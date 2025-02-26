Holi 2026: होळी का साजरी करतात माहीत आहे? जाणून घ्या इतिहास एकाच क्लिकवर

Story Behind Holi Festival: भारतातल्या अनेक सणांपैकी एक आणि अतिशय उत्साहाने साजरा केला जाणारा सण म्हणजे होळी. या दिवशी लहानांपासून ते वृद्धांपर्यंत सगळेच आपल्या कुटुंब आणि मित्रांसोबत हा सण अगदी आनंदात साजरा करतात. सगळीकडे जल्लोषाचे वातावरण असते..फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान येणाऱ्या फाल्गुन महिन्यात हा सण साजरा केला जातो. रंग, पाणी आणि खासकरून फुग्यांनी लोक हा सण साजरा करतात. आदल्या दिवशी होलिका दहन अन् दुसऱ्या दिवशी धुळवड असलेल्या या सणाच्यामागे काही पौराणिक कथा आहेत. चला जाणून घेऊया या कथांबद्दल..Holi Do's And Don'ts: होळीच्या दिवशी काय केले पाहिजे आणि काय नाही? 'या' तीन गोष्टी टाळण्याचा प्रेमानंद महाराज देतात सल्ला.होळीचा इतिहास (History of Holi)होळी हा सण वाईटावर मात करून विजय मिळवण्याचा उत्सव आहे. तसेच भगवान कृष्ण आणि राधा यांच्या प्रेमाचा उत्सव आहे. हिंदू पौराणिक कथेनुसार, राधा अत्यंत गोरी होती, तर भगवान कृष्ण गडद वर्णाचे. आपल्या त्वचेच्या रंगातील फरकामुळे राधा आपल्याला स्वीकारेल की नाही, याची कृष्णाला नेहमीच चिंता वाटायची.त्याने याबाबत आई यशोदाकडे तक्रार केली. यशोदाने गंमतीत सुचवले की, राधाच्या चेहऱ्यावर रंग लावून हा मतभेद दूर करावा. कृष्णाने तिच्या सल्ल्यानुसार गुलाल लावला आणि याच क्षणापासून होळीच्या उत्सवाची परंपरा सुरू झाली..होळीची आख्यायिका (Holi Dahan Katha)होळीशी संबंधित आणखी एक प्रसिद्ध आख्यायिका राजा हिरण्यकशिपु, भगवान विष्णूचा अनुयायी असलेला त्याचा मुलगा प्रल्हाद आणि त्याची बहीण होलिका राक्षसिणीशी जोडलेली आहे.भारतीय पौराणिक कथेनुसार, हिरण्यकश्यपपुला असे वरदान प्राप्त झाले होते की, त्याचा वध ना मनुष्य करू शकतो ना प्राणी. मात्र, त्याचा मुलगा प्रल्हाद हा भगवान विष्णूचा निस्सीम भक्त होता आणि त्याने वडिलांच्या आज्ञेचे पालन करण्यास नकार दिला. त्यामुळे क्रोधीत झालेल्या हिरण्यकश्यपुने आपली बहीण होलिकाला प्रल्हादाला ठार मारण्याचा आदेश दिला. .Holi Horoscope Predictions: होळीनंतर मेषसह 'या' दोन राशींच्या आयुष्यात घडणार मोठे बदल; गुरु मार्गी होताच सुख-समृद्धीचे नवे योग.होलिका अग्निरोधक वस्त्र परिधान करून प्रल्हादासह चितेवर बसली, पण प्रल्हादाने भक्तीभावाने भगवान विष्णूची प्रार्थना केली. त्या क्षणी, वाऱ्याचा जोरदार झोत आला आणि होलिकाचे वस्त्र उडून गेले, त्यामुळे ती जळून राख झाली.परंतु प्रल्हाद सुरक्षित राहिला. त्यामुळे, वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून होळीच्या आदल्या दिवशी होलिका दहन करण्याची प्रथा सुरू झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.