Holashtak Mantras: होलाष्टकात करा 'या’ पावरफुल मंत्रांचा जप आणि मिळवा भगवान नरसिंहाचा आशीर्वाद

Holastak and Its Religious Significance: पुढच्या आठवड्यापासून होलाष्टक सुरू होत आहे. या काळात शक्तिशाली मंत्राचा जप केल्याने आजूबाजूच्या नकारात्मकतेपासून संरक्षण मिळते. तसेच, होलाष्टाच्या दिवसात भगवान नरसिंहाच्या १०८ नावांचा जप केल्याने विशेष लाभ होतो
Importance of Lord Narasimha During Holastak

Benefits of Chanting Narasimha Mantras: महाशिवरात्रीनंतर होळीच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. यंदा होळी ३ मार्च रोजी साजरी केली जाणार आहे. होळीच्या आधी येणाऱ्या आठ दिवसांना होलाष्टक म्हणतात, ज्याला हिंदू धर्मात विशेष महत्व आहे.

