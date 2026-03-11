Gudi Padwa 2026 auspicious timings for vehicle purchase, including muhurta, nakshatra, and zodiac-based colors for prosperous buying.

Gudi Padwa 2026 : गुढीपाडव्याला नवी गाडी घेताय? वाहन खरेदीसाठी अमृत वेळ, शुभ मुहूर्त, राशीनुसार योग्य रंग...सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर

Gudi Padwa 2026 vehicle purchase muhurta : गुढीपाडवा १९ मार्चचा हा दिवस वाहन खरेदीसाठी अत्यंत शुभ दिवस आहे. राशी, नक्षत्र, स्थिर लग्न आणि राहू काळ टाळून योग्य रंगाची गाडी घेतल्यास सुख-समृद्धी मिळते.
येत्या १९ मार्चला गुढीपाडवा आहे. हिंदू धर्मात हा दिवस 'साडेतीन मुहूर्तांपैकी' एक मानला जातो, त्यामुळे या दिवशी वाहन खरेदी करणे अत्यंत शुभ असते.

वाहन खरेदी करताना केवळ दिवस बघण्यापेक्षा नक्षत्र, वार आणि तुमच्या राशीनुसार रंग यांचा विचार केल्यास ते वाहन तुम्हाला लाभदायी आणि सुखद प्रवासाचे ठरते.

