Dussehra 2026: दसऱ्याला शस्त्र पूजेसाठी ४५ मिनिटांचा खास शुभ मुहूर्त; जाणून घ्या पूजा करण्याची सोपी पद्धत!

Shastra Puja on Dussehra: सनातन हिंदू धर्मामध्ये विजयादशमी किंवा दसऱ्याचा सण हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि उत्साहाचा मानला जातो. हा सण वाईटावर चांगल्याचा आणि अधर्मावर धर्माच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो. प्रभू श्रीरामांनी रावणाचा वध केला आणि माता दुर्गेने महिषासुराचा संहार केला, त्या ऐतिहासिक घटनांच्या स्मरणार्थ विजयादशमी साजरी केली जाते. या दिवशी देशाच्या विविध भागात रावणाचा पुतळा जाळण्याची परंपरा तर आहेच, पण त्यासोबतच 'शस्त्र पूजेला' देखील विशेष महत्त्व आहे. दसऱ्याच्या दिवशी शस्त्रांची पूजा का केली जाते? आणि या परंपरेमागे नेमका काय इतिहास आहे? याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .शस्त्र पूजेचा शुभ मुहूर्त?पंचांगानुसार, या वर्षी शारदीय नवरात्रोत्सवानंतर येणारी विजयादशमी मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026 ला साजरी केली जाईल. या दिवशी शस्त्र पूजेसाठी अत्यंत शुभ मानला जाणारा 'विजय मुहूर्त' दुपारी 01:59 ते दुपारी 02:45 वाजेपर्यंत असेल.या ४५ मिनिटांच्या कालावधीत शस्त्र पूजा करणे अतिशय फलदायी मानले गेले आहे. तसेच, रावणदहन करण्यासाठी सायंकाळी 5:47 ते रात्री 8:23 पर्यंतचा प्रदोष काळ अत्यंत शुभ राहील..Dussehra Traditions: भारताच्या 'या' भागात विजयादशमीला जाळत नाही रावण; उलट जावई आणि महाविद्वान मानून केली जाते पूजा! .शस्त्र पूजेमागील पौराणिक इतिहास आणि महत्त्वमहाभारत आणि पांडवांची कथा: शस्त्र पूजा करण्यामागे महाभारताच्या काळातील एक महत्त्वाची पौराणिक कथा जोडलेली आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, पांडवांनी त्यांच्या अज्ञातवासाच्या काळात आपली सर्व शस्त्रे एका 'शमी' वृक्षाखाली सुरक्षित लपवून ठेवली होती. अज्ञातवास संपल्यानंतर, विजयादशमीच्याच दिवशी अर्जुनाने शमी वृक्षावरून ती शस्त्रे परत मिळवली आणि राजा विराटच्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी कौरव सैन्याचा पराभव केला. याच कारणामुळे दसऱ्याच्या दिवशी शमी वृक्ष आणि शस्त्रांची पूजा करण्याची प्रथा सुरू झाली.श्रीराम आणि देवी दुर्गेचा विजय: विजयादशमीचा संबंध प्रभू श्रीरामांच्या विजयासोबतच माता दुर्गेच्या शक्तीशीही जोडलेला आहे. महिषासुराशी झालेल्या भीषण युद्धात देवीने विविध शस्त्रांचा वापर करून अधर्माचा अंत केला होता. ही परंपरा आपल्याला सत्याच्या मार्गावर चालण्याची आणि संकटांचा धैर्याने सामना करण्याची प्रेरणा देते..शस्त्र पूजेचे आधुनिक स्वरूप आणि उद्देशसनातन संस्कृतीत शस्त्रांकडे केवळ युद्धाची साधने म्हणून पाहिले जात नाही, तर ती शक्ती, धैर्य, स्वसंरक्षण आणि न्यायाच्या रक्षणाचे प्रतीक मानली जातात. प्राचीन काळी राजा-महाराज युद्धाला जाण्यापूर्वी राज्याच्या संरक्षणासाठी विधीपूर्वक शस्त्रांची पूजा करत असत.आधुनिक काळात ही परंपरा फक्त युद्धापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आजच्या युगात सैनिक, पोलीस दल आणि सुरक्षा यंत्रणांशी जोडलेले कर्मचारी यांच्यासह प्रत्येक नागरिक आपापल्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करण्यासाठी लागणारी साधने, उपकरणे किंवा संरक्षणात्मक वस्तूंची पूजा करतो. ही पूजा म्हणजे आत्मविश्वासाचा आणि सुरक्षेप्रती आदर व्यक्त करण्याचा एक सोहळा आहे..घरी शस्त्रपूजा करण्याची सोपी आणि योग्य पद्धतजर तुम्हाला तुमच्या घरी शस्त्र किंवा संरक्षणासाठी वापरली जाणारी उपकरणे (उदा. चाकू, कात्री किंवा इतर साहित्य) यांची पूजा करायची असेल, तर खालील विधी करू शकता-- दसऱ्याच्या दिवशी सकाळी लवकर स्नान करून स्वच्छ वस्त्र परिधान करावेत.- घरातील देवघरात किंवा एका पवित्र स्थळी लाकडी चौरंग मांडून त्यावर लाल किंवा पिवळे कापड अंथरावे.- तुमच्याकडील शस्त्रे किंवा संरक्षक उपकरणे पूर्णपणे स्वच्छ करून त्या चौरंगावर ठेवावीत.- सर्व शस्त्रांना पवित्र करण्यासाठी त्यांच्यावर गंगाजल शिंपावे.- यानंतर शस्त्रांना हळद, कुंकू, अक्षता, ताजी फुले आणि दुर्वा वाहून पूजा करावी.- नैवेद्य म्हणून गूळ आणि मिठाई अर्पण करावी.- दिवा आणि धूप-उदबत्ती लावून मनोभावे आरती करावी..Navratri Day Nine: आज करा देवी सिद्धिदात्रीची पूजा; जाणून घ्या पूजाविधी, मंत्र आणि कन्यापूजनाचे महत्त्व.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.