11:11 Manifestation Day : आज रात्री 11.11 मागितलेली इच्छा पूर्ण होणार, वर्षातील सर्वात शक्तिशाली manifestation दिवस!

11 नोव्हेंबर 2025 रोजी रात्री 11:11 ही वेळ शक्तिशाली वेळ मानली जाते. अंक ज्योषितांच्या म्हणण्यानुसार हा दिवस सूर्य आणि चंद्र यांच्या ऊर्जा तसंच नवीन गोष्टी सुरु करण्याचं प्रतीक आहे. त्यामुळे यावेळेस तुम्ही मागितलेली इच्छा पुर्ण होते. असं मानलं जात की, तमालपत्रावर तुमची सकारात्मक इच्छा लिहून जाळल्याने ती पुर्ण होते. .असं म्हणतात की, दरवर्षी 11 नोव्हेंबर हा दिवस 11:11 पोर्टल म्हणून ओळखळा जातो. हा दिवस वर्षातील सर्वात शक्तिशाली कॉस्मिक एनर्जीचा दिवस आहे. अंक ज्योतिष शास्त्रानुसार 1 नंबर सूर्याचं प्रतीक आहे. तर 2 नंबर चंद्राचं प्रतीक आहे. त्यामुळे सुर्य आणि चंद्र या दोन शक्तिशाली उर्जांचा संगम होत असल्यानं हे तुमच्या इच्छा पुर्ण करण्यास मदत करत असल्याचं बोललं जातं. .11:11 पोर्टल म्हणजे काय?असं म्हटलं जातं की, घड्याळावर किंवा गाडीच्या नंबरवर कुठेही 11:11 दिसलं, तेव्हा युनिवर्स तुमच्याशी संवाद साधत असतो. त्यामुळे त्यादिवशी तुम्ही मागितलेली ईच्छा पुर्ण होण्यास मदत होते. त्यामुळे आजचा दिवस म्हणजे 11 नोव्हेंबर (11/11) रोजी रात्री 11:11 वाजता मागितलेली इच्छा युनिवर्स पुर्ण करत असल्याचं म्हणतात..मॅनिफेस्ट कसं करायचं?यासाठी तेजपत्त्यावर म्हणजेच तमालपत्रावर तुमची इच्छा लिहालची. ती आता घडत असल्याचं मनात आणून वर्तमानकाळात लिहून काढायची. तमालपत्राच्या दुसऱ्या बाजुला 11:11 लिहायचं. तसंच हातात ते तमालपत्र पकडून 'इच्छा पुर्ण झाली' असं म्हणायचं. त्यानंतर ते तमालपत्र जाळून टाकायचं..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.