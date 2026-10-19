संस्कृती

Dussehra 2026: दसऱ्याला शस्त्र पूजेसाठी ४५ मिनिटांचा खास शुभ मुहूर्त; जाणून घ्या पूजा करण्याची सोपी पद्धत!

विजयादशमीला शस्त्र पूजेची परंपरा शतकानुशतकांपासून चालत आली आहे. या दिवशी फक्त युद्धाच्या साधनांची नव्हे, तर आत्मसंरक्षण आणि कर्तव्याची पूजा करण्याची प्रथा आहे; जाणून घ्या सविस्तर माहिती...
Dussehra 2026 Shastra Puja Significance, History & Muhurat

Dussehra 2026: Shastra Puja Significance, History & Muhurat

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Shastra Puja on Dussehra: सनातन हिंदू धर्मामध्ये विजयादशमी किंवा दसऱ्याचा सण हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि उत्साहाचा मानला जातो. हा सण वाईटावर चांगल्याचा आणि अधर्मावर धर्माच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो. प्रभू श्रीरामांनी रावणाचा वध केला आणि माता दुर्गेने महिषासुराचा संहार केला, त्या ऐतिहासिक घटनांच्या स्मरणार्थ विजयादशमी साजरी केली जाते. या दिवशी देशाच्या विविध भागात रावणाचा पुतळा जाळण्याची परंपरा तर आहेच, पण त्यासोबतच 'शस्त्र पूजेला' देखील विशेष महत्त्व आहे. दसऱ्याच्या दिवशी शस्त्रांची पूजा का केली जाते? आणि या परंपरेमागे नेमका काय इतिहास आहे? याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

Loading content, please wait...
Navratri Festival
Traditional
Tradition
Dussehra
Vijayadashami
Dussehra festival
Golden Opportunity For Dussehra
Dussehra Holiday Plan
start after Dussehra
Navratri
Navratri Puja
Navratri celebrations
Sadi Shastra event
Marathi News Esakal
www.esakal.com