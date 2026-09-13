संस्कृती

हरतालिकेची पूजा का करतात? एका क्लिकमध्ये वाचा व्रताचे महत्त्व!

Hartalika Vrat Puja 2026 : हरतालिका तीज 2026 का साजरी केली जाते? माता पार्वतीच्या तपश्चर्येची कथा, शिव-पार्वती विवाह, व्रताचे महत्त्व, पूजा विधी आणि 14 सप्टेंबरच्या मुहूर्ताची माहिती जाणून घ्या.
Hartalika Vrat Puja 2026

Hartalika Vrat Puja 2026

Sakal

Aarti Badade
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Hartalika Puja Significance : हरतालिका हे हिंदू धर्मातील महत्त्वाचे व्रत मानले जाते. भाद्रपद शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथीला हरतालिकेचे व्रत केले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, माता पार्वतीने भगवान शिवाला पती म्हणून प्राप्त करण्यासाठी हे व्रत आणि कठोर तपश्चर्या केली होती.

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