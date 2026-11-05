Diwali 2026: नरक चतुर्दशी अन् लक्ष्मीपूजन एकाच दिवशी! जाणून घ्या पूजेचा शुभ मुहूर्त आणि अभ्यंगस्नानाची वेळ...

Diwali 2026: यंदाच्या दिवाळी सणात एक अतिशय दुर्मिळ आणि अद्भुत योगायोग जुळून आला आहे. यंदा नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजन हे दोन्ही प्रमुख सण एकाच दिवशी साजरे केले जाणार आहेत. चतुर्दशी तिथी आणि अमावस्या तिथी एकाच दिवशी आल्यामुळे पूजेच्या वेळेबाबत भाविकांमध्ये काहीसा गोंधळ निर्माण झाला आहे. या विशेष योगायोगामुळे यंदा अभ्यंगस्नान, यम दीपदान आणि लक्ष्मीपूजनाचा शुभ मुहूर्त कसा असेल, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे..नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजन: तिथी व शुभ मुहूर्तचतुर्दशी तिथीची सुरुवात: ७ नोव्हेंबर २०२६ सकाळी १०:४७ वाजताचतुर्दशी तिथी समाप्त: ८ नोव्हेंबर २०२६ सकाळी ११:२७ वाजता अभ्यंगस्नानाचा मुहूर्त: सूर्योदयापूर्वी पहाटे (सुमारे ५:४५ ते ६:४५ च्या दरम्यान, स्थानिक सूर्योदयानुसार)एकाच दिवशी दोन सण: ८ नोव्हेंबरला सकाळी चतुर्दशी तिथी संपल्यानंतर लगेचच अमावस्या तिथी सुरू होत आहे. दरवर्षी अमावस्या तिथीला लक्ष्मीपूजन केले जात असल्याने, यंदा ८ नोव्हेंबरलाच नरक चतुर्दशी (अभ्यंगस्नान) आणि संध्याकाळी लक्ष्मीपूजन असणार आहे. रूप चतुर्दशी: नरक चतुर्दशीला 'रूप चतुर्दशी' म्हणूनही ओळखले जाते. या दिवशी भल्या पहाटे अंगाला उटणे आणि तेल लावून अभ्यंगस्नान करण्याची प्राचीन परंपरा आहे..Diwali 2026: दिवाळीचा पहिला दिवा कधी लावायचा? जाणून घ्या वसुबारसचा अचूक मुहूर्त, गाय-वासराच्या पूजेचा विधी आणि महत्त्व! .यम दीपदानाचे महत्त्व आणि १४ दिव्यांची परंपरानरक चतुर्दशीच्या दिवशी संध्याकाळी 'यम दीपदान' करण्याची विशेष प्रथा आहे.दक्षिण दिशेला दिवा: धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी प्रदोष काळात घराच्या दक्षिण दिशेला यमाच्या नावाने दिवा लावला जातो. दक्षिण दिशा ही यमाची दिशा मानली जात असल्याने या दीपदानामुळे अकाल मृत्यूचे भय टळते आणि पितरांचा आशीर्वाद लाभतो.१४ दिव्यांचे दान: नरक चतुर्दशीच्या दिवशी घरात वेगवेगळ्या ठिकाणी १४ दिवे लावणे अत्यंत शुभ आणि समृद्धीदायक मानले जाते..नरक चतुर्दशीची पौराणिक कथापौराणिक कथेनुसार, नरकासुर नावाचा एक अत्यंत अत्याचारी राक्षस होता. त्याने आपल्या शक्तीच्या बळावर १६ हजार कन्यांना बंदी बनवून ठेवले होते. त्याच्या या अत्याचाराने देव, ऋषी-मुनी आणि सामान्य जनता अत्यंत त्रस्त झाली होती.सर्व देवांनी भगवान श्रीकृष्णाकडे धाव घेऊन राक्षसाच्या त्रासापासून मुक्त करण्याची प्रार्थना केली. त्यानंतर भगवान श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध केला आणि १६ हजार कन्यांची सुटका करून सर्वांना भयमुक्त केले. ज्या दिवशी नरकासुराचा वध झाला, ती तिथी 'कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी' होती. नरकासुराच्या नाशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी लोकांनी ठिकठिकाणी दिवे लावून आनंदोत्सव साजरा केला. तेव्हापासून हा दिवस 'नरक चतुर्दशी' म्हणून ओळखला जाऊ लागला..Diwali Child Health: फटाक्यांचा धूर हिरावून घेऊ शकतो मुलांची दृष्टी; दिवाळीत मुलांच्या आरोग्याची अन् डोळ्यांची 'अशी' घ्या काळजी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.