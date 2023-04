आज संकष्टी चतुर्थी. चतुर्थीला शास्त्रात रिक्त तिथी मानून अशुभ म्हटलंय पण या दिवशी गणपतीची (Ganpati) पूजा केल्याने त्याचा अशुभ प्रभाव नाहीसा होतो. विशेष म्हणजे संकष्टी चतुर्थीला काही खास उपाय केले तर तुमच्या घरी पैशाची कमतरता कधीच भासणार नाही. त्यामुळे जर तुम्हाला काही पैशासंबंधी अडचणी येत असेल तर तुम्ही आज हे उपाय करा. (do these things on Sankashti Chaturthi lord ganeshji will show grace on you )

एका वर्षात तब्बल 24 चतुर्थी असतात. या प्रत्येक चतुर्थीला तुम्ही गणपतीची आराधना केली किंवा पूजा अर्चना केली तर तुमच्या सर्व आर्थिक अडचणी दूर होतील. घरात सुख समृद्धी लाभेल. बिघडलेली कामे दूर होतील. त्यामुळे चतुर्थीच्या दिवशी काही खास उपाय करा.

1. चतुर्थीच्या दिवशी मंदिरात जा आणि गणपतीचा पंचामृताने अभिषेक करा.

२. गणेशजींना लाल वस्त्र, जास्वंदाचे फूल आणि दूर्वा अर्पण करा.

३. डोळे मिटून 5 मिनिट गणेशजीचा कोणताही एका मंत्राचा जाप करा.

४. या दिवशी उपवास करा. यामुळे तुमचं आरोग्य सुदृढ राहते.

५. दानधर्म करावा. यात अन्नदान प्रामुख्याने करावे.

६. या दिवशी दुर्वा आणि हळदीच्या 11 गुंठ्या पिवळ्या कापडात बांधून घरच्या मंदिरात ठेवा आणि त्याची पुढे दहा दिवस पूजा करा. त्यानंतर ही घरच्या तिजोरीत ठेवा. यामुळे तुमच्याकडे पैशाची कमतरता कधीच भासणार नाही.

७. गणपतीला प्रसाद म्हणून मोदक किंवा लाडूचा भोग द्यावा.