Angaraki Chaturthi 2023 : अंगारकी चतुर्थीच्या दिवशी चुकूनही करू नका 'या' गोष्टी नाहीतर...

Angaraki Chaturthi 2023 : आज वर्षातील सर्वात पहिली चतुर्थी आहे. या चतुर्थीलाच अंगारकी चतुर्थी म्हणतात. अंगारकी चतुर्थी ही वर्षातील सर्वात महत्त्वाची चतुर्थी मानली जाते. अनेक लोक गणेशजींना प्रसन्न करण्यासाठी अंगारकी चतुर्थीचा उपवास करतात.

असं म्हणतात की जो कोणी अंगारकी चतुर्थीचा उपवास भक्तीभावाने पुर्ण करतात त्यांना सुख शांती लाभते आणि त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात पण या दिवशी काही गोष्टी चुकूनही करू नये. त्या गोष्टी कोणत्या? जाणून घेऊया. (do not do these things on Angaraki Chaturthi )

१. या शुभ दिवशी काळा रंग परिधान करू नये. लाल, केशरी, हिरवा, पिवळा रंगांचे कपडे वापरावेत. चतुर्थीसाठी काळा रंग अशुभ मानला जातो.

२. आजच्या दिवशी लसूण, कांदा, मांसाहार आणि अल्कोहोल इत्यादींचं सेवन चुकूनही करु नये.

३. आजच्या दिवशी गपणतीला चुकूनही तुळशीची पाने अपर्ण करु नयेत.

४. आज चंद्राची पूजा करावी लागते. आज रात्री चंद्राला अर्घ्य अर्पण करूनच उपवास सोडावा.

५. गणेशाचे वाहन उंदीर असल्याने या दिवशी त्यांना उदीरांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देऊ नये.