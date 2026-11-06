Diwali Padwa: नवऱ्याने बायकोला ओवाळणी देणे का गरजेचे? दिवाळी पाडव्याला भेटवस्तू न दिल्यास बसेल मोठा फटका; शास्त्र काय सांगते?

Significance of Diwali Padwa: 'दिवाळी पाडवा' (Diwali Padwa) हा सण आनंदाची पर्वणी आणि पती-पत्नीच्या अतूट प्रेमाचा संगम मानला जातो. या दिवशी पत्नी आपल्या पतीचे औक्षण करते आणि पती तिला प्रेमाने भेटवस्तू देतो. फक्त भेटवस्तू देणे किंवा ओवाळणे एवढाच या परंपरेचा अर्थ नाही, तर यामागे अनेक पौराणिक संदर्भ आणि ऐतिहासिक मान्यता दडलेल्या आहेत. दिवाळी पाडव्याचा हा सण नेमका का साजरा केला जातो आणि यामागची कथा काय आहे, हे सविस्तरपणे पाहूया- .बलिप्रतिपदा आणि बळीराजाची कथादिवाळी पाडवा हा प्रामुख्याने 'बलिप्रतिपदा' म्हणूनही ओळखला जातो. व्यापाऱ्यांसाठी हा दिवस नवीन वर्षाचा शुभारंभ मानला जातो. साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक असलेला हा दिवस दानशूर राजा बळीच्या स्मृती प्रित्यर्थ साजरा केला जातो.बळीराजा हा एक अत्यंत पराक्रमी, दानशूर आणि प्रजाप्रिय दैत्यराजा होता. आपल्या तपश्चर्येच्या बळावर त्याने स्वर्ग जिंकला होता. पण, त्याचा अहंकार नष्ट करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी 'वामन अवतार' धारण केला. बटू रूपात येऊन विष्णूंनी बळीराजाकडे तीन पावले जमीन मागितली. पहिल्या दोन पावलांत त्यांनी संपूर्ण त्रिभुवन व्यापले आणि तिसरे पाऊल बळीच्या मस्तकावर ठेवून त्याला पाताळात पाठवले. मात्र, बळीराजाची भक्ती आणि त्याचे अतुलनीय दातृत्व पाहून भगवान विष्णू प्रसन्न झाले आणि हा दिवस त्याच्या नावाने म्हणजेच 'बलिप्रतिपदा' म्हणून साजरा केला जाईल, असे वरदान दिले. "इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो" हा जयघोष आजही याच परंपरेची आठवण करून देतो..Diwali 2026: नरक चतुर्दशी अन् लक्ष्मीपूजन एकाच दिवशी! जाणून घ्या पूजेचा शुभ मुहूर्त आणि अभ्यंगस्नानाची वेळ....बायको नवऱ्याचे औक्षण का करते?पाडव्याच्या दिवशी पत्नीने पतीला ओवाळण्यामागे पौराणिक कथा जोडलेली आहे. पौराणिक आख्यायिकेनुसार, बळीराजाचा पराक्रम आणि विष्णूचा बटू अवतार पाहून माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न झाली आणि तिने भगवान विष्णूंचे औक्षण केले. या बदल्यात विष्णूंनी माता लक्ष्मीला ऐश्वर्याचा आशीर्वाद दिला. याच पौराणिक घटनेचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून, पत्नी आपल्या पतीला ओवाळते. ही प्रथा पती-पत्नीच्या परस्पर आदर, निष्ठा आणि प्रेमाचे सुंदर प्रतीक मानली जाते.नवरा भेटवस्तू का देतो?ज्याप्रमाणे विष्णूंनी लक्ष्मी मातेला ऐश्वर्याचे वरदान व सन्मान दिला, त्याचप्रमाणे पती आपल्या पत्नीला भेटवस्तू देऊन तिचा आदर सन्मान करतो. दिवाळी पाडवा हा केवळ एक सण नसून पती-पत्नीच्या नात्यात गोडवा आणणारा, एकमेकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि नात्याला अधिक घट्ट करणारा हा एक महत्त्वाचा उत्सव आहे..कसा साजरा केला जातो पाडवा?या दिवशी सकाळी घरासमोर सुंदर रांगोळी काढून नवीन वर्षाचे स्वागत केले जाते.व्यावसायिक नवीन वही-खात्यांचे पूजन करून नवीन आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ करतात.पती-पत्नी एकमेकांना औक्षण करून, भेटवस्तू देऊन आनंद साजरा करतात आणि बळीराजाच्या राज्यासारख्या सुख-समृद्धीची कामना करतात..भेटवस्तू न दिल्यास बसू शकतो मोठा फटका; शास्त्र काय सांगते?धार्मिक मान्यतेनुसार, दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी घरातील स्त्री म्हणजेच गृहलक्ष्मी आनंदी राहणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते.शास्त्रातील संकेत: शास्त्रात असे म्हटले आहे की, ज्या घरात स्त्रियांचा अनादर होतो किंवा सणावाराला त्यांचा मान राखला जात नाही, त्या घरातून लक्ष्मी निघून जाते आणि तिथे अलक्ष्मीचा (दारिद्र्याचा) वास होतो.ओवाळणीचे महत्त्व: पाडव्याला पतीने पत्नीला ओवाळणी किंवा भेटवस्तू देऊन तिच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करणे हे तिच्या सन्मानाचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे सणाच्या दिवशी पत्नीला नाराज करणे किंवा भेटवस्तू न देणे हे वास्तुशास्त्र व धार्मिकदृष्ट्या आर्थिक भरभराटीला अडथळा ठरू शकते..Diwali Gift Ideas : यंदा दिवाळीला द्या हटके गिफ्ट! १ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीतील १० भन्नाट पर्याय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.