Vastu Tips : बनवलेल्या चपात्या मोजणे शुभ कि अशुभ? जाणून घ्या वास्तुशास्त्र काय सांगत

is counting chapatis bad as per vastu shastra: चपत्या मोजणे अशुभ मानलं जातं. ही मानसिकता घरात अभाव आणि गरिबी दर्शवते, ज्यामुळे माता अन्नपूर्णा आणि माता लक्ष्मीला राग येऊ शकतो. घरात समृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी नेहमी 2-3 अतिरिक्त रोट्या बनवा.
अनेक घरे जितक्या लोक चपात्या खातात तितक्याच बनवतात. यामागचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची कमतरता आणि अतिरेक टाळणे हा आहे. हा दृष्टिकोन योग्य आणि समजूतदार वाटतो, परंतु वास्तु तत्वांनुसार तो योग्य मानला जात नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अन्नाशी संबंधित आपल्या छोट्या सवयी देखील घराच्या समृद्धीवर आणि वातावरणावर परिणाम करू शकतात.  

