February Monthly Numerology 2026: फेब्रुवारीत प्रेमाची बरसात! ‘हा’ मूलांक असलेल्या लोकांचं लव्ह लाईफ होणार सुपर रोमँटिक

february monthly numerology 2026 love life prediction: अंकशास्त्रात एखाद्या व्यक्तीचे भविष्य मुख्यतः त्याच्या/तिच्या मूळ संख्येच्या आधारे मोजले जाते, जे जन्मतारखेपासून ज्ञात असते. अंकशास्त्र सामान्यतः एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मतारखेला येणाऱ्या संख्यांच्या एकूण बेरजेचा अभ्यास करते. यामध्ये, एकूण मूळ संख्या 1 ते 9 पर्यंत असते. सर्व संख्या कोणत्या ना कोणत्या ग्रहाचे प्रतिनिधित्व करतात. यामधून मूळ संख्या आणि भाग्यवान संख्या मोजून, दैनिक अंकशास्त्र भविष्यवाण्या, साप्ताहिक अंकशास्त्र भविष्यवाण्या, मासिक अंकशास्त्र भविष्यवाण्या आणि वार्षिक अंकशास्त्र भविष्यवाण्यांसह तुम्हाला तुमच्या जीवनाशी संबंधित सर्व घटनांबद्दल माहिती देतो जेणेकरून तुमचे जीवन आनंदी आणि समृद्ध होऊ शकेल. .या अंकशास्त्राचा अभ्यास करून तुम्ही तुमच्या मासिक योजना यशस्वी करू शकाल. मासिक अंकशास्त्र तुम्हाला तुमच्या मूळ संख्येच्या आधारे या महिन्यात तुमचे नक्षत्र अनुकूल आहेत की नाही, तुम्हाला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते आणि तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या संधी मिळू शकतात हे सांगेल. 1 ते 9 पर्यंतच्या सर्व मूळ संख्यांसाठी फेब्रुवारीचा संपूर्ण महिना कसा असेल ते जाणून घेऊया..मुल्यांक ११, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक १ मानला जातो. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, या मूलांक क्रमांकावर ४, १, २, ३ आणि ८ अंकांचा प्रभाव असेल. या काळात १ आणि २ अंक सहाय्यक असतील, तर ४ अंकांचा सरासरी प्रभाव असेल. ८ अंकाचा प्रभाव थोडा कमकुवत असू शकतो. एकंदरीत, या महिन्यात सरासरीपेक्षा चांगले परिणाम मिळतील. यावेळी घाईघाईने किंवा भावनिक निर्णय घेणे टाळणे महत्वाचे आहे. भूतकाळातील अनुभवांमधून शिकणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.उपाय: दररोज कपाळावर केशर टिळक लावा..मुल्यांक २जर तुमचा जन्म २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला असेल तर तुमचा मूलांक २ आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, हा मूलांक ५, १, २, ३ आणि ८ या अंकांनी प्रभावित होईल. या महिन्यात कोणताही अंक विरुद्ध नसेल आणि ५ आणि १ हे अंक विशेषतः सहाय्यक असतील. परिणामी, हा काळ यशाने भरलेला असू शकतो. व्यवसायिकांना चांगला नफा मिळू शकतो आणि ते ज्या क्षेत्रात बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्या क्षेत्रात सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. प्रउपाय: नियमितपणे गणपती अथर्वशीर्षाचे पठण करा..मुल्यांक ३३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूळ क्रमांक ३ असतो. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, ही संख्या ६, १, २, ३ आणि ८ या संख्येने प्रभावित होईल. या काळात, ६ ही संख्या थोडीशी असहयोगी असू शकते, तर इतर संख्या सहाय्यक असतील. काही अडथळे नक्कीच येतील, परंतु सतत प्रयत्न केल्यास यश मिळेल. कौटुंबिक जीवनात संतुलन राखले जाईल आणि विवाहित जीवनात सुसंगतता वाढेल.उपाय: मुलींची पूजा करा आणि त्यांचे आशीर्वाद घ्या..मुल्यांक ४४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ४ असतो. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ७, १, २, ३ आणि ८ या अंकांचा प्रभाव असेल. या महिन्यात तुम्हाला ७ या अंकाचा भक्कम पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही तुम्ही नियंत्रणात राहू शकाल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना यश मिळू शकते. त्यांना कामात त्यांच्या कमतरता सुधारण्याची संधी मिळेल. उपाय: गुरुवारी मंदिरात हरभरा डाळ दान करा..Mata Saraswati Favourite Rashi: माता सरस्वतीची विशेष कृपा! ‘या’ राशीवर कायम असते ज्ञान व यशाची छाया.मुल्यांक ५१४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूळ क्रमांक ५ असतो. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ८, १, २ आणि ३ या अंकांचा प्रभाव असेल. या काळात ८ अंकाचा कमकुवत पाठिंबा काही आव्हाने निर्माण करू शकतो, विशेषतः आर्थिक बाबींमध्ये. सध्या नवीन गुंतवणूक किंवा बदल टाळा. पैसे उधार देणे टाळा आणि तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा. तथापि, इतर अंक आधार देतील, म्हणून सावधगिरीने काम केल्याने नुकसान टाळता येईल.उपाय: गरजूंना अन्न किंवा मदत द्या..मुल्यांक ६१५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूळ क्रमांक ६ असतो. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ९, १, २, ३ आणि ८ या संख्यांचा प्रभाव असेल. या महिन्यात बहुतेक संख्या सरासरी असतील, तर ९ ही संख्या थोडीशी असहयोगी असू शकते. म्हणून, कोणताही धोका पत्करणे टाळा. भावनेच्या भरात किंवा रागाच्या भरात निर्णय घेऊ नका. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी तुमची ऊर्जा सुज्ञपणे वापरा. उपाय: नियमितपणे हनुमान चालीसा पठण करा..मुल्यांक ७१६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ७ असतो. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये १, २, ३ आणि ८ या अंकांचा प्रभाव असेल. काही अंक तटस्थ असतील तर काही प्रतिकूल असतील, परंतु ३ आणि ८ या अंकांचा आधार तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत करेल. नवीन सुरुवातीच्या संधी निर्माण होतील, जरी त्या सोप्या नसतील. सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींमध्ये यश कठोर परिश्रमानंतरच मिळेल. उपाय: सूर्यदेवाला कुंकू मिसळलेले पाणी अर्पण करा..मुल्यांक 8१७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेल्या लोकांवर ८ हा अंक असल्याचे मानले जाते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये २, १, ३ आणि ८ या अंकांचा प्रभाव राहील. या काळात २ हा अंक सरासरी परिणाम देईल, तर १ हा अंक थोडासा प्रतिकूल असू शकतो, तर ३ हा अंक सहाय्यक असेल. काम मंद असू शकते, परंतु निकाल कायम राहतील. संबंध सुधारण्याच्या संधी असतील, जरी मतभेद दूर करण्यास वेळ लागू शकतो. उपाय: दुर्गा देवीची पूजा करा..मुल्यांक ९:९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्यांचा अंक ९ आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ३, १, २ आणि ८ या अंकांचा प्रभाव असेल. या महिन्यात कोणताही अंक विरुद्धार्थी नसेल, त्यामुळे तुमच्या कठोर परिश्रमाचे सरासरीपेक्षा चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होईल आणि सर्जनशील क्षेत्रात सहभागी असलेल्यांना विशेष फायदे मिळू शकतात. मैत्री आणि आध्यात्मिक कार्यातही सकारात्मक अनुभव येतील. उपाय: गुरुवारी मंदिरात दूध आणि केशर दान करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 