Gauri Avahan 2026: गौराई घरात घेताना माप ओलांडणं का महत्त्वाचं? सांडलेल्या धान्याचंही आहे खास महत्त्व

WHY IS RICE MEASURE KEPT FOR GAURI AVAHAN: गणेशोत्सवातील गौरी आवाहनाचा दिवस महिलांसाठी आणि कुटुंबासाठी विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. आजच्या दिवशी घरात गौरी म्हणजेच महालक्ष्मीचे आगमन केले जाते. त्यानंतर तीन दिवस मोठ्या उत्साहात गौरीपूजनाचा सोहळा पार पडतो. अनेक घरांमध्ये गौरीला घरात आणताना काही पारंपरिक प्रथा आणि विधी पाळले जातात..गौरीला देवी लक्ष्मीचे स्वरूप मानले जात असल्याने तिचे घरात आगमन हे शुभ आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे गौरीला घरात आणताना विशिष्ट पद्धत पाळण्याची परंपरा आहे. यातीलच एक महत्त्वाची प्रथा म्हणजे उंबरठ्यावर धान्याने भरलेले माप ठेवणे..गौराईंना घरात कसे आणले जाते?गौरी आवाहनाच्या दिवशी देवीला घरात आणण्यापूर्वी तिची विधिवत पूजा केली जाते. काही ठिकाणी तुळशी वृंदावनाजवळ गहू किंवा तांदळाची रास तयार करून त्यावर गौरीची स्थापना केली जाते.यानंतर कुंकवाचे पाणी तयार करून त्यामध्ये देवीच्या पावलांचे ठसे घेतले जातात. हे कुंकवाचे पाऊल घराच्या दिशेने उमटवत गौरीला आत आणण्याची पद्धत अनेक घरांमध्ये प्रचलित आहे.मात्र गौरीला घरात आणताना मुख्य दरवाजाच्या उंबरठ्यावर धान्याने भरलेले माप ठेवण्याची प्रथाही पाळली जाते..Jyeshtha Gauri Avahana 2026: गौराईच्या नैवेद्याला मटण-चिकन अन् मासे का असतात? कोकणातील या अनोख्या परंपरेमागे आहे रंजक गोष्ट!.उंबरठ्यावर माप का ठेवतात?गौरीला महालक्ष्मीचे रूप मानले जात असल्याने तिचे घरात आगमन म्हणजे घरात धन, धान्य आणि समृद्धीचे आगमन अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे देवीने धान्याने भरलेले माप ओलांडून घरात प्रवेश करावा, अशी परंपरा काही कुटुंबांमध्ये आहे.यासाठी एका मापामध्ये तांदूळ किंवा गहू भरून ते घराच्या उंबरठ्यावर ठेवले जाते. गौरीला त्या मापावरून घरात आणले जाते.या विधीमागे घरात अन्नधान्याची कमतरता भासू नये, सुख-समृद्धी नांदावी आणि आर्थिक स्थैर्य राहावे, अशी धार्मिक भावना जोडलेली आहे..मापातून सांडलेले धान्य शुभ का मानले जाते?गौरीने माप ओलांडताना त्यातून काही तांदूळ किंवा गहू खाली सांडतात. हे धान्य शुभ मानण्याची परंपरा आहे. अनेक घरांमध्ये ते धान्य फेकून न देता जपून ठेवले जाते.सांडलेले धान्य एकत्र करून स्वच्छ कपड्यात बांधले जाते आणि ते घरातील देवघरात किंवा तिजोरीत ठेवले जाते. या धान्यामध्ये देवीचा आशीर्वाद असल्याची श्रद्धा आहे.गौरीच्या आगमनासोबत घरात धान्य आणि लक्ष्मीचे आगमन व्हावे, या भावनेतून ही प्रथा केली जाते. त्यामुळे घरात आर्थिक अडचणी दूर होऊन भरभराट राहते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.गौरीपूजनातील प्रत्येक प्रथा ही श्रद्धा, परंपरा आणि कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीच्या भावनेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे गौरी आवाहनाच्या दिवशी देवीचे स्वागत करताना हा पारंपरिक विधी अनेक कुटुंबांमध्ये आजही श्रद्धेने केला जातो..Gauri Avahan 2026: गौरी आवाहनापासून विसर्जनापर्यंत; जाणून घ्या तीन दिवसांचे शुभ मुहूर्त, नैवेद्य अन् संपूर्ण पूजाविधी! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.