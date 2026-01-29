संस्कृती

Friday Pradosh Vrat: शुक्रवारी प्रदोष व्रताचा दुर्मिळ योग, 'या' उपायांनी मिळेल शिव–लक्ष्मीची विशेष कृपा!

Significance of Shiva–Lakshmi Blessings on Pradosh Vrat: उद्या शुक्रवार, ३० जानेवारी २०२६ला प्रदोष व्रताचा दुर्मिळ योग जुळून येत आहे. या दिवशी भगवान शिव आणि लक्ष्मीची विशेष कृपा लाभणार आहे. त्यामुळे हे उपाय करून त्यांचा आशीर्वाद मिळवा
rare Pradosh yoga

rare Pradosh yoga

esakal

Monika Shinde
Updated on

Pradosh Yoga: यंदा प्रदोष व्रत शुक्रवारी, ३० जानेवारी २०२६ येत असल्याने एक अत्यंत शुभ योग निर्माण होत आहे. प्रदोष व्रत भगवान शिवाला प्रिय मानले जाते, तर शुक्रावर हा दिवस माता लक्ष्मीचा असतो. या दोन शुभ तिथीचा संगम झाल्यामुळे हा दिवस अध्यात्मिक आणि फलदायी ठरतो. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी काही खास उपाय केल्यास जीवनातील अडचणी कमी होतात आणि सुख- समृद्धीची प्राप्ती होते.

Loading content, please wait...
Hindu religion
Friday
lord shiv
MAHALAKSHMI TEMPLE

Related Stories

No stories found.