्रतीक आहे. त्यामुळे यावेळेस तुम्ही मागितलेली इच्छा पुर्ण होते. असं मानलं जात की, तमालपत्रावर तुमची सकारात्मक इच्छा लिहून जाळल्याने ती पुर्ण होते.

