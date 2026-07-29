Guru Purnima Special: डॉ. राधाकृष्णन ते अब्दुल कलाम; महान विचारवंतांचे प्रेरणादायी विचार नक्की वाचा!

Inspiration from India's Greatest Minds: आज २९ जुलै रोजी देशभरात गुरुपौर्णिमा अतिशय उत्साहात आणि आदराने साजरी केली जात आहे. आपले आयुष्य ज्ञानाने उजळून टाकणाऱ्या, योग्य मार्ग दाखवणाऱ्या आणि आपल्याला एक उत्तम व्यक्ती बनवणाऱ्या गुरूंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे. यानिमित्ताने भारताचे महान शिक्षक, तत्त्वज्ञानी आणि विचारवंत यांनी शिक्षणाबद्दल आणि गुरूबद्दल मांडलेले काही प्रेरणादायी विचार जाणून घेऊया..डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन"खरे शिक्षक तेच आहेत, जे आपल्याला स्वतः विचार करायला शिकवतात." डॉ. राधाकृष्णन यांच्या मते, शिक्षण म्हणजे केवळ घोकंपट्टी नव्हे तर विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता निर्माण करणे होय. एक उत्तम शिक्षक विद्यार्थ्यांमध्ये कुतूहल जागृत करतो.क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले"शिक्षणाविना स्त्री म्हणजे मुळांविना किंवा पानांविना वटवृक्ष." भारतातील महिला शिक्षणाच्या पायाभरणी करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाचे महत्त्व सांगताना म्हटले होते की, शिक्षण माणसाला ताकद, आत्मविश्वास आणि खरी ओळख मिळवून देते..गुरु म्हणजे नक्की कोण? शिष्य कोणाला म्हणावे? जाणून घ्या गुरु-शिष्याच्या पवित्र नात्याचे आध्यात्मिक स्वरूप... .स्वामी विवेकानंद"गुरू म्हणजे ईश्वराने आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी धारण केलेले तेजाळ मुखवटे आहेत." स्वामी विवेकानंदांनी गुरू आणि शिष्य यांच्या नात्याचे आध्यात्मिक महत्त्व सांगताना गुरूला ईश्वरी मार्गदर्शक मानले आहे, जो माणसाला अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे नेतो.स्वामी दयानंद सरस्वती"आई, वडील आणि शिक्षक हेच माणसाचे सर्वोत्तम मार्गदर्शक आहेत." स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या मते, माणसाच्या आयुष्यातील पहिले गुरू त्याचे आई-वडील असतात. ते नेहमी मुलांच्या हिताचा विचार करतात आणि योग्य मार्गावर चालण्याची प्रेरणा देतात..डॉ. एपीजे अब्दुल कलामएखादा चांगला विद्यार्थी वाईट शिक्षकाकडूनही, एखाद्या कमकुवत विद्यार्थ्याला कुशल शिक्षकाकडून जेवढे शिकता येईल त्यापेक्षा अधिक शिकू शकतो." माजी राष्ट्रपती डॉ. कलाम यांच्या मते, शिक्षकापेक्षा विद्यार्थ्याची शिकण्याची जिद्द आणि कुतूहल महत्त्वाचे असते. जिद्द असेल तर प्रत्येक अनुभवातून शिकता येते.रवींद्रनाथ टागोर"एक शिक्षक तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने शिकवू शकत नाही, जोपर्यंत तो स्वतः शिकत नाही. जोपर्यंत दिवा स्वतः जळत नाही, तोपर्यंत तो दुसरा दिवा पेटवू शकत नाही." टागोरांच्या मते, उत्तम शिक्षक तोच असतो जो आयुष्यभर विद्यार्थी राहून शिकत राहतो. जो ज्ञानाने समृद्ध होतो, तोच इतरांना प्रेरणा देऊ शकतो..Guru Purnima: गुरुपौर्णिमेनिमित्त आवर्जून भेट द्यावी अशी भारतातील पवित्र ठिकाणे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.