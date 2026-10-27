दिवाळीआधीच 'या' ४ राशींच्या नशिबात मोठा धनलाभ; मिळणार बक्कळ यश अन् प्रगतीच्या सुवर्ण संधी...

Diwali Astrology Predictions: अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या दिवाळीच्या सणापूर्वी खगोलशास्त्र आणि ज्योतिषीय गणनेनुसार काही खास योग जुळून येत आहेत. ज्योतिषाचार्यंच्या मते, आगामी दिवाळी २०२६ आधी ग्रहांची बदलती चाल विशिष्ट राशींच्या व्यक्तींसाठी अत्यंत शुभ आणि फलदायी ठरणार आहे. या काळात चार प्रमुख राशींच्या नशिबात बक्कळ धनलाभ, करिअरमध्ये मोठी भरभराट आणि व्यवसायात नफा मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत.दिवाळीच्या या आनंदोत्सवापूर्वी कोणत्या चार भाग्यवान राशींचे भाग्य उजळणार आहे, याचे सविस्तर राशीभविष्य खालीलप्रमाणे आहे- .मेष राशी (Aries)मेष राशीच्या जातकांसाठी दिवाळीपूर्वीचा हा काळ आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे.नोकरीत प्रगती: जे लोक बऱ्याच काळापासून पदोन्नती किंवा चांगल्या संधीची वाट पाहत होते, त्यांची प्रतीक्षा संपणार असून कामाच्या ठिकाणी कौतुक होईल.कारभार विस्तार: व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळतील आणि जुन्या गुंतवणुकीतून भरभराट होईल.आर्थिक लाभ: उत्पन्न वाढल्यामुळे घरातील आर्थिक ताण नाहीसा होईल आणि दिवाळीच्या खरेदीसाठी उत्तम नियोजन करता येईल..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते? .सिंह राशी (Leo)सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ करिअरमध्ये नवी ओळख निर्माण करणारा ठरणार आहे.अधिकारी वर्गाकडून कौतुक: नोकरीत तुमच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे उच्च अधिकारी खुश होल्डर राहतील, ज्यामुळे भविष्यात प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतील.व्यापारात वाढ: व्यावसायिकांसाठी धनलाभाचे नवे मार्ग मोकळे होऊन उत्पन्नात मोठी वाढ पाहायला मिळेल.नोकरी बदलाची संधी: जे जातक नोकरी बदलण्याचा किंवा नवीन ठिकाणी काम सुरू करण्याचा विचार करत आहेत, त्यांना या काळात उत्तम यश मिळू शकते..धनु राशी (Sagittarius)धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ काम आणि कमाईच्या बाबतीत भरभराटीचा राहणार आहे.नवीन जबाबदाऱ्या: नोकरीत तुम्हाला नवीन आणि मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळतील, ज्यामुळे तुमचा अनुभव आणि कार्यक्षमता वाढेल.व्यवसायाचा विस्तार: व्यावसायिक क्षेत्रात नवीन लोकांशी संपर्क वाढल्यामुळे कामाचा पसारा वाढेल आणि मोठा आर्थिक फायदा होईल.सुलभ तयारी: आर्थिक बाजू मजबूत असल्यामुळे कुटुंबाच्या सर्व गरजा पूर्ण होऊन सणाची तयारी अगदी आनंदात पार पडेल..मकर राशी (Capricorn)मकर राशीच्या जातकांसाठी मेहनत फळाला आणणारा आणि धनवर्षाव करणारा हा काळ असणार आहे.कामात यश: नोकरदार वर्गाला वरिष्ठांच्या सहकार्याने प्रत्येक कामात घवघवीत यश मिळेल.व्यापारी वर्गाला लाभ: व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठे ऑर्डर किंवा जुन्या प्रोजेक्ट्समधून अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळण्याची शक्यता आहे.भविष्याची गुंतवणूक: या काळात तुम्हाला तुमच्या भविष्यातील आर्थिक योजनांवर लक्ष केंद्रित करून उत्तम पावले उचलण्याची संधी मिळेल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: दिवाळीपूर्वी घरात रंगकाम करताय? चुकीचा रंग आणू शकतो गरिबी! घर रंगवताना नक्की पाळा वास्तूचे 'हे' नियम... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.