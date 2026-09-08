संस्कृती

Hartalika 2026: हरतालिकेच्या दिवशी ‘या’ 3 राशींवर होणार महादेव पार्वतीची विशेष कृपा; धनलाभाचे संकेत

ZODIAC SIGNS WILL GET BLESSINGS OF LORD SHIVA AND PARVATI,: १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी हरतालिका तृतीया साजरी केली जाणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार मेष, सिंह आणि वृश्चिक राशींसाठी हा काळ आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबतीत शुभ ठरू शकतो.
Hartalika 2026

Hartalika 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Hartalika 2026: हिंदू धर्मात हरतालिका तृतीया हा सण विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी महिला माता पार्वती आणि भगवान शंकराची मनोभावे पूजा करतात. यंदा १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी हरतालिका तृतीया साजरी केली जाणार आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, यंदाची हरतालिका काही राशींसाठी खास ठरू शकते. महादेव आणि माता पार्वतीच्या कृपेमुळे काही राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक बाबतीत चांगली बातमी मिळू शकते, तर काही दिवसांपासून रखडलेली कामंही मार्गी लागू शकतात. मेष, सिंह आणि वृश्चिक या तीन राशींसाठी हा काळ विशेष शुभ असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं.

Loading content, please wait...
money
Hartalika
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Zodiac Signs
Marathi News Esakal
www.esakal.com