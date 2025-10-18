Diwali 2025 Lakshmi Puja Guide: लक्ष्मीपूजन करताना 'हे' नियम ठेवा लक्षात, लाभेल सुख-समृद्धी

लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी घर स्वच्छ ठेवणे, पणत्या आणि रांगोळ्यांनी सजावट करणे, शुभ मुहूर्तावर पूजा करणे आणि स्वच्छ साहित्य वापरणे आवश्यक आहे. या दिवशी आंघोळ करून दिवे लावणे शुभ मानले जाते. तुटलेल्या वस्तूंचा वापर टाळावा आणि देवघर स्वच्छ ठेवावे..दिवाळी म्हणजेच दिव्यांचा सण... भारतातील सर्वात महत्वाचा सण..जो आनंदाने आणि उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा २१ ऑक्टोबरला दिवळी साजरी केली जाणार आहे. हा सण वाइटावर चांगल्याचा विजय दर्शवितो. हा सण कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र आणतो. तसेच या दिवशी माता लक्ष्मीची पुजा केली जाते. असे मानले जाते की माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व मनोकमना पूर्ण होतात आणि समस्या दूर होतात. लक्ष्मीपूजनादरम्यान कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया. .घर स्वच्छ कराघराची पूर्णपणे स्वच्छता करून तयारी सुरू करावी. विशेषतः प्रवेशद्वार, खिडक्या आणि कोपरे सर्व स्वच्छ करावे. यामुळे माता लक्ष्मी प्रसन्न होते. तसेच घरात सुख-समृद्धी राहते. पणत्या अन् रांगोळ्यांनी दिवे सजवालक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घराची सुंदर सजावट करावी. तुम्ही पणत्या आणि रांगोळ्या काढून घराची सजावट करू शकता. यामुळे घरात सकारात्मकता राहते. तसेच माता लक्ष्मीची कृपादृष्टी कायम राहते. वेळेवर शुभ मूहुर्तावर लक्ष्मीपूजनलक्ष्मीपूजन प्रदोष काळात करणे शुभ मानले जाते. तसेच शुभ मुहूर्तावर पूजा केल्यास सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. पूजा साहित्यलक्ष्मीपूजन करतांना बत्ताशा, पणत्या, फुले, प्रसाद यासारखे साहित्य जवळ ठेवावे..Diwali 2025 Date: यंदा दिवाळी 20 कि 21 ऑक्टोबर? जाणून घ्या 5 दिवसांच्या दिपत्सोवसाची संपूर्ण यादी .लक्ष्मीपूजन दरम्यान पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातआंघोळ केल्याशिवाय दिवे लावू नकायंदा लक्ष्मीपूजन २१ ऑक्टोबरला होणार असून या दिवशी सकाळी आंघोळ करून दिवे लावावे. असे करणे शुभ मानले जाते. तुटलेल्या किंवा खराब वस्तू वापरू नकालक्ष्मीपजूनाच्या वेळी तुटलेल्या किंवा खराब वस्तू वापरू नका. पूजा करतांना स्वच्छ किंवा नवीन वस्तूंचा वापर करावा. देवघराजवळ चप्पल ठेवू नकादिवाळीत देवघर स्वच्छ ठेवा. तसेच दिवाळीच्या दिवशी देघराजवळ चप्पल किंवा बूट काढू नका. असे करणे अशुभ मानले जाते. घरातील सर्व चप्पल घराबाहेर स्टॅडजवळ ठेवावे..Diwali 2025: दिवाळीला गावाकडे जाताय; घराच्या सुरक्षेची घ्या खास काळजी.अपशब्द टाळादिवाळीच्या दिवशी घरात अपशब्द वापरू नका. तसेच मोठ्यांचा अपमान किंवा ओरडून बोलू नका.संपुर्ण कुंटुंबदिवाळीचा सण केवळ परंपरा किंवा पद्धत नाही तर एक कुटुंबातील सदस्यांमध्ये आपुलकी वाढवणारा सण आहे. दिवाळीत सर्वजण एकत्र येऊन आनंदाने हा सण साजरा करतात. यामुळे घरात आनंद आणि सकारात्मकता राहते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.