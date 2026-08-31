Heramba Sankashti Chaturthi 2026: आज किती वाजता होणार चंद्रोदय? इतर संकष्टीपेक्षा ही तिथी खास का? जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा विधी

Heramba Sankashti Significance: गणपती बाप्पाची आराधना करणाऱ्या भक्तांसाठी संकष्टी चतुर्थी हा महत्त्वाचा दिवस मानला जातो. या दिवशी अनेक भक्त उपवास करतात आणि श्रीगणेशाची पूजा करून संकटे दूर व्हावीत, अशी प्रार्थना करतात. यंदा हेरंब संकष्टी चतुर्थी सोमवार, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी म्हणजे आज साजरी केली जाणार आहे..या दिवशी विशेषतः हेरंब गणपतीची पूजा केली जाते. हेरंब गणपती हे श्रीगणेशाच्या ३२ रूपांपैकी एक मानले जाते. त्यांना संकटांपासून भक्तांचे रक्षण करणारे रूप मानले जाते. आज संकष्टी चतुर्थीचा उपवसा करणारे भक्त चंद्रोदय झाल्यानंतर चंद्राचे दर्शन घेऊन आणि पूजा केल्यानंतर उपवास सोडतात. त्यामुळे आज चंद्रोदय कधी होणार आहे आणि ही संकष्टी इतकी चिंखास का आहे, जाणून घेऊया..चंद्रोदयाची वेळहेरंब संकष्टी चतुर्थी तिथी काल म्हणजेच ३० ऑगस्ट रोजी रात्री ११ वाजून २० मिनिटांनी सुरु झाली असून आज ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री १० वाजून ११ मिनिटांनी संपणार आहे. तर चंद्रोदयाची वेळ आज रात्री सुमारे ८ वाजून २३ मिनिटांची आहे..हेरंब गणपती कोण आहेत?हेरंब गणपती हे श्रीगणेशाचे विशेष रूप असून त्यांना पाच मुखे, दहा हात आणि सिंह हे वाहन असल्याचे वर्णन केले जाते. ‘हेरंब’ नावाचा संबंध रक्षणाशी जोडला जातो. ब्रह्मवैवर्त पुराणानुसार, हेरंब गणपती हे असहाय आणि कमजोर व्यक्तींचे रक्षण करणारे रूप मानले जाते. त्यांच्या पूजेमुळे संकटांचा सामना करण्यासाठी शक्ती आणि योग्य मार्गदर्शन मिळते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे..हेरंब संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्वसंकष्टी चतुर्थी ही श्रीगणेशाला समर्पित तिथी आहे. गणपतीला विघ्नहर्ता, म्हणजेच अडचणी दूर करणारा देव मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी गणपतीची पूजा करून जीवनातील अडथळे दूर व्हावेत आणि कठीण परिस्थितीत मार्ग मिळावा, अशी प्रार्थना केली जाते.विशेषतः हेरंब गणपतीची आराधना संकटांपासून संरक्षण आणि अडचणींवर मात करण्यासाठी केली जाते, अशी धार्मिक मान्यता आहे..हेरंब संकष्टी चतुर्थीची पूजा कशी करावी?सकाळी लवकर उठून स्नान करावे.घरातील गणपतीसमोर स्वच्छ जागी पूजा मांडावी.गणपतीला फुले, दुर्वा आणि नैवेद्य अर्पण करावा.गणपतीची आरती आणि मंत्रजप करावा.दिवसभर आपल्या परंपरेनुसार उपवास करावा.संध्याकाळी गणपतीची पूजा करावी.चंद्रोदयाच्या वेळी चंद्राचे दर्शन घेऊन त्याला अर्घ्य द्यावे.त्यानंतर गणपतीची प्रार्थना करून कुटुंबाच्या परंपरेनुसार उपवास सोडावा.टीप: पूजा, उपवास आणि अर्घ्य देण्याची पद्धत वेगवेगळ्या कुटुंबांमध्ये आणि परंपरांमध्ये बदलू शकते. त्यामुळे आपल्या घरातील प्रथा आणि स्थानिक पंचांगानुसार विधी करणे योग्य आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.