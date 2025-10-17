संस्कृती

Diwali 2025: यंदा सात दिवसांची दिवाळी , आजपासून दीपोत्सव, मंगळवारी लक्ष्मीपूजन

Diwali Festival 2025: सात दिवसांच्या दिवाळीचा उत्सव धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व
Diwali 2025:

Diwali 2025:

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंदू धर्मातील मंगलमय, आनंददायी सण दिवाळी. अंधार दूर सारून आसमंत प्रकाशमान करणारा हा दिव्यांच्या सणाचा सोहळा. यंदा हा सोहळा सात दिवसांचा आहे. प्रत्येक दिवसाचे स्वतंत्र धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
culture
Diwali
Diwali Decoration
Diwali Muhurat Trading
Diwali shopping experience

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com