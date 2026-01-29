Friday Pradosh Vrat: शुक्रवारी प्रदोष व्रताचा दुर्मिळ योग, 'या' उपायांनी मिळेल शिव–लक्ष्मीची विशेष कृपा!

Pradosh Yoga: यंदा प्रदोष व्रत शुक्रवारी, ३० जानेवारी २०२६ येत असल्याने एक अत्यंत शुभ योग निर्माण होत आहे. प्रदोष व्रत भगवान शिवाला प्रिय मानले जाते, तर शुक्रावर हा दिवस माता लक्ष्मीचा असतो. या दोन शुभ तिथीचा संगम झाल्यामुळे हा दिवस अध्यात्मिक आणि फलदायी ठरतो. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी काही खास उपाय केल्यास जीवनातील अडचणी कमी होतात आणि सुख- समृद्धीची प्राप्ती होते. .शुक्रवारी प्रदोष व्रत असल्यामुळे शिवभक्तांसाठी हा दिवस अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. योग्य श्रद्धा आणि विधीने पूजा केल्यास भगवान शिव आणि माता लक्ष्मी दोघांची कृपा एकाच वेळी मिळू शकते. त्यामुळे आर्थिक स्थौर्य, मानसिक शांती आणि कौटूंबिक सुख प्राप्त होण्यास मदत होते..Maharashtra Board Exam 2026: १०वी-१२वी बोर्ड परीक्षा लवकरच होणार सुरू; केंद्रावर जाताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात.माता लक्ष्मी प्रसन्न करण्यासाठी काय करावे?शुक्रवारी सकाळी लवकर उठून स्नान करून स्वच्छ व हलक्या रंगाची वस्त्रे परिधान करावीत. शक्य असल्यास पांढरे, गुलाबी किंवा पिवळ्या रंगाचे कपडे घालावेत. त्यानंतर घरात लक्ष्मीदेवीची पूजा करा. पूजेदरम्यान देवीला सुगंधी फुले अर्पण करा नि तुळशीपुढे पाणी व दीप लावा. संध्याकाळी घरात शांत वातावरणात लक्ष्मीची आरती केल्यास घरात सकारत्मक ऊर्जा वाढते आणि आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होते.प्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवपूजेचे महत्वप्रदोष व्रताच्या दिवशी भगवान शिवाची पूजा विशेष फलदायी मानली जाते. या दिवशी शिवलिंगावर पाणी, दूध किंवा गंगाजल अर्पण करावे. त्यासोबत बेलपत्र, धतुरा किंवा पांढरी फुले अर्पण करणे शुभ मानले जाते. ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप केल्यास मनःशांती मिळते आणि जीवनातील नकारात्मकता दूर होते. संध्याकाळी प्रदोष काळात शिवाची आरती केल्यास पुण्यफळ वाढते..सोपा उपायजर सतत खर्च वाढत असेल किंवा पैशाची चणचण भासत असेल, तर शुक्रवारी लक्ष्मीपूजनावेळी एक विशेष उपाय करता येतो. पूजेदरम्यान देवीसमोर तांदळाने भरलेलं छोटे भांडे ठेवा आणि त्यावर हळद- कुंकू लावा. त्यानंतर लक्ष्मी मंत्राचा जप करा. पूजेनंतर हे तांदूळ धन ठेवण्याच्या जागी ठेवल्यास आर्थिक स्थैर्य येते, अशी श्रद्धा आहे..Crispy Mirchi Vada Recipe: क्रिस्पी मिरची वडे खायचे आहे का? घरच्या घरी बनवा 5 मिनिटांत 'या' सोप्या पद्धतीने बनवा!.वैवाहिक व कौटूंबिक सुखासाठी उपायप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिव-पार्वतीची एकत्र पूजा करणे विशेष लाभदायक मानले जाते. माता पार्वतीला फुले, बांगड्या किंवा इतर सौभाग्याचे साहित्य अर्पण करा. त्यानंतर शिवपार्वतीचा ध्यान करून महामृत्युंजय मंत्र किंवा ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप करा. या उपायामुळे वैवाहिक जीवनातील मतभेद कमी होतात आणि नात्यात गोडवा वाढतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.