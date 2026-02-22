Vastu Tips : बनवलेल्या चपात्या मोजणे शुभ कि अशुभ? जाणून घ्या वास्तुशास्त्र काय सांगत

अनेक घरे जितक्या लोक चपात्या खातात तितक्याच बनवतात. यामागचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची कमतरता आणि अतिरेक टाळणे हा आहे. हा दृष्टिकोन योग्य आणि समजूतदार वाटतो, परंतु वास्तु तत्वांनुसार तो योग्य मानला जात नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अन्नाशी संबंधित आपल्या छोट्या सवयी देखील घराच्या समृद्धीवर आणि वातावरणावर परिणाम करू शकतात. .वास्तुनुसार चपाती मोजणे हे टंचाईची भावना दर्शवते. धान्य मोजणे हे समृद्धीची माता अन्नपूर्णा आणि संपत्तीची माता लक्ष्मी यांचा अनादर असल्याचं मानलं जातं. असं मानलं जातं की जर स्वयंपाकघर सतत टंचाईची भावनांनी भरलेले असेल तर घर हळूहळू आर्थिक अडचणींना सामोरे जाऊ लागते. उत्पन्न कमी होत जाते, खर्च वाढतो आणि बचत टिकत नाही. .असं म्हटलं जातं की, मोजून भाकरी बनवल्याने किंवा वाढल्याने घरातील सकारात्मक ऊर्जा कमी होऊ शकते. त्यामुळे क्षुल्लक गोष्टींवरून वाद आणि मतभेद होऊ शकतात. कधीकधी अनावश्यक तणाव निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे कौटुंबिक वातावरण बिघडू शकते. शिवाय, अन्नाचा अनादर केल्याने अन्नाची नासाडी वाढते, जे अशुभ मानले जाते. .Budh Vakri 2026: सावधान! बुधाच्या वक्री गतीचा कन्यासह ‘या’ राशींवर परिणाम; समस्या वाढण्याआधी करा 'हे' उपाय.काय केले पाहिजेअसं मानलं जातं की नेहमी एक किंवा दोन जास्तीच्या चपात्या बनवल्या पाहिजेत. स्वयंपाक करताना मन शांत आणि आनंदी ठेवा, कारण असं म्हटलं जातं की स्वयंपाकघरातील ऊर्जा संपूर्ण घरात पसरते. जर काही उरलेल्या चपात्या असतील तर त्या फेकून देण्यापेक्षा त्या गरजू व्यक्तीला किंवा प्राण्याला देणे चांगले मानले जाते. परंपरेनुसार, पहिली रोटी गायीला खाऊ घालणे देखील शुभ मानले जाते, ज्यामुळे घरात आनंद, शांती आणि समृद्धी येते. .चपात्या बनवताना पोळपाटाचा आवाज येत असेल तर तो अशुभ मानला जातो. यामुळे घरात कलह आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते. उपाय: तुम्ही त्याच्या खाली पेपर किंवा कापड ठेऊ शकता. मळलेले पीठ फ्रिजमध्ये ठेवू नकाउरलेले पीठ फ्रिजमध्ये ठेवून दुसऱ्या दिवशी वापरणे हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहेच, पण वास्तूमध्ये ते "पितृदोष" चे कारण देखील मानले जाते. ताजे पीठ सकारात्मक ऊर्जा आणते, तर शिळे पीठ घरात आळस आणि नकारात्मकता आणते. तवा वापरणे आणि साफ करणेतवा राहूचे प्रतीक मानला जातो. गरम तव्यावर कधीही थेट पाणी ओतू नका; त्यामुळे येणारा "छन" आवाज घरात त्रास आणू शकतो. तवा नेहमी लपवून ठेवा आणि तो कधीही उलटा ठेवू नका. स्वयंपाक करताना, तुम्ही नेहमी पूर्वेकडे तोंड करून बसावे. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य चांगले राहते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.