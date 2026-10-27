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दिवाळीआधीच 'या' ४ राशींच्या नशिबात मोठा धनलाभ; मिळणार बक्कळ यश अन् प्रगतीच्या सुवर्ण संधी...

Diwali 2026 Financial Horoscope: खिशात खुळखुळणार पैसा अन् वाढणार बँक बॅलन्स! नोकरीत पदोन्नती अन् व्यवसायात भरभराट; पाहा कोणत्या राशींचे पालटणार भाग्य....
Diwali 2026 Financial Horoscope 4 Lucky Zodiac Signs to Gain Wealth

Diwali 2026 Financial Horoscope: 4 Lucky Zodiac Signs to Gain Wealth

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Diwali Astrology Predictions: अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या दिवाळीच्या सणापूर्वी खगोलशास्त्र आणि ज्योतिषीय गणनेनुसार काही खास योग जुळून येत आहेत. ज्योतिषाचार्यंच्या मते, आगामी दिवाळी २०२६ आधी ग्रहांची बदलती चाल विशिष्ट राशींच्या व्यक्तींसाठी अत्यंत शुभ आणि फलदायी ठरणार आहे. या काळात चार प्रमुख राशींच्या नशिबात बक्कळ धनलाभ, करिअरमध्ये मोठी भरभराट आणि व्यवसायात नफा मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत.

दिवाळीच्या या आनंदोत्सवापूर्वी कोणत्या चार भाग्यवान राशींचे भाग्य उजळणार आहे, याचे सविस्तर राशीभविष्य खालीलप्रमाणे आहे-

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