Hartalika 2026: हरतालिकेच्या दिवशी ‘या’ 3 राशींवर होणार महादेव पार्वतीची विशेष कृपा; धनलाभाचे संकेत

Hartalika 2026: हिंदू धर्मात हरतालिका तृतीया हा सण विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी महिला माता पार्वती आणि भगवान शंकराची मनोभावे पूजा करतात. यंदा १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी हरतालिका तृतीया साजरी केली जाणार आहे.ज्योतिषशास्त्रानुसार, यंदाची हरतालिका काही राशींसाठी खास ठरू शकते. महादेव आणि माता पार्वतीच्या कृपेमुळे काही राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक बाबतीत चांगली बातमी मिळू शकते, तर काही दिवसांपासून रखडलेली कामंही मार्गी लागू शकतात. मेष, सिंह आणि वृश्चिक या तीन राशींसाठी हा काळ विशेष शुभ असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं..मेष रास हरतालिकेपासून मेष राशीच्या लोकांसाठी परिस्थिती हळूहळू अनुकूल होऊ शकते. काही दिवसांपासून एखादं काम रखडलं असेल तर त्याला पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही हा काळ चांगला ठरू शकतो. अचानक एखादा आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता असून उत्पन्नाचे नवीन मार्गही खुले होऊ शकतात. महत्त्वाचं म्हणजे या काळात घेतलेले आर्थिक निर्णय घाईघाईने न घेता विचार करून घेणं फायदेशीर ठरेल..Lucky Zodiac Signs : 3 सप्टेंबरला जुळून येतोय 'बुधादित्य' अन् 'मालव्य' राजयोग! 'या' 5 राशींच्या भाग्योदयाचे संकेत; अचानक धनलाभाची शक्यता.सिंह राससिंह राशीच्या लोकांसाठी हरतालिकेचा काळ आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. बराच काळ अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक बाजू थोडी मजबूत होऊ शकते. कुटुंबातही वातावरण चांगलं राहण्याची शक्यता आहे. घरातील एखादा महत्त्वाचा प्रश्न चर्चेतून सुटू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाऊ शकते आणि मान-सन्मानही वाढू शकतो. या काळात एखादी नवीन जबाबदारी मिळाली तर ती स्वीकारण्याची तयारी ठेवा. त्यातून पुढे फायदा होऊ शकतो..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठीही हरतालिका विशेष ठरू शकते. आर्थिक बाबतीत चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकतात, तर नोकरी करणाऱ्यांसाठीही प्रगतीचे मार्ग खुले होऊ शकतात. गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य माहिती घेणं गरजेचं आहे. केवळ नशिबावर अवलंबून राहण्यापेक्षा योग्य नियोजन केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. तसंच, मानसिक ताण कमी होऊन मनाला शांतता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या काळात अनेक दिवसांपासून मनात असलेल्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक वातावरण मिळू शकतं..Shani Dev: शनीचा वरदहस्त ‘या’ ३ राशींवर! अचानक आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता; नोकरी-व्यवसायात मिळणार मोठं यश.हरतालिकेचा दिवस का खास?हरतालिका तृतीयेच्या दिवशी माता पार्वतीने भगवान शंकराला पती म्हणून मिळवण्यासाठी कठोर तप केल्याची धार्मिक मान्यता आहे. त्यामुळे या दिवशी शिव-पार्वतीची पूजा केल्याने वैवाहिक जीवनात सुख-समृद्धी मिळते, अशी श्रद्धा आहे. यंदा या दिवसाच्या निमित्ताने काही राशींना आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबतीत सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात, असं ज्योतिषीय अंदाज सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.