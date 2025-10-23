Govardhan Puja: शेणाच्या वाड्याची परंपरा जपते मातीशी नाळ; गोवर्धन पूजा पर्यावरण, शेती आणि पशुधनाशी दर्शविते जीवनसंबंध

संस्कृती

Govardhan Puja: दिवाळीच्या सणाला आधुनिकतेचा साज चढला असला तरी ग्रामीण भागात आजही काही परंपरा मातीशी नाळ जपून आहेत. वनवार्लासह गावागावांत पाडव्याला बुधवारी (ता. २२) मातीच्या घराच्या अंगणात शेणाचा वाडा तयार करून गोवर्धन पूजा करण्यात आली. ही प्रथा केवळ धार्मिक नाही, तर पर्यावरण, शेती आणि पशुधनाशी असलेले आपले जीवनसंबंध दर्शवणारी आहे.

