धनत्रयोदशीला कोणाला पैसे उधार द्यावेत की नाही? कोणत्या गोष्टींची देवाणघेवाण टाळावी? जाणून घ्या आर्थिक व्यवहारांचे नेमके नियम...

Dhanteras 2026: दिवाळीच्या आज उत्सवाला सुरुवात करणारा अत्यंत पवित्र सण म्हणजे धनत्रयोदशी (Dhanteras). यंदा म्हणजेच ६ नोव्हेंबर २०२६ ला देशभरात धनतेरस साजरी केली जात आहे. या दिवशी सोने, चांदी, नवीन भांडी आणि वस्तू खरेदी करण्याची परंपरा आपण पाळतो. तसेच माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर आणि धन्वंतरी देवाचे पूजन करून वर्षभर आर्थिक भरभराट होण्याचे साकडे घातले जाते.पण, या सणाच्या दिवशी पैशांचे व्यवहार करताना अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. धनत्रयोदशीला कोणाला पैसे उधार द्यावेत की नाही? जुने कर्ज फेडायचे का? आणि दानधर्म करताना कोणती काळजी घ्यावी? या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत- .धनत्रयोदशीला पैसे उधार देणे टाळावे का?धार्मिक मान्यतेनुसार, धनत्रयोदशीचा दिवस हा प्रामुख्याने संपत्ती आणि समृद्धीचे स्वागत करण्याचा दिवस मानला जातो. या दिवशी घरातील लक्ष्मी स्थिर राहावी म्हणून काही पारंपरिक समजुतींमध्ये रोख रक्कम किंवा पैसे कोणालाही उधार देणे वर्ज्य मानले जाते.समजुतीमागचे कारण: या दिवशी पैसे दिल्यास घरातील लक्ष्मी बाहेर जाते आणि आर्थिक चणचण भासू शकते, अशी जुनी धारणा आहे. पण, ही केवळ एक सांस्कृतिक श्रद्धा असून प्रत्येकानेच तिचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे असा कोणताही नियम नाही..Diwali 2026: नरक चतुर्दशी अन् लक्ष्मीपूजन एकाच दिवशी! जाणून घ्या पूजेचा शुभ मुहूर्त आणि अभ्यंगस्नानाची वेळ....पैसे उधार घेणे आणि जुनी देणी चुकती करणेफक्त पैसे देणेच नव्हे, तर धनत्रयोदशीला दुसऱ्यांकडून कर्ज घेणे किंवा पैसे घेणेसुद्धा काही ठिकाणी अशुभ मानले जाते. दिवाळीच्या सुरुवातीला आर्थिक व्यवहार स्वच्छ आणि पारदर्शक असावेत, अशी यामागची भावना असते.जुने कर्ज फेडणे शुभ: नवीन आर्थिक वर्षाच्या किंवा सणाच्या सुरुवातीला जुने कर्ज फेडणे किंवा वीज बिल, इतर देणी चुकती करणे अतिशय शुभ मानले जाते. जुन्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त होण्यासाठी ही कृती फायदेशीर ठरते. त्यामुळे फक्त अंधश्रद्धेपोटी आवश्यक देणी किंवा बिले भरणे पुढे ढकलू नये..धनत्रयोदशीला दान करावे की नाही?दान करण्याबाबत समाजात अनेक गैरसमज असतात. या दिवशी रोख रक्कम किंवा पैशांचे दान करणे काही भागात टाळले जाते, पण याचा अर्थ दानधर्म बंद करणे असा होत नाही.गरजूंना मदत: अडचणीत असलेल्या किंवा गरीब व्यक्तींना अन्न, कपडे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दान करणे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते. एखाद्याला आर्थिक मदत करणे आणि केवळ परंपरेच्या नावाखाली गरजू व्यक्तींकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. आपली आर्थिक क्षमता पाहून गरजूंना मदत करणे नेहमीच उत्तम ठरते.कोणत्या गोष्टींची देवाणघेवाण टाळावी?पारंपरिक मान्यतेनुसार, धनत्रयोदशीच्या दिवशी काही विशिष्ट वस्तूंची देवाणघेवाण करणे किंवा त्या दान करणे अशुभ मानले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने मीठ, तेल, तूप, साखर, लोखंड, काच आणि धारदार वस्तूंचा समावेश होतो. याउलट, या दिवशी पिवळी आणि शुभ वस्तू जसे की सोने, चांदी, पितळेची भांडी, झाडू आणि धणे खरेदी करणे अतिशय समृद्धीदायक मानले जाते. .आर्थिक व्यवहारांबाबत बाळगायची काळजीधनत्रयोदशीला पैसे दिल्याने आर्थिक नुकसान होते याला कोणताही शास्त्रीय किंवा ठोस आधार नाही. ही प्रामुख्याने पाळली जाणारी एक पारंपरिक रूढी आहे. त्यामुळे सणाच्या दिवशी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेताना अंधश्रद्धेवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपले बजेट, स्वतःची आर्थिक गरज आणि व्यावहारिक परिस्थिती लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. सणाच्या उत्साहात अनावश्यक खर्च टाळावा आणि गरजूंना मदत करण्याची सकारात्मक भावना कायम ठेवावी..DIWALI DIYA LIGHTING TIPS AND TRICKS: दिवाळीत वाऱ्यामुळे पणत्या वारंवार विझतायत? दिवे तेवत ठेवण्यासाठी सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय 'ही' ट्रिक!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.