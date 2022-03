Photo Story: साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक आहे गुढीपाढवा; जाणून घ्या महत्त्व

साडेतीन मुहूर्त:

यावर्षी शनिवार , २ एप्रिल रोजी गुढीपाडवा आहे. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शालिवाहन शक वर्ष १९४४ शुभकृत् संवत्सराचा प्रारंभ होत आहे. युगाब्द ५१२४ चा प्रारंभ होत आहे. गुढीपाडवा हा साडेतीन शुभ मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त मानला जातो. तुम्हाला एखाद्या नवीन चांगल्या उपक्रमाला सुरुवात करायची आहे काय ? मग हा गुढीपाडव्याचा दिवस तुमच्यासाठी उत्तम मुहूर्त आहे. (Gudi Padwa is one of the Sadeteen Muhurt ; Know the importance)

तुमच्यापैकी काही वाचक लहानपणी सायंकाळी परवाजा म्हणत असाल. दीडकी, अडीचकी आणि औटकीपर्यंत पाढे म्हणत असाल ! एक औट म्हणजे साडेतीन ! साडेतीन शक्तीपीठे तसेच साडेतीन शुभ मुहूर्त !

(१) गुढीपाडवा (२) अक्षय्य तृतीया (३) विजया दशमी- दसरा हे तीन पूर्ण मुहूर्त ! आणि (४) बलिप्रतिपदा हा अर्धा मुहूर्त मानला जातो. काही लोक बलिप्रतिपदा हा पूर्ण व अक्षय्य तृतीया हा अर्धा मुहूर्त मानतात.

साडेतीन मुहूर्तावर शुभकार्याचा प्रारंभ केला की कार्य निर्विघ्नपणे पार पडते व यशस्वी होते अशी श्रद्धा आहे.

पुढील १० वर्षातील गुढीपाडव्याचे दिवस:(१) बुधवार, २२ मार्च २०२३ (२) मंगळवार, ९ एप्रिल २०२४ (३) रविवार, ३० मार्च २०२५ (४) गुरुवार, १९ मार्च २०२६ (५) बुधवार, ७ एप्रिल २०२७ ( ६) सोमवार, २७ मार्च २०२८ ( ७) शुक्रवार, १६ मार्च २०२९ (८) बुधवार, ३ एप्रिल २०३०. (९) सोमवार, २४ मार्च २०३१ (१०) रविवार, ११ एप्रिल २०३२.

गुढीपाडवा हा अतिशय शुभ दिवस मानला जातो.