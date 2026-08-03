Friend Bonding Numerology: 'या' ३ जन्मतारखांचे लोक बनतात बेस्ट फ्रेंड! भांडण झाले तरी तुटत नाही मैत्रीचे नाते...

More Than Friends, Just Like Family: काही नाती जन्माने मिळतात, तर काही आपण स्वतः निवडतो. मैत्री हे असेच एक सुंदर नाते आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यात मित्र असतात, पण काही मित्र असे असतात ज्यांच्यासोबत भाऊ-बहीण किंवा सख्या भावांसारखी फीलिंग येते. कितीही भांडणे झाली, रुसवे-फुगवे झाले तरी या मित्रांमधील प्रेम कधीही कमी होत नाही.अंकशास्त्रानुसार (Numerology), विशिष्ट जन्मतारीख म्हणजेच मूलांक असलेल्या व्यक्तींमध्ये अशी अनोखी 'सिबलिंग बाँडिंग' पाहायला मिळते. जाणून घेऊया कोणत्या मूलांकाचे लोक मित्रांसाठी अगदी जीवाचे रान करतात..मूलांक ३ - मनापासून मैत्री जपणारे मित्रज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ३ असतो.या मूलांकाचे लोक स्वभावाने खूप मनमिळाऊ असतात. हे डोक्याने नाही, तर थेट मनापासून नाती जोडतात. संकट कितीही मोठे असले तरी हे मित्र कधीच साथ सोडत नाहीत. आयुष्यात कितीही बदल झाले, तरी मित्रांबद्दलचे यांचे प्रेम कधीच कमी होत नाही..Numerology: लहानपणापासूनच कुशाग्र बुद्धीचे असतात 'या' ३ जन्मतारखा असलेले लोक; करिअरमध्ये मिळवतात मोठे यश!.मूलांक ६ - कृष्ण आणि सुदामासारखी निस्वार्थ मैत्रीमहिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ६ असतो.या मूलांकाचे लोक अत्यंत भावनिक असतात. कोणतेही नाते असो, ते त्यात पूर्णपणे गुंतून निभावतात. मित्राला दुःखात पाहून हे स्वतः दुःखी होतात. मित्राच्या चेहऱ्यावर हसू आणण्यासाठी हे खूप प्रयत्न करतात. छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून मित्रांशी खूप भांडतात, पण काही मिनिटांतच यांचा राग पळून जातो.यांच्या मनात कधीच खोट नसते..मूलांक ९ - प्रामाणिक मित्रज्यांचा जन्म ९, १८ किंवा २७ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ९ असतो.हे मित्रांच्या बाबतीत थोडे पजेसिव्ह असतात. आपला मित्र फक्त आपलाच राहावा, अशी यांची भावना असते. मूलांक ९ च्या लोकांसाठी मैत्री हे आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचे नाते असते. हे स्वभावाने अत्यंत प्रामाणिक असतात. हे मित्रांच्या बाबतीत थोडे हक्काने वागणारे असतात. किरकोळ कारणांवरून वाद झाले तरी हे मित्र जास्त वेळ दूर राहू शकत नाहीत आणि लगेच एकत्र येतात.जर तुमच्या मित्रांपैकी कोणाची जन्मतारीख या मूलांकांशी जुळत असेल, तर तुम्ही नक्कीच खूप नशीबवान आहात!डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात अत्यंत धाडसी; पण एका चुकीमुळे सगळे करू लागतात त्यांचा तिरस्कार, यात तुमचा मुलांक तर नाही ना?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.