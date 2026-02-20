Holashtak Mantras: होलाष्टकात करा 'या’ पावरफुल मंत्रांचा जप आणि मिळवा भगवान नरसिंहाचा आशीर्वाद

Benefits of Chanting Narasimha Mantras: महाशिवरात्रीनंतर होळीच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. यंदा होळी ३ मार्च रोजी साजरी केली जाणार आहे. होळीच्या आधी येणाऱ्या आठ दिवसांना होलाष्टक म्हणतात, ज्याला हिंदू धर्मात विशेष महत्व आहे..होलाष्टकाच्या काळात सर्व नऊ ग्रह अत्यंत उग्र आणि प्रचंड असतात, त्यामुळे या दिवसांना काही मंगलकार्य करणे टाळले जाते. मात्र, या काळात केलेली पूजा अत्यंत शुभ मानली जाते. शुद्ध मानाने केलेली पूजा दुहेरी फळ देते, असा समज आहे. या वर्षी होलाष्टकाची सुरुवात २४ फेब्रुवारी (मंगळवार) पासून होईल आणि ३ मार्च रोजी संपणार आहे.Shivaji Maharaj Jayanti 2026: ‘या’ किल्ल्यावर आजही दिसतात शिवाजी महाराजांच्या पावलांचे ठसे; वाचा संपूर्ण इतिहास.मंत्रांचा जाप का करावा?होलाष्टकाचा काळात नकारात्मक ऊर्जा नेहमीच जास्त सक्रिय असते. त्यामुळे लोक नकारात्मकतेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी मंत्रांचा जप करतात. शास्त्रानुसार, होलाष्टकायाच्या काळात हिरण्यकशिपूने आपला मुलगा प्रल्हादलाला त्रास दिला असता आणि भगवान नरसिंहाने भक्त प्रल्हादलाचे रक्षण केले असते. किंवा या कारणासाठी भगवान नरसिंहाची पूजा केली जाईल आणि जीवनातून नकारात्मकता दूर करण्यासाठी काही उपाय केले जातील..शक्तिशाली मंत्र जपहोलाष्टकत: खालील मंत्राचा जप करून तुम्ही सभोवतालच्या उर्जेचे संतुलन करू शकता. यामुळे सकारात्मकता वाढते आणि अडथळे दूर होतात.ओम त्र्यंबकम् यजमहे सुगंधी पुष्टीवर्धनम् उर्वरुकमिव बंधनं मृत्युमोक्षिय ममृतात्।ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी समप्रभा । देव सर्वकार्येषु सदा अखंड कुरु मध्ये ।ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्माने । प्राणथ क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ।या देवी सर्वभूतेषु शक्ती-स्वरूप अस्तित्व. नमस्तेसाय नमस्ते नमस्ते नमो नमः ।.Highest Paying Jobs 2026: आयटीऐवजी ‘या’ क्षेत्रांत तिपटीने वाढली भरती; धक्कादायक अहवालात समोर आली आकडेवारी.नरसिंहाची प्रमुख नावेॐ नरसिंहाय नमः - (अर्धा मानव, अर्धा सिंह)ॐ महासिंहाय नमः - (महान सिंह)ॐ दिव्यसिंहाय नमः - (दिव्य सिंह)ॐ महाबलाय नमः - (अत्यंत शक्तिशाली)ॐ उग्रसिंहाय नमः - (भयानक सिंह)ॐ स्तंभजाय नमः - (खांबातून प्रगट झालेले)ॐ उग्रलोचनाय नमः - (भयानक डोळे असलेले)ॐ रौद्राय नमः - (रागीट/उग्र)ॐ सर्वद्भुताय नमः - (सर्व आश्चर्यकारक)ॐ श्रीमते नमः - (सुंदर/लक्ष्मीपती)ॐ योगानन्दाय नमः - (योगाचा आनंद देणारे)ॐ त्रिविक्रमाय नमः - (तीन पावले टाकणारे)ॐ हरये नमः - (पाप हरण करणारे)ॐ चक्रिणे नमः - (चक्र धारण करणारे)ॐ विजयाय नमः - (विजयी)ॐ परब्रह्मणे नमः - (परमेश्वर)ॐ ज्वालामालिने नमः - (ज्योतीची माळ धारण करणारे)ॐ प्रह्लादपालकाय नमः - (भक्त प्रल्हादाचे रक्षण करणारे)ॐ हिरण्यकशिपुध्वंसिने नमः - (हिरण्यकशिपुचा नाश करणारे)ॐ नखास्त्राय नमः - (नखांचे शस्त्र असलेले).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.