हरतालिकेची पूजा का करतात? एका क्लिकमध्ये वाचा व्रताचे महत्त्व!

Hartalika Puja Significance : हरतालिका हे हिंदू धर्मातील महत्त्वाचे व्रत मानले जाते. भाद्रपद शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथीला हरतालिकेचे व्रत केले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, माता पार्वतीने भगवान शिवाला पती म्हणून प्राप्त करण्यासाठी हे व्रत आणि कठोर तपश्चर्या केली होती. .त्यामुळे भगवान शिव आणि माता पार्वती यांच्या पूजेला या दिवशी विशेष महत्त्व आहे. विवाहित महिला पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि सुखी वैवाहिक जीवनासाठी हे व्रत करतात, तर अविवाहित मुली मनासारखा जीवनसाथी मिळावा, या इच्छेने हरतालिकेची पूजा करतात.हरतालिकेच्या व्रतामागे माता पार्वतीची कथा सांगितली जाते. हिमालयाची कन्या पार्वती विवाहयोग्य झाल्यानंतर तिच्या वडिलांनी नारदांच्या सल्ल्याने तिचा विवाह भगवान विष्णूंशी करण्याचा विचार केला. मात्र, पार्वतीच्या मनात भगवान शिवाला पती म्हणून स्वीकारण्याची इच्छा होती. .त्यामुळे तिने आपल्या सखीच्या मदतीने घर सोडले आणि शिवप्राप्तीसाठी अरण्यात जाऊन तपश्चर्या केली. पार्वतीने दीर्घकाळ कठोर तप केले. भाद्रपद शुक्ल तृतीयेच्या दिवशी तिने शिवलिंगाची पूजा करून उपवास आणि जागरण केले. तिच्या तपश्चर्येने प्रसन्न होऊन भगवान शिवांनी तिची पत्नी म्हणून स्वीकार केला, अशी धार्मिक आख्यायिका आहे. याच कथेशी हरतालिका व्रताची परंपरा जोडली जाते..हरतालिकेच्या दिवशी महिला सकाळी स्नान करून पूजा स्थळ स्वच्छ करतात. चौरंगावर रांगोळी काढून त्यावर वाळू किंवा मातीपासून भगवान शिव, माता पार्वती आणि त्यांच्या सखीची प्रतिकात्मक स्थापना केली जाते. त्यानंतर गणपतीची पूजा करून शिव-पार्वतीची विधिवत पूजा केली जाते. पूजेदरम्यान विविध पत्री, फुले, फळे, नैवेद्य आणि इतर पूजासाहित्य अर्पण केले जाते. बेल, दूर्वा, चाफा, रुई, तुळस, आंबा, डाळिंब, जाई, बकुळ आणि अशोकाची पाने यांसह विविध पत्री अर्पण करण्याची परंपरा काही ठिकाणी आहे..हरतालिका व्रतामध्ये उपवासाला विशेष महत्त्व आहे. अनेक महिला हे व्रत निर्जला पद्धतीने करतात, तर आरोग्याच्या कारणास्तव काही जणी फलाहार करतात. दिवसभर पूजा, प्रार्थना आणि हरतालिकेची कथा ऐकण्याची परंपरा आहे. काही भागांत रात्री झिम्मा, फुगडी, टिपऱ्या, गोफ यांसारखे पारंपरिक खेळ खेळत जागरण केले जाते. दुसऱ्या दिवशी उत्तरपूजा करून शिव-पार्वतीच्या प्रतिमांचे विसर्जन केले जाते..यंदा २०२६ मध्ये हरतालिका आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी येत असल्याने या दोन्ही सणांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध पंचांग माहितीनुसार, भाद्रपद शुक्ल तृतीया १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी सुरू होऊन १४ सप्टेंबरला सकाळी समाप्त होत असल्याने उदयतिथीनुसार १४ सप्टेंबरला हरतालिका व्रत केले जाणार आहे. मात्र, पूजा मुहूर्त आणि व्रताचे नियम शहर व पंचांगानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे पूजेची अचूक वेळ स्थानिक पंचांगानुसार तपासणे योग्य ठरेल..हरतालिका हे केवळ वैवाहिक जीवनासाठी केले जाणारे व्रत नसून, माता पार्वतीच्या श्रद्धा, संकल्प आणि तपश्चर्येचे प्रतीक म्हणूनही याकडे पाहिले जाते. त्यामुळे या दिवशी महिला शिव-पार्वतीची मनोभावे पूजा करून कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करतात..डिस्क्लेमर : व्रत, उपवास आणि पूजेच्या पद्धती कुटुंब, प्रदेश व परंपरेनुसार वेगळ्या असू शकतात. सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.