Gajanan Maharaj elephants Video: शेगावातील श्री गजानन महाराजांचे हत्ती आठवतात का? रामकली-चंपाकलीचा 2007 चा व्हिडिओ व्हायरल

गजानन महाराज यांच्याशी संबंधित दोन हत्तींची एक जुनी आठवण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे. रामकली आणि चंपाकली अशी नावे असलेले हे दोन्ही हत्ती शेगाव येथे गजानन महाराजांच्या सेवेत होते. २००७ सालातील त्यांचा लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. या व्हिडिओमुळे लोकांच्या मनात एक नवीन भक्ती निर्माण झाली आहे..रामकली आणि चंपाकली या दोन्ही हत्तींच्या हालचाली, त्यांचे आकर्षक रूप आणि त्यांच्यातील खास मैत्रीपूर्ण वर्तन या व्हिडिओत स्पष्ट दिसते. गजानन महाराजांचे हे दोन हत्ती म्हणजे शेगावसाठी एक विशेष ओळख होते. त्यांचे नाव घेताच भक्तांच्या मनात श्रद्धेची भावना जागृत होते. आता या जुन्या फुटेजमुळे तीच भावना नव्या रूपाने पसरत आहे. हे हत्ती भक्तांना आशीर्वाद देखील देत होते..Sant Gajanan Maharaj: पाणी देण्यास नकार दिला... संत गजानन महाराजांनी कोरडी विहीर सजल केली, प्रकट दिनानिमित्त अवश्य दर्शन घ्या….इतक्या वर्षांनंतरही या हत्तींची प्रसिद्धी कमी झालेली नाही. अनेकांना या व्हिडिओने आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. कारण २००७ मधील त्या क्षणांना पुन्हा जगासमोर आणणे. रामकली आणि चंपाकली यांच्या नावांचा उल्लेख अनेक भक्तांनी कमेंटमध्ये जय गजानन माऊली, असं म्हटले आहे..या घटनेमुळे शेगाव येथील गजानन महाराजांच्या परंपरेची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. रामकली आणि चंपाकली हे दोन्ही हत्ती केवळ प्राणी नाहीत तर गजानन महाराजांच्या भक्तांसाठी भावनिक प्रतीक आहेत..Shegaon Viral Video: कशी आहे शेगावची पार्किंग व्यवस्था? जगातील एकमेव सेवार्थ हायटेक वाहनतळ, व्हिडिओ पाहिल्यावर कळेल सत्य.