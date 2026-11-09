Diwali 2026: उद्या दिवाळी पाडवा तर बुधवारी भाऊबीज! जाणून घ्या वहीपूजनाचे महत्व आणि तीन शुभमुहूर्त...

Balipratipada and Vahi Pujan Muhurat: दिवाळीच्या उत्सवात उत्साह आणि आनंदाची उधळण करणारा महत्त्वाचा सण म्हणजे बलिप्रतिपदा अर्थात दिवाळी पाडवा. यंदा हा सण मंगळवार दिनांक १० नोव्हेंबरला साजरा होत असून, व्यापारी वर्गासाठी या दिवसाला विशेष आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. नवीन व्यापारी वर्षाची सुरुवात म्हणून दुकानांची पूजा आणि वहीपूजन करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून चालत आली आहे. या पाडव्याच्या निमित्ताने व्यापारी वर्गात नव्या आर्थिक वर्षाचे स्वागत करण्याचे जोरदार तयारी सुरू आहे..वहीपूजनासाठी तीन शुभमुहूर्तकार्तिक शुक्ल प्रतिपदेला विक्रम संवत्सराची सुरुवात होत असल्याने या दिवशी नवीन हिशेबाच्या वह्यांची पूजा केली जाते. यंदा वहीपूजन करण्यासाठी पहाटेपासून दुपारपर्यंत तीन अत्यंत शुभमुहूर्त उपलब्ध आहेत-पहाटेचा मुहूर्त: पहाटे २:१० ते ५:१० पर्यंत.सकाळचा मुहूर्त: सकाळी ६:३५ ते ७:२५ पर्यंत.दुपारचा मुहूर्त: सकाळी ११:०० ते दुपारी २:०० पर्यंत.या ठरलेल्या वेळेत व्यापारी मंडळी आपल्या दुकानांमध्ये नवीन वह्यांची पूजा करून व्यवसायाचा नव्याने श्रीगणेशा करू शकतात..Diwali Recipe: लसणाचा झणझणीत स्वाद अन् कुरकुरीत पोत! असा बनवा दिवाळी स्पेशल गार्लिक शंकरपाळी; पाहुणे कौतुक करतच राहतील.बलिप्रतिपदेचे धार्मिक महत्त्व आणि परंपराकार्तिक शुक्ल प्रतिपदेला बलिप्रतिपदा म्हटले जाते. या दिवशी दानशूर राजा बळीराजाचे पूजन करण्याची विशेष परंपरा संस्कृतीत आहे. तसेच, जसा शेतकऱ्यांसाठी मार्गशीर्षातील काळ शुभ मानला जातो, तसाच व्यापारी वर्गासाठी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदेचा दिवस अत्यंत मानला गेला आहे. पुराणातील कथेनुसार, आश्विन अमावास्येस रात्री माता लक्ष्मी सर्वत्र संचार करत असते, तर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदेस विक्रम संवत्सर सुरू होते. यादरम्यान नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असल्याने दुकानाची पूजा आणि वहीपूजन केले जाते. तसेच, पाडव्याच्या दिवशी पत्नीने पतीला ओवाळण्याचीही जुनी परंपरा आहे, ज्यामुळे पती-पत्नीला दीर्घायुष्य आणि सौख्य लाभते अशी धार्मिक मान्यता आहे..भाऊ-बहिणींचे नाते दृढ करणारी 'भाऊबीज'दिवाळी पाडव्यानंतर लगेचच म्हणजेच बुधवारी भाऊबीज अर्थात 'यमद्वितीया' मोठ्या उत्साहात साजरी होणार आहे. या पवित्र दिवशी बहिणीने आपल्या भावाला घरी भोजनासाठी आमंत्रित करून त्याचे औक्षण करण्याची परंपरा आहे. भावा-बहिणीच्या प्रेम, स्नेह आणि आपुलकीचे प्रतीक म्हणून हा सण ओळखला जातो. पौराणिक कथेनुसार, कार्तिक शुक्ल द्वितीयेला यमराजाने आपल्या बहिणीच्या घरी जाऊन भोजन केले आणि तिचा सत्कार केला होता, तेव्हापासून हा प्रघात सुरू झाला. भाऊबीजेच्या निमित्ताने आप्तेष्टांच्या भेटीगाठी होतात आणि दिवाळीच्या आनंदोत्सवाची गोड सांगता होते..Diwali Padwa: नवऱ्याने बायकोला ओवाळणी देणे का गरजेचे? दिवाळी पाडव्याला भेटवस्तू न दिल्यास बसेल मोठा फटका; शास्त्र काय सांगते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.