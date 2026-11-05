संस्कृती

DIWALI DIYA LIGHTING TIPS AND TRICKS: दिवाळीत वाऱ्यामुळे पणत्या वारंवार विझतायत? दिवे तेवत ठेवण्यासाठी सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय 'ही' ट्रिक!

HOW TO PREVENT DIYAS FROM GOING OUT IN WIND: दिवाळीत दिवे तेवत ठेवण्यासाठी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या ट्रिकबद्दल जाणून घ्या. तसेच दिवे लावताना कोणती काळजी घ्यावी तेही वाचा.
Diya Lighting Tips and Tricks

Diya Lighting Tips and Tricks

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

VIRAL DIWALI LIGHTING HACKS ON SOCIAL MEDIA: दिवाळी म्हटलं की डोळ्यांसमोर येते ती रंगीबेरंगी रोषणाई, घराबाहेर लटकवलेले सुंदर आकाशकंदील, फराळाच्या पदार्थांचा सुगंध, अंगणात काढलेली आकर्षक रांगोळी आणि फटाक्यांची आतषबाजी! पण या सगळ्या उत्साहात दिवाळीचं खरं सौंदर्य खुलवत असतात त्या मातीच्या पणत्या आणि त्यांचा मंद, प्रसन्न प्रकाश. दिवाळी जवळ आली की आपण घराची स्वच्छता करून सजावटीला सुरुवात करतो. दारात, खिडक्यांमध्ये, बाल्कनीत, तुळशीवृंदावनाजवळ अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी पणत्यांची सुंदर आरास केली जाते. संध्याकाळ होताच या पणत्या पेटवल्या जातात आणि त्यांच्या प्रकाशाने संपूर्ण घराचा परिसर उजळून निघतो. त्यामुळे दिवाळीच्या सजावटीत पणत्यांना विशेष महत्त्व असतं.

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