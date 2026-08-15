Career Horoscope: सरकारी नोकरीत मिळवतात यश; ‘या’ राशींना मिळते नशिबाची साथ, करिअरमध्ये करतात मोठी प्रगती, तुमची रास कोणती?

Zodiac Signs Likely to Get Government Jobs: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींच्या लोकांना सरकारी नोकरी आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात चांगलं यश मिळतं. या लोकांमध्ये आत्मविश्वास, धाडस आणि नेतृत्व करण्याची क्षमता असते. चला, सरकारी नोकरीत यश मिळण्याची शक्यता असलेल्या या ४ राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया..पहिली राशीया यादीतील पहिली राशी आहे सिंह. सिंह राशीच्या लोकांमध्ये आत्मविश्वास चांगला असतो. ते इतरांचं नेतृत्व करण्यात पुढे असतात. सरकारी नोकरीत मोठं पद मिळवण्याची त्यांची इच्छा असते. मेहनत केली तर त्यांना चांगली संधी मिळू शकते..Career Horoscope: ‘या’ राशींचे लोक असतात प्रचंड मेहनती; पण नशिबाची साथ कमी, दरवेळी हातातोंडाशी आलेलं यश हुकतं.दुसरी राशीदुसरी राशी आहे मेष. मेष राशीचे लोक खूप धाडसी आणि मेहनती असतात. कोणतंही काम समोर आलं की ते घाबरत नाहीत. स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी नोकरीसाठी ते चांगली मेहनत करू शकतात. त्यामुळे त्यांना या क्षेत्रात यश मिळण्याची शक्यता असते..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी राशी आहे धनु. धनु राशीच्या लोकांना नवीन गोष्टी शिकायला आवडतात. ते अभ्यासातही चांगली मेहनत करतात. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना त्यांना फायदा होऊ शकतो. योग्य मेहनत केली तर सरकारी नोकरीचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं..Horoscope: उशिरा मिळतं, पण भरभरून मिळतं! ‘या’ 5 राशींचं नशीब अचानक पालटणार; पैसा-करिअरमध्ये मोठी संधी, कोणत्या राशी?.चौथी राशीचौथी राशी आहे वृश्चिक. वृश्चिक राशीचे लोक जिद्दी आणि धाडसी असतात. कितीही अडचण आली तरी ते सहज हार मानत नाहीत. त्यामुळे पोलिस, सुरक्षा आणि प्रशासनासारख्या क्षेत्रात ते चांगली कामगिरी करू शकतात.शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, राशी काहीही असली तरी सरकारी नोकरीसाठी मेहनत आणि सातत्य सगळ्यात महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.