Mata Lakshmi: माता लक्ष्मी रात्री 'या' ठिकाणी करते भ्रमण, वाचा धार्मिक महत्व

Hidden Mata Lakshmi temples for nighttime darshan: रात्रीच्या वेळी लक्ष्मीचे दर्शन घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली रहस्यमय ठिकाणे
पुजा बोनकिले
Hidden Mata Lakshmi temples for nighttime darshan: जेव्हा आपल्यापैकी अनेकजण माता लक्ष्मीचा विचार करतात तेव्हा आपण दिवाळीच्या रात्री धन, सोने आणि संपत्तीचा वर्षाव करताना कल्पना करतो. तरीही, शास्त्र आपल्याला आठवण करून देतात की लक्ष्मी ही स्थिर उपस्थिती नाही. ती चंचला आहे - अस्वस्थ, सतत गतिमान. ती अशांतता, अस्वच्छता किंवा लोभ असलेल्या ठिकाणी राहत नाही. त्याऐवजी, ती रात्री शांतपणे फिरते, तिच्या आशीर्वादासाठी योग्य जागा शोधते.

पद्म पुराण , विष्णू पुराण आणि स्कंद पुराण  यांसारख्या ग्रंथांमध्ये , प्रादेशिक परंपरांसह, संध्याकाळानंतर ती कुठे प्रवास करते याची माहिती जतन केली आहे. ही केवळ भौतिक जागाच नाहीत तर जिथे सुसंवाद, शिस्त आणि धर्म असतो तिथे समृद्धी कशी वाहते याचे प्रतीकात्मक स्मरणपत्र देखील आहेत.

Lakshmi Pujan

