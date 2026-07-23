Guru Purnima 2026: 28 की 29 जुलै? यंदा गुरुपौर्णिमा नेमकी कधी? उदयतिथीनुसार जाणून घ्या योग्य तारीख, तिथी आणि धार्मिक महत्त्व

Guru Purnima 2026 Date, Significance and Importance: आई-वडिलांनंतर आपल्या आयुष्याला योग्य दिशा देणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे गुरु. त्यांच्या ज्ञानामुळेच आपल्या जीवनाचा मार्ग उजळतो. या गुरुंप्रती आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजे गुरुपौर्णिमा. दरवर्षी आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाते. यंदा ही तिथी दोन दिवसांवर असल्याने तारखेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशा वेळी उदयतिथीनुसार गुरुपौर्णिमा नेमकी कोणत्या दिवशी साजरी केली जाणार, तसेच या दिवसाचे धार्मिक महत्त्व काय आहे, ते जाणून घेऊया..गुरुपौर्णिमा 2026 कधी आहे?पौर्णिमा तिथीची सुरुवात 28 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजून 18 मिनिटांनी होईल. ही तिथी 29 जुलै 2026 रोजी रात्री 8 वाजून 5 मिनिटांनी समाप्त होईल.उदयतिथीनुसार बुधवार, 29 जुलै 2026 रोजी गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाईल. या दिवशी गुरुंची पूजा, आशीर्वाद घेणे आणि धार्मिक कार्य करणे शुभ मानले जाते..श्रावण महिना २०२६: कधी सुरू होणार? \nयंदा ४ की ५ श्रावणी सोमवार? \nजाणून घ्या संपूर्ण माहिती आणि पूजा विधी.गुरुपौर्णिमेचे महत्त्वगुरुपौर्णिमा हा फक्त गुरुंचा सन्मान करण्याचा दिवस नाही, तर आपल्या आयुष्यात मार्गदर्शन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे.पौराणिक मान्यतेनुसार, महर्षी वेदव्यास यांचा जन्म याच दिवशी झाला होता. त्यांनी महाभारत लिहिलं आणि चार वेदही एकत्र केले. त्यामुळे या दिवसाला 'व्यास पौर्णिमा' देखील म्हणतात..असंही सांगितलं जातं की, भगवान शंकराने याच दिवशी सप्तऋषींना योगाचं ज्ञान दिलं. म्हणून त्यांना पहिले गुरु, म्हणजेच आदि गुरु मानलं जातं.तसेच, भगवान बुद्धांनी सारनाथ इथे याच दिवशी आपला पहिला उपदेश दिला होता, अशी बौद्ध धर्मात श्रद्धा आहे. त्यामुळे गुरुपौर्णिमा हा दिवस अनेकांसाठी श्रद्धा, ज्ञान आणि गुरुंच्या आशीर्वादाची आठवण करून देणारा खास दिवस मानला जातो..गुरुपौर्णिमेला काय करावे?ब्रह्ममुहूर्तात उठून स्नान करा.स्वच्छ कपडे घाला.देवाजवळ दिवा लावा आणि नमस्कार करा.गुरु, शिक्षक आणि आई-वडिलांचे आशीर्वाद घ्या.गुरुंनी दिलेला मंत्र असल्यास त्याचा जप करा.ध्यान किंवा मेडिटेशन करा. यामुळे मन शांत राहतं आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.