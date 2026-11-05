DIWALI DIYA LIGHTING TIPS AND TRICKS: दिवाळीत वाऱ्यामुळे पणत्या वारंवार विझतायत? दिवे तेवत ठेवण्यासाठी सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय 'ही' ट्रिक!

VIRAL DIWALI LIGHTING HACKS ON SOCIAL MEDIA: दिवाळी म्हटलं की डोळ्यांसमोर येते ती रंगीबेरंगी रोषणाई, घराबाहेर लटकवलेले सुंदर आकाशकंदील, फराळाच्या पदार्थांचा सुगंध, अंगणात काढलेली आकर्षक रांगोळी आणि फटाक्यांची आतषबाजी! पण या सगळ्या उत्साहात दिवाळीचं खरं सौंदर्य खुलवत असतात त्या मातीच्या पणत्या आणि त्यांचा मंद, प्रसन्न प्रकाश. दिवाळी जवळ आली की आपण घराची स्वच्छता करून सजावटीला सुरुवात करतो. दारात, खिडक्यांमध्ये, बाल्कनीत, तुळशीवृंदावनाजवळ अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी पणत्यांची सुंदर आरास केली जाते. संध्याकाळ होताच या पणत्या पेटवल्या जातात आणि त्यांच्या प्रकाशाने संपूर्ण घराचा परिसर उजळून निघतो. त्यामुळे दिवाळीच्या सजावटीत पणत्यांना विशेष महत्त्व असतं..मात्र, अनेकदा या सुंदर सजावटीमध्ये एक छोटीशी अडचण निर्माण होते. संध्याकाळच्या वेळी बाहेर वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे पणत्यांमधील ज्योत वारंवार विझते. विशेषतः घराच्या उंबरठ्यावर, खिडकीत किंवा मोकळ्या बाल्कनीत ठेवलेल्या पणत्यांच्या बाबतीत हा त्रास अधिक जाणवतो. मग पुन्हा पुन्हा पणत्या पेटवाव्या लागतात. दिवाळीच्या दिवसांत घरात फराळाची तयारी, पाहुण्यांची ये-जा आणि इतर कामांची आधीच लगबग सुरू असते. अशा वेळी सारख्या विझणाऱ्या पणत्या पेटवण्यात वेळ घालवणं थोडं कंटाळवाणं ठरू शकतं. पण काळजी करू नका! तुमच्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेली एक छोटीशी वस्तू या समस्येवर उपाय ठरू शकते. तिचा वापर केल्यास वाऱ्यामुळे पणत्यांची ज्योत वारंवार विझण्याचा त्रास कमी करण्यास मदत होऊ शकते..Diwali Firecrackers History: दिवाळीत फटाके फोडण्याची सुरुवात कशी झाली? राजघराण्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत कसा पोहोचला हा ट्रेंड? जाणून घ्या रंजक इतिहास.वातीसाठी वापरा मेकअप बॉक्समधील ही वस्तूसोशल मीडियावर सध्या दिव्याची वात तयार करण्याची एक वेगळीच युक्ती चर्चेत आहे. यामध्ये मेकअप बॉक्समध्ये सहज सापडणाऱ्या नेलपेंटचा वापर केला जातो. या ट्रिकनुसार, कापसाच्या वातीच्या अगदी टोकाला थोडे नेलपेंट लावून ते पूर्णपणे सुकू द्यायचे. त्यानंतर वात नेहमीप्रमाणे तेलाच्या किंवा तुपाच्या दिव्यात ठेवून पेटवायची..नेलपेंट लावण्याची पद्धत काय?सर्वप्रथम कापसाची साधी वात तयार करा.वातीच्या वरच्या टोकाला थोडे नेलपेंट लावा.नेलपेंट पूर्णपणे सुकल्यानंतरच वातीचा वापर करा.त्यानंतर दिव्यात तेल किंवा तूप घालून वात पेटवा..Gas Saving Tips for Diwali: दिवाळीच्या फराळाची तयारी करताना गॅसची बचत कशी कराल? सिलिंडरचा वापर कमी करण्यासाठी जाणून घ्या ५ सोपे उपाय!.टीप:सोशल मीडियावरील दाव्यानुसार, नेलपेंटमुळे वातीच्या टोकाला कडकपणा येतो आणि त्यामुळे वाऱ्याचा परिणाम कमी होण्यास मदत होते. परिणामी, दिवा वारंवार विझण्याची समस्या टाळता येऊ शकते, असा दावा केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.