Govardhan Puja: शेणाच्या वाड्याची परंपरा जपते मातीशी नाळ; गोवर्धन पूजा पर्यावरण, शेती आणि पशुधनाशी दर्शविते जीवनसंबंध

Govardhan Puja: दिवाळीच्या सणाला आधुनिकतेचा साज चढला असला तरी ग्रामीण भागात आजही काही परंपरा मातीशी नाळ जपून आहेत. वनवार्लासह गावागावांत पाडव्याला बुधवारी (ता. २२) मातीच्या घराच्या अंगणात शेणाचा वाडा तयार करून गोवर्धन पूजा करण्यात आली. ही प्रथा केवळ धार्मिक नाही, तर पर्यावरण, शेती आणि पशुधनाशी असलेले आपले जीवनसंबंध दर्शवणारी आहे. .तालुक्यातील ग्रामीण भागात पाडव्याला शेणाचा वाडा तयार करून विशेषतः महिलांनी या प्रथेला जिवंत रूप दिले. त्यामुळे दिवाळीचे महत्त्व कृषी परंपरेशी एकरूप पावले आहे. पाडवा म्हणजे गोवर्धन पूजेचा दिवस. भगवान श्रीकृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलून इंद्राचा अहंकार मोडला, ही कथा सर्वश्रुत आहे. .त्याच स्मरणार्थ ग्रामीण भागात गायीच्या शेणापासून छोटा वाडा, गोवऱ्यांचा गोवर्धन तयार केला जातो. त्यावर हळद-कुंकू, फुले, धान्य व दिवे अर्पण केले जातात. काही ठिकाणी मातीच्या गायी-म्हशींच्या मूर्ती ठेवून गोपालकृष्णाची पूजा केली जाते. शेतकरी वर्ग या पूजेच्या माध्यमातून आपले पशुधन, निसर्ग आणि मातीतल्या घटकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो..शेणाचा वाडा म्हणजे मातीचा, गोवऱ्यांचा आणि श्रद्धेचा संगम आहे. शेण हे केवळ खत नाही, तर पावित्र्य आणि पुनर्भरणाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या परंपरेला पर्यावरणीय आणि सामाजिक अर्थ लाभतो. .पाडव्याच्या सकाळी अंगणात लावलेला दिवा, शेणाचा वाडा आणि गोवर्धन गीतांचे सूर या साऱ्यातून निसर्गाशी असलेले नाते अधिक दृढ झालेले ग्रामीण भागात पहावयास मिळाले. आजच्या यांत्रिकी जीवनात अशा परंपरा आपल्या संस्कृतीचे मुळ जिवंत ठेवतात. शेणाचा वाडा हा केवळ गोवर्धन पूजेचा भाग नसून माती, पशुधन आणि निसर्ग यांच्यावरील आपल्या ऋणाची आठवण देणारा सण आहे. ग्रामीण भावविश्वाचा जिवंत प्रतीक म्हणून तो आजही उजळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.