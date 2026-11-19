Lucky Zodiac Signs for Devuthani Ekadashi 2026: धर्मात देवउठनी एकादशीला विशेष धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील या एकादशीला भगवान विष्णू चार महिन्यांच्या योगनिद्रेतून जागे होतात आणि पुन्हा सृष्टीचे कार्य सांभाळतात, अशी धारणा आहे. यंदा २० नोव्हेंबर २०२६ ला देवउठनी एकादशी येत असून, या दिवशी जुळून येणारा ग्रह-नक्षत्रांचा मेळ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.यंदाच्या देवउठनी एकादशीला पूर्वाभाद्रपद आणि उत्तराभाद्रपद या नक्षत्रांसोबत सिद्धी योगाचा शुभ संयोग तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या शुभ योगाचा सकारात्मक परिणाम काही राशींवर दिसून येऊ शकतो. विशेषतः तीन राशींना आर्थिक स्थैर्य, करिअरमध्ये प्रगती आणि कौटुंबिक आनंद मिळण्याचे संकेत आहेत. .देवउठनी एकादशीचे धार्मिक महत्त्व काय?देवउठनी एकादशीचा दिवस अत्यंत पवित्र मानला जातो. या दिवशी भाविक भगवान विष्णूंची पूजाअर्चा, उपवास आणि नामस्मरण करतात. मान्यतेनुसार, देव जागे झाल्यानंतर विवाह, गृहप्रवेश यांसारख्या शुभ आणि मंगल कार्यांना पुन्हा सुरुवात होते. यंदा सिद्धी योग आणि दोन नक्षत्रांची साथ लाभल्याने या दिवसाचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.'या' ३ राशींना शुभ संकेतकर्क राशी (Cancer)कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी देवउठनी एकादशीचा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. तुमच्या मनातील एखादी महत्त्वाची इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक आघाडीवर दिलासा मिळू शकतो; जुन्या आर्थिक अडचणी कमी होऊन उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होऊ शकतात. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतात, तर नोकरदारांना एखादी मोठी संधी किंवा लाभदायक व्यवहार साध्य करता येऊ शकतो. कुटुंबासोबत आनंदाचा वेळ घालवण्याची संधी मिळेल आणि घरगुती वातावरणात सकारात्मक बदल जाणवू शकतात..Numerology: तुमचा जन्मही 'या' तारखांना झाला आहे का? मग २०२७ तुमच्यासाठी फक्त नवीन वर्ष नाही, तर मोठे वरदान ठरेल!.सिंह राशी (Leo)सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ प्रगती आणि लाभाचे संकेत देणारा ठरू शकतो. धनप्राप्तीचे योग जुळून येण्याची शक्यता असून तुम्ही आखलेल्या योजनांना गती मिळू शकते. कार्यक्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात आणि रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात. विवाहासाठी जोडीदार शोधत असलेल्यांना सकारात्मक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे; विवाहातील अडथळे दूर होऊन कुटुंबाची संमती मिळू शकते. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची चिन्हे आहेत..धनु राशी (Sagittarius)धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी देवउठनी एकादशीचा काळ उत्साहवर्धक ठरू शकतो. या काळात नशिबाची साथ मिळून तुमच्या कष्टाचे चीज होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक आणि वैयक्तिक जीवनात समाधानाचे क्षण येऊ शकतात. कुटुंबातील नातेसंबंध अधिक घट्ट होतील आणि घरात आनंदी वातावरण राहील. गरजेच्या वेळी मित्रपरिवाराची साथ मिळू शकते. एखाद्या कामात मिळालेले यश तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल आणि सामाजिक क्षेत्रात तुमचा सहभाग वाढू शकतो. अपूर्ण राहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी हा काळ पोषक ठरू शकतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: आई जे सांगेल तेच फायनल! या ४ जन्मतारखांचे तरुण का असतात 'पक्के मम्माज् बॉय'; पाहा अंकशास्त्र काय सांगते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.