हिंदू धर्मात एकादशीच्या व्रताला विशेष महत्त्व आहे. त्यातही देवउठणी एकादशी हा दिवस भगवान विष्णूंच्या भक्तांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी श्रीहरींच्या पूजेबरोबरच उपवास आणि नामस्मरण केले जाते. मात्र, तुम्हीही देवउठणी एकादशीचे व्रत करणार असाल, तर काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या दिवशी नकळत घडणाऱ्या काही चुका टाळण्याचा सल्ला धार्मिक परंपरांमध्ये दिला जातो. मग या दिवशी काय करावे, काय करू नये आणि कोणते नियम पाळावेत? जाणून घेऊया..देवउठणी एकादशी २०२६ कधी आहे?हिंदू पंचांगानुसार, यंदा २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी देवउठणी एकादशी साजरी केली जाईल. एकादशी तिथी २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ७ वाजून १५ मिनिटांनी सुरू होईल आणि २१ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ वाजून ३१ मिनिटांनी समाप्त होईल. उदयातिथीनुसार २० नोव्हेंबरला स्मार्त एकादशी, तर २१ नोव्हेंबरला भागवत एकादशी असेल..देवउठणी एकादशीला कोणत्या चुका टाळाव्यात?१. तामसिक पदार्थ खाऊ नका: या दिवशी कांदा, लसूण आणि मांसाहार टाळावा. उपवास करणाऱ्यांनी फळे, दूध आणि सात्त्विक पदार्थांचे सेवन करावे.२. तांदळाचे सेवन टाळा: धार्मिक मान्यतेनुसार, एकादशीला भात किंवा तांदळापासून बनवलेले पदार्थ खाणे निषिद्ध मानले जाते.३. तुळशीची पाने तोडू नका: भगवान विष्णूंना तुळस प्रिय असल्याने या दिवशी तुळशीची पाने तोडणे टाळावे. पूजेसाठी आवश्यक पाने आदल्या दिवशीच काढून ठेवावीत..४. वाईट बोलणे टाळा: कोणाशीही वाद घालणे, अपशब्द वापरणे किंवा दुसऱ्याचा अपमान करणे टाळावे. मन शांत ठेवून श्रीविष्णूंचे स्मरण करावे.५. काळे कपडे घालू नका: या दिवशी काळ्या रंगाऐवजी पिवळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जाते.६. दिवसा झोपू नका: पारंपरिक मान्यतेनुसार, एकादशीच्या दिवशी दिवसा झोपणे टाळावे. तसेच आदल्या दिवशीच केस धुवावेत..'या' मंत्राचा करा जपदेवउठणी एकादशीला 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या मंत्राचा १०८ वेळा जप करणे शुभ मानले जाते. तसेच श्रीविष्णूंच्या पूजेत तुळशीपत्र आणि कमळाचे फूल अर्पण करावे. श्रद्धेने व्रत करून मन, वाणी आणि आचरण शुद्ध ठेवावे, अशी धार्मिक मान्यता आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.