Diwali 2025: कार्तिक महिन्यात दिपदान करणं मानलं जातं शुभ, जाणून घ्या कधी अन् कसं करावं

कार्तिक महिन्यात दीपदान करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. भगवान विष्णू आणि तुळशीची पूजा या काळात विशेष महत्त्वाची आहे. दिवे लावल्याने दिव्य तेज प्राप्त होते आणि मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो. .Kartik month rituals: कार्तिक महिन्याला हिंदू धर्मात खुप महत्व आहे. हा महिना भगवान विष्णूला समर्पित आहे. या काळात भगवान विष्णू आणि तुळशीची पूजा करण्याचे खास महत्व आहे. तसेच कार्तिक महिन्यात दिपदानाचे विशेष महत्व आहे. दिपदान म्हणजे काय आणि त्याचे महत्व काय आहे हे जाणून घेऊया. .दीपदान म्हणजे काय?दीपदान म्हणजे दिवा लावणे आणि तो दान करणे किंवा योग्य ठिकाणी ठेवणे. दीपदान हे देवतेच्या, पवित्र नदीच्या किंवा विद्वान ब्राह्मणाच्या घरी केले जाते. दीपदान हे प्रामुख्याने जीवनात सुख, शांती आणि समृद्धीची कामना करण्यासाठी केले जाते. दीपदान हे ज्ञान आणि उज्ज्वल भविष्याचे प्रतीक देखील मानलं जातं. दीपदानाचे विशेष महत्त्व आहे. विशेषतः कार्तिक महिन्यात, आणि ते अमर्याद पुण्य प्रदान करते.कार्तिक महिन्यात दिपदानाचे महत्त्वकार्तिक महिन्यात दिपदान करणं अत्यंत शुभ मानलं जातं. कार्तिक महिन्यात दिपदान केल्याने दिव्य तेज प्राप्त होते आणि मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, कार्तिक महिन्यात दान केल्याने व्यक्ती जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होते..Diwali 2025: दिवाळीच्या दिवशी तुळशी पूजनाने बदला नशीब, दूर करा पैशांची अडचण .दिपदान केल्याने कोणते लोक प्राप्त होतात?धार्मिक मान्यतेनुसार कार्तिक महिन्यात दिपदान केल्याने विष्णुलोक, लक्ष्मीलोक आणि मोक्ष मिळतो. शिवाय, कार्तिक महिन्यात दिपदान केल्याने शाश्वत पुण्य मिळते. कार्तिक महिन्यात मंदिरात दिपदान केल्याने विष्णुलोक मिळतो. नदीकाठावर दिपदान लावल्याने पूर्वजांच्या आत्म्यांना शांती आणि मोक्ष मिळतो. घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर किंवा तुळशीच्या झाडाजवळ दिपदान केल्याने संपत्ती आणि समृद्धी येते आणि सर्व पापांचा नाश होतो.दिपदान कधी दान करावेत?कार्तिक महिना ज्याला दिवाळी असेही म्हणतात. दिव्याचा सण म्हणून देखील दिवाळी ओळखली जाते. दिवाळी, नरक चतुर्दशी आणि कार्तिक पौर्णिमा हे देखील महत्त्वाचे मानले जातात. दिवे अंधार पडल्यानंतर, म्हणजे सूर्योदयापूर्वी (ब्रह्म मुहूर्त) किंवा सूर्यास्तानंतर लावावेत. घराच्या प्रार्थना कक्षात, तुळशीच्या रोपाजवळ, नदी किंवा तलावाच्या काठावर आणि मंदिरांमध्ये दिवे लावले जातात..Diwali 2025 Gift Idea: यंदा दिवाळीत द्या अनोखे गिफ्ट, कमी खर्चात नातेवाईक अन् मित्रांना करा खुश .कार्तिक महिन्यात दिपदान कसे करावे?दिवा तयार करा: मातीचा दिवा घ्या आणि त्यात तूप किंवा तिळाचे तेल भरा. नंतर, कापसाची वात बनवा आणि ती दिव्यात ठेवा. जागा निवडा: तुम्ही नदी किंवा तलावाच्या काठावर, घरात मंदिराजवळ किंवा तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावू शकता. दिवा लावा: मातीचे नुकसान होऊ नये म्हणून, दिवा थेट जमिनीवर न ठेवता भात किंवा सप्तधनावर ठेवा. प्रार्थना आणि मंत्र: दिवा लावताना, देवाचे स्मरण करा आणि तुमची इच्छा व्यक्त करा. घरी परतणे: दिवा लावल्यानंतर आणि पूजा केल्यानंतर, मागे वळून न पाहता घरी परत या..दिवे लावण्याचे नियमदिवा लावण्यासाठी दिवे आणि वातांची संख्या तुमच्या इच्छेनुसार निश्चित केली जाते. जर तुम्ही नदीवर जाऊ शकत नसाल तर तुम्ही घरी नदीला आवाहन करू शकता आणि दिवा लावू शकता. दिवे अर्पण करताना, एका दिव्यापासून दुसऱ्या दिव्याची प्रज्वलन करू नये..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.