Lakshmi Pujan : लक्ष्मीपूजन दिवशी चुकूनही करू नका 'या' 3 गोष्टी, नाहीतर माता लक्ष्मी अन् कुबेर देव दोघेही होतील नाराज

Laxmi Pujan Mistakes : आज 21 ऑक्टोबर संपूर्ण देशभरात लक्ष्मीपूजन मोठ्या भक्तिभावाने केले जाईल. कार्तिक महिन्यातील हा शुभ दिवस संपत्ती आणि समृद्धीची देवता माता लक्ष्मी आणि धनदाता कुबेर यांच्या पूजेसाठी खास मानला जातो. या दिवशी घरोघरी दीप प्रज्वलन, मंत्रांचे पठन आणि श्लोकांचा जप करून लक्ष्मी मातेला प्रसन्न केले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? या पवित्र दिवशी काही चुका केल्यास माता लक्ष्मीचा कोप होऊ शकतो आणि वर्षभर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. चला, जाणून घेऊया कोणत्या आहेत त्या चुका.सगळ्यात पहिले लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सकाळी उशिरापर्यंत झोपू नका. मान्यतेनुसार जास्त वेळ झोपल्याने माता लक्ष्मी नाराज होते, ज्यामुळे घरात गरिबीचे सावट येऊ शकते. त्यामुळे लवकर उठून घर स्वच्छ करा आणि पूजेची तयारी करा..दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या दिवशी घराचे मुख्य दरवाजे बंद ठेवू नका. असे मानले जाते की, माता लक्ष्मी या दिवशी घरात प्रवेश करते. जर दरवाजा बंद असेल तर ती परत फिरते, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते..याशिवाय लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मांसाहार किंवा मद्यपान करणे टाळा. हे पवित्र दिन सात्त्विकतेने साजरे करावे. तसेच, कोणालाही शारीरिक किंवा मानसिक इजा करू नका, कारण असे केल्याने माता लक्ष्मीची कृपा मिळत नाही. घरात स्वच्छता आणि सकारात्मक वातावरण ठेवा. लक्ष्मीपूजन हा केवळ पूजेचा सण नाही, तर आर्थिक सचोटी आणि कृतज्ञता यांचा संदेश देणारा प्रसंग आहे. या दिवशी चुका टाळून माता लक्ष्मीला प्रसन्न करा आणि घरात सुख-समृद्धी आणा...FAQsWhy is Lakshmi Pujan important during Diwali?लक्ष्मीपूजन दिवाळीत का महत्त्वाचे आहे?लक्ष्मीपूजन हा दिवाळीतील मुख्य सण आहे, कारण यावेळी माता लक्ष्मी आणि कुबेर यांची पूजा करून घरात सुख-समृद्धी आणि धनाची प्राप्ती होते.What mistakes should be avoided on Lakshmi Pujan day?लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कोणत्या चुका टाळाव्यात?उशिरापर्यंत झोपणे, घराचे दरवाजे बंद ठेवणे आणि मांसाहार करणे या चुकांमुळे माता लक्ष्मी नाराज होऊ शकते.Why should we not sleep late on Lakshmi Pujan?लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी उशिरापर्यंत झोपणे का टाळावे?उशिरापर्यंत झोपल्याने माता लक्ष्मी क्रोधित होते, ज्यामुळे घरात गरिबी येऊ शकते.Why keep the main door open during Lakshmi Pujan?लक्ष्मीपूजनाच्या वेळी मुख्य दरवाजा उघडा का ठेवावा?माता लक्ष्मी या दिवशी मुख्य दरवाजातून घरात प्रवेश करते, त्यामुळे दरवाजा बंद ठेवल्यास ती परत फिरू शकते.Can we consume non-vegetarian food on Lakshmi Pujan?लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मांसाहार करू शकतो का?नाही, हा सात्त्विक सण आहे, त्यामुळे मांसाहार आणि मद्यपान पूर्णपणे टाळावे.