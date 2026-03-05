संस्कृती

Gajanan Maharaj elephants Video: शेगावातील श्री गजानन महाराजांचे हत्ती आठवतात का? रामकली-चंपाकलीचा 2007 चा व्हिडिओ व्हायरल

Gajanan Maharaj elephants Ramkali and Champakali : शेगाव येथील गजानन महाराजांच्या सेवेत असलेल्या रामकली आणि चंपाकली या दोन हत्तींचा २००७ मधील जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल झाला
Old 2007 Video of Gajanan Maharaj’s Elephants Ramkali and Champakali Goes Viral Again from Shegaon

Old 2007 Video of Gajanan Maharaj’s Elephants Ramkali and Champakali Goes Viral Again from Shegaon

esakal

Sandip Kapde
Updated on

गजानन महाराज यांच्याशी संबंधित दोन हत्तींची एक जुनी आठवण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे. रामकली आणि चंपाकली अशी नावे असलेले हे दोन्ही हत्ती शेगाव येथे गजानन महाराजांच्या सेवेत होते. २००७ सालातील त्यांचा लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. या व्हिडिओमुळे लोकांच्या मनात एक नवीन भक्ती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Shegaon
Shri Gajanan Maharaj
gajanan maharaj temple

Related Stories

No stories found.